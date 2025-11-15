X!

Korruptsioonivarjus Toila tühistas lumelükkamise hanke

uudised
Hannes Lumiste töölaud Toila vallavalitsuses.
Hannes Lumiste töölaud Toila vallavalitsuses. Autor/allikas: Rene Kundla/ERR
uudised

Toila vald tühistas lumelükkamishanke. Vallavanem Eve Easti kinnitusel ei ole hanke tühistamine seotud hanke eest vastutanud abivallavanemale Hannes Lumistele keskriminaalpolitsei poolt kahtlustuse esitamisega.

Riigihankes "Toila valla taliteede hooldamine 2025-2028" osalenud kümne ettevõtte seas oli ka kaks ettevõtet, kelle juhatuse liikmetele on esitatud kahtlustused altkäemaksus. Hanke eest vastutavale abivallavanemale Hannes Lumistele esitatud kahtlustuste seas olid nii altkäemaksu võtmine kui ka mitmes riigihankes temaga seotud ettevõtetele eelise andmine. Kolmapäeval kinnitas kohus prokuratuuri taotluse ja Lumiste võeti kaheks kuuks vahi alla.

ERR-ile teadaolevalt oli üheks kahtlaseks hankeks just mainitud taliteede hooldamise hange. Toila vallavanema Eve Easti sõnul ei ole hanke tühistamine ja korruptsiooniasi omavahel seotud.

"Selle hanke kohta tuli vaidlustus ja see lükkas edasi hanke tähtaja. Kuna me ei saa riigihanget alustada, kui tähtaeg on möödunud, tunnistasime reedesel vallavalitsuse koosolekul kõik hankega seotud dokumendid kehtetuks. Esmaspäevast alustame uut hanke kokkupanemist, et avalikus menetluses saaks minna välja uue hankega ja niimoodi lahendada selle probleemi. Kui lumi peaks tulema maha varem, kui me dokumendid valmis jõuame, siis on see juba erandolukord ja otsime kõige kiiremad lahendused piirkondades lumelükkamiseks," ütles East, kinnitades, et lumi ei jää koristamata.

Easti sõnul said nad rahandusministeeriumilt neljapäeval kirja, et vallal oleks mõistlik ise oma hankedokumentatsioonid kehtetuks tunnistada.

"Nii me ka tegime, sest ei ole mõistlik praegusel ajaperioodil väga kaugele tulevikku minna, hakata tegema järelevalvet ja see järelevalve on puhtalt sellest, et hankedokumentatsioonis oli tehtud viga ja märgitud tähtajaks konkreetselt 1. november, mis andis ka võimaluse hanget vaidlustada," ütles vallavanem.

Easti sõnul on ta abivallavanem Hannes Lumiste kaheks kuuks vahi alla võtmisega seotud enamikust asjaoludest saanud põhilise info ajakirjandusest ning teda üle kuulatud ei ole.

"Oleksin väga hea meelega tahtnud ise küsida mõningate menetlusnormide kohta, aga minuga vesteldud ei ole," ütles vallavanem.

Lumiste teisipäeva hommikul tööle ei tulnud. Pärast lõunat ilmusid vallavalitsuse hoonesse kohale politseinikud ja nendega koos oli ka abivallavanem.

"Mulle anti teada, et Hannes Lumiste on kinni peetud ja politseinikud otsivad nüüd tema töökoha läbi. Läbiotsimine tehti kinnises kabinetis, kus asub veel kaks töökohta. Meile esitati nõudekiri, kus sooviti dokumente Lumiste tööle asumise kohta ja lisaks veel dokumente viie firmaga seotud hangete kohta. Neid materjale paneme me praegu kokku," rääkis East.

Endist Kohtla vallavanemat Hannes Lumistet on 2016. aastal juba korruptsiooni eest karistatud. Kriminaalne taust ei takistanud Eastil Lumistet Toila valda tööle võtta.

"Inimest ei saa kogu tema eluea jooksul võtta kui süüdi olevat isikut. Tema karistus oli lõppenud ja see oli ju kokkuleppemenetluse raames ning nii see otsus saigi tehtud. Täpselt samadel alustel oleme me otsinud endale ka teisi töötajaid, kas konkurssidega või läbirääkimiste teel," ütles East.

Vallavanema sõnul tal Lumiste suhtes enne vahistamist kahtlusi ei olnud.

"See oli tõepoolest ootamatu," sõnas East.

Nii East kui ka Lumiste on praegu parteitud, kuid mõlemad on kuulunud eri aegadel Keskerakonda. Lumiste oli seal aastatel 2002-2005 ja East aastatel 2018-2021. Lumiste on lisaks olnud veel 2014-2015 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liige.

Viimastel kohalike omavalitsuste valimistel Lumiste ei kandideerinud. East kandideeris valimisliidu nimekirjas ning ta valiti Toila ja Jõhvi valla ühinemisel moodustuvasse Jõhvi valla volikokku. Ajalehe Põhjarannik andmetel on East üks volikogu esimehe kandidaatidest.

Samal teemal

UUS HOOAEG

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

10:17

Galerii: EKKM-i uus grupinäitus uurib kokkuhoidmise eri tahke

10:10

Teaduskommunikatsiooni uurija: täielik usaldus nullib demokraatia mõtte

10:05

Anu Viltrop: laskem lapsed muuseumisse

09:58

ATP finaalturniiril sai paika viimane poolfinalist

09:52

Korruptsioonivarjus Toila tühistas lumelükkamise hanke

09:26

Horvaatia tagas koha finaalturniiril, Hollandil jäi veel napilt puudu

09:24

Andri Rebane: küberkaitses on vajalik oskus tegutseda kiiresti ja ühiselt

09:13

Eesti annab Ukrainale Starlinki sidesüsteemide ostmiseks 3,5 miljonit eurot

08:47

TÄNA OTSE | Naiste korvpallikoondis jätkab valiksarja Sloveenia vastu

08:28

ÜRO julgeolekunõukogu hääletab esmaspäeval Trumpi Gaza plaani üle

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

14.11

PPA alustas Isa Khalilovi elamisloa tühistamist

14.11

Sotsiaalministeerium plaanib tõsta pensioniea 65 aastale ja kolmele kuule

14.11

Kaitsevägi kutsub järgmisel aastal ajateenistusse oluliselt vähem noori

14.11

Sõja 1360. päev: Ukraina tabas Novorossiiski naftasadamat Uuendatud

14.11

Riik ehitab Imavere ristmiku ümber

14.11

Stockholmis sõitis buss inimeste sekka, kolm inimest hukkus Uuendatud

14.11

USA kuulutas välja uue sõjalise operatsiooni Lõuna-Ameerikas

14.11

Tarmu Tammerk: isad, isad ja teistmoodi isad

14.11

Haapsalus tekkis kehtiva detailplaneeringuga alale ehituskeeluala

13.11

Erivajadustega inimesed peavad aprillist teenuste eest ise rohkem maksma

ilmateade

loe: sport

09:58

ATP finaalturniiril sai paika viimane poolfinalist

09:26

Horvaatia tagas koha finaalturniiril, Hollandil jäi veel napilt puudu

08:47

TÄNA OTSE | Naiste korvpallikoondis jätkab valiksarja Sloveenia vastu

08:11

Marten Liiv alustas MK-hooaega rahvusrekordiga

loe: kultuur

10:17

Galerii: EKKM-i uus grupinäitus uurib kokkuhoidmise eri tahke

14.11

Kinno jõuab eesti näitlejate osalusel Eestis filmitud Hollywoodi märul

14.11

Juurel valmis tehisaru abiga raamat, mis parodeerib levimuusika klišeesid

14.11

Noorte sümfooniaorkestrite festivalil osaleb tänavu 21 kollektiivi

loe: eeter

14.11

Füsioterapeut: kompressioonpõlvikud aitavad väsinud jalgadel taastuda

14.11

Toitumisterapeut: maitsemeele teadlik harjutamine aitab magusaisu ohjata

14.11

Oskar Seeman: olen ise ka peast veel pigem laps

14.11

Saate võttel rängalt kukkunud Viilma: selleni viis mu riskialdis iseloom

Raadiouudised

14.11

Haapsalus tekkis detailplaneeringuga kinnistule ehituskeeluala

14.11

Euroopa Liit plaanib kaotada väikepakkide tollimaksu erandi

14.11

Päevakaja (14.11.2025 18:00:00)

14.11

Kartulikasvatajad võtsid Roosna-Allikul kasutusele Eestis ainulaadse pakkimisroboti

14.11

Tuleval aastal võetakse ajateenistusse vaid 1200 kutsealust

14.11

Keskerakond ja Isamaa jõudsid Tallinnas haridusteemades kokkuleppele

14.11

Kiviselg: Ukrainas Oleksandrivka piirkonnas võib tekkida venelaste läbimurde oht

14.11

Raadiouudised (14.11.2025 15:00:00)

14.11

Tartus lisandub järgmisel õppeaastal kümneid gümnaasiumikohti

14.11

Laupäeval sajab mitmel pool lund, lörtsi ja vihma

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo