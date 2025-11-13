X!

Koos Hannes Lumistega on kahtlustuse saanud kaks ettevõtjat

Eesti
Hannes Lumiste.
Hannes Lumiste. Autor/allikas: Lea Rand
Eesti

Kolmapäeval erinevates kuritegudes kahtlustatavana kaheks kuuks vahi alla võetud Toila abivallavanemale Hannes Lumistele lisaks on ERR-i andmetel keskkriminaalpolitsei esitanud kahtlustuse ettevõtjatele Roman Grafile ja Ivo Kangurile.

42-aastasele Roman Grafile esitati kahtlustus seoses altkäemaksu andmisega summas vähemalt 2000 eurot. Roman Graf on ainus juhatuse liige ettevõttes Terre Ehitus, mis tegeleb teede ehituse ja hoolduse ning üldehitusega ning kellel on äriregistri andmetel 29 töötajat.

Grafil on Terre Ehituses 50-protsendiline osalus. Teine pool kuulub osaühingule Hades, mille omanik on ettevõtja ja Isamaa erakonna eestseisuse liige Kaspar Kokk. Kokk ütles, et temal on ettevõttes passiivne osalus ja Graf teda pole juhtunust teavitanud. Graf ERRi telefonikõnele ei vastanud ja tema seisukoha lisame esimesel võimalusel.

Toila vallas on Terre Ehitus alates 2021. aasta maikuust ehk alates sellest ajast, kui Hannes Lumiste sai abivallavanemaks, saanud teatmik.ee andmetel Toila vallavalitsuselt 1 216 955 eurot (2021. a (alates maist) 326 135 eurot, 2022. a 0 eurot, 2023. a 131 685 eurot, 2024. a 265 975 eurot, 2025. a (kuni septembri lõpuni) 493 160 eurot).

Riigihangete registri alusel võitis Terre Ehitus 2024. aastal seitse Toila välja kuulutatud riigihanget, mis moodustas vallas lepinguni jõudnud riigihangetest kolmandiku. Üheksast (teede)ehitusega seotud hangetest võideti seitse.

Samal ehk eelmisel aastal sai ettevõte 2,89 miljoni eurose müügitulu juures 138 000 eurot kasumit.

Roman Graf on kuulunud Eestimaa Ühendatud Vasakparteisse (2002-2018; aastatel 2002-2009 Konstitutsioonierakonda) ja Eesti Keskerakonda (2020-2021).

2019. aastal, kui Roman Graf kuulus Jõhvi volikokku, kirjutas ajaleht Põhjarannik Terre Ehitusega seotud segadustest Jõhvi promenaadi ehitusel. Hiljem sai Grafist revisjonikomisjoni esimees.

49-aastasele Ivo Kangurile esitati kahtlustus seoses altkäemaksu lubamisega. Kanguri sõnul ta end süüdi ei tunnistanud.

Ivo Kangur on üks kahest juhatuse liikmest osaühingus Iff Teenused, mille põhitegevusalaks on märgitud kaubavedu maanteel.

Kui Terre Ehitusele oli Toila vallavalitsus üks paljudest avaliku sektori partneritest, siis Iff Teenustele on Toila vallavalitsus olnud alates 2021. aasta maikuust ainus avaliku sektori rahaallikas. Teatmik.ee andmetel on Iff Teenused saanud viimase nelja aastaga Toila vallalt 369 236 eurot: (2021. a (alates maist) 27 899 eurot, 2022. a 32 423 eurot, 2023. a 160 764 eurot, 2024. a 106 667 eurot, 2025. a (kuni septembri lõpuni) 41 483 eurot).

Kusjuures 2023. aastal oli Iff Teenuste kogutulu 178 108 eurot ehk 90 protsenti müügitulust saadi Toila vallalt.

Iff Teenuste põhisissetulek on seotud lumelükkamisega, sest 2022. aasta lõpus oldi üks kolmest ettevõttest, kes osutus edukaks Toila valla lumelükkajaks aastatel 2022-2025. Iff Teenused (nagu ka Terre Ehitus) osales ka uuel, 2025-2028 talihoolde hankel, mille on üks hankel osalejatest vaidlustanud.

Ivo Kangurit eristab kahest teisest mehest see, et ta pole olnud ei erakondades ega osalenud kandidaadina valimistel.

Ivo Kanguri ja Hannes Lumiste kokkupuutepunktiks on ettevõte Nordost Partner. Kangur oli ehitustööga tegeleva ettevõtte juhatuse liige 2019.-2020. aastal. Lumiste oli ettevõtte juhatuses 2017.-2019. aastal ja praegu on ta firma ainus juhatuse liige. Aastaaruande põhjal oli nelja töötajaga ettevõtte 2024. aasta müügitulu 332 385 eurot ja aasta lõpetati 36 187 euro suuruse kasumiga.

52-aastane Hannes Lumiste korraldas kahtlustuse kohaselt majandusvaldkonna abivallavanemana vähemalt viis riigihanget, mille puhul on alust kahtlustada hangete suunamist. Esialgsetel andmetel muudeti riigihanke nõudeid ning rikuti ka muid hankemenetluse reegleid, et anda eelis konkreetsetele tema endaga seotud ettevõtetele. Kahtlustuse järgi oli ühe hanke puhul riigihanke maksumus eriti suur ehk vähemalt 400 000 eurot (sellele summale vastavad vallas vaid eespoolmainitud lumelükkamishanked - autor). Samuti kahtlustab politsei korduvat altkäemaksu võtmist ja küsimist.

Hannes Lumiste kuulub Toila valla munitsipaalettevõtte Vekanor nõukokku.

Sarnaselt Roman Grafiga on ka Hannes Lumistel erakondlik taust: Eesti Keskerakonna liige oli ta aastatel 2002-2005 ja aastatel 2014-2015 oli Lumiste Sotsiaaldemokraatlikus Erakonnas.

2015. aastani oli Hannes Lumiste Kohtla vallavanem, sellelt kohalt oli ta sunnitud tagasi astuma, sest tema vastu algatati korruptsioonikahtlustuse tõttu kriminaalasi, mis päädis kahe aasta pikkuse tingimisi vangistusega.

Kohtla vald oli üks kolmest vallast, mis lisaks Toilale ja Kohtla-Nõmmele muutus haldusreformi käigus 2017. aastal Toila vallaks.

