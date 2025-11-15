Korruptsioonivarjus Toila tühistas lumelükkamise hanke

Riigihankes "Toila valla taliteede hooldamine 2025-2028" osalenud kümne ettevõtte seas oli ka kaks ettevõtet, kelle juhatuse liikmetele on esitatud kahtlustused altkäemaksus. Hanke eest vastutavale abivallavanemale Hannes Lumistele esitatud kahtlustuste seas olid nii altkäemaksu võtmine kui ka mitmes riigihankes temaga seotud ettevõtetele eelise andmine. Kolmapäeval kinnitas kohus prokuratuuri taotluse ja Lumiste võeti kaheks kuuks vahi alla.

ERR-ile teadaolevalt oli üheks kahtlaseks hankeks just mainitud taliteede hooldamise hange. Toila vallavanema Eve Easti sõnul ei ole hanke tühistamine ja korruptsiooniasi omavahel seotud.

"Selle hanke kohta tuli vaidlustus ja see lükkas edasi hanke tähtaja. Kuna me ei saa riigihanget alustada, kui tähtaeg on möödunud, tunnistasime reedesel vallavalitsuse koosolekul kõik hankega seotud dokumendid kehtetuks. Esmaspäevast alustame uut hanke kokkupanemist, et avalikus menetluses saaks minna välja uue hankega ja niimoodi lahendada selle probleemi. Kui lumi peaks tulema maha varem, kui me dokumendid valmis jõuame, siis on see juba erandolukord ja otsime kõige kiiremad lahendused piirkondades lumelükkamiseks," ütles East, kinnitades, et lumi ei jää koristamata.

Easti sõnul said nad rahandusministeeriumilt neljapäeval kirja, et vallal oleks mõistlik ise oma hankedokumentatsioonid kehtetuks tunnistada.

"Nii me ka tegime, sest ei ole mõistlik praegusel ajaperioodil väga kaugele tulevikku minna, hakata tegema järelevalvet ja see järelevalve on puhtalt sellest, et hankedokumentatsioonis oli tehtud viga ja märgitud tähtajaks konkreetselt 1. november, mis andis ka võimaluse hanget vaidlustada," ütles vallavanem.

Easti sõnul on ta abivallavanem Hannes Lumiste kaheks kuuks vahi alla võtmisega seotud enamikust asjaoludest saanud põhilise info ajakirjandusest ning teda üle kuulatud ei ole.

"Oleksin väga hea meelega tahtnud ise küsida mõningate menetlusnormide kohta, aga minuga vesteldud ei ole," ütles vallavanem.

Lumiste teisipäeva hommikul tööle ei tulnud. Pärast lõunat ilmusid vallavalitsuse hoonesse kohale politseinikud ja nendega koos oli ka abivallavanem.

"Mulle anti teada, et Hannes Lumiste on kinni peetud ja politseinikud otsivad nüüd tema töökoha läbi. Läbiotsimine tehti kinnises kabinetis, kus asub veel kaks töökohta. Meile esitati nõudekiri, kus sooviti dokumente Lumiste tööle asumise kohta ja lisaks veel dokumente viie firmaga seotud hangete kohta. Neid materjale paneme me praegu kokku," rääkis East.

Endist Kohtla vallavanemat Hannes Lumistet on 2016. aastal juba korruptsiooni eest karistatud. Kriminaalne taust ei takistanud Eastil Lumistet Toila valda tööle võtta.

"Inimest ei saa kogu tema eluea jooksul võtta kui süüdi olevat isikut. Tema karistus oli lõppenud ja see oli ju kokkuleppemenetluse raames ning nii see otsus saigi tehtud. Täpselt samadel alustel oleme me otsinud endale ka teisi töötajaid, kas konkurssidega või läbirääkimiste teel," ütles East.

Vallavanema sõnul tal Lumiste suhtes enne vahistamist kahtlusi ei olnud.

"See oli tõepoolest ootamatu," sõnas East.

Nii East kui ka Lumiste on praegu parteitud, kuid mõlemad on kuulunud eri aegadel Keskerakonda. Lumiste oli seal aastatel 2002-2005 ja East aastatel 2018-2021. Lumiste on lisaks olnud veel 2014-2015 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liige.

Viimastel kohalike omavalitsuste valimistel Lumiste ei kandideerinud. East kandideeris valimisliidu nimekirjas ning ta valiti Toila ja Jõhvi valla ühinemisel moodustuvasse Jõhvi valla volikokku. Ajalehe Põhjarannik andmetel on East üks volikogu esimehe kandidaatidest.