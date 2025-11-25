Jõhvi laiapõhjalise koalitsiooni moodustamist mõjutas korruptsioonivari

Jõhvi volikokku pääses saadikuid seitsmest nimekirjast. Neist viie esindajad kirjutasid teisipäeva õhtul Jõhvi vallamajas alla koalitsioonilepingule. Koalitsioonileppe kohaselt saab vallavanemaks Vallo Reimaa (VL Ühtse Jõhvi Eest) ja volikogu esimeheks Maris Toomel (Reformierakond), kes vahetasid oma senised ametikohad.

Koalitsiooniläbirääkimiste käigus volikogu esimehe kandidaadiks kerkinud Toila vallavanem Eve East (VL Ühtne Vald) pidi oma kohast lõpuks loobuma. East eitas, et talle sai kohtade jaotusel saatuslikuks koalitsiooniläbirääkimiste ajal ilmsiks tulnud info, et tema meeskonna liiget Toila vallavalitsuses kahtlustatakse korruptsioonis. "Eks ta muidugi oma mõju avaldas, aga selles suhtes võin ma jälle kinnitada, et mina selle juhtumiga seotud ei ole ja ei lase ka endale selliseid süüdistusi peale panna," lisas East.

Vallo Reimaa sõnul oli aga just Toilaga seotud korruptsioonikahtlustuse ilmsiks tulek see, mis Eastilt volikogu esimehe koha viis. "Ei saa salata, et see ikkagi mõjutas väga paljude koalitsioonis olijate arvamusi. Väga palju mõjutas see ka nende arvamusi, kes ei saanud valitud, aga kes kandideerisid ühes, teises või kolmandas nimekirjas," ütles Reimaa.

Kuigi Toila esindajad jäid võtmepositsioonidest ilma, võivad Toila inimesed Eve Easti sõnul koalitsioonileppega rahule jääda.

"Läbirääkimiste tulemusel jõudsid koalitsioonileppesse kõik Toila olulised projektid. Nii et ma võin täie rahuga öelda Toila inimestele, et kõik meie algatatud projektid ja teemad on koalitsioonileppes," ütles East, lisades, et kui hakkab peale tegelike probleemide lahendamine, siis on näha, kas need valikud, mida koalitsioonikõnelustel valla juhtimises tehti, olid kõige paremad.



Reimaa sõnul ei ole vaja endise Toila valla elanikel muret tunda, et nende hääl ei ole uue võimu juures piisavalt kuulda. "Me püüdsime kogu aasta aega kestnud valimisprotsessi vältel Toila poole peal käies anda märku, et Jõhvit ei pea kartma, vastupidi, Jõhvi stiil on arutelu ja kogukondadega tööstiil. Et me just tahame jõuda iga kogukonnani, et ei ole midagi vaja karta," ütles Reimaa.

Kuu aega kestnud koalitsiooniläbirääkimised olid osapoolte kinnitusel pingelised.

"Viieliikmeline koalitsioon on ebaharilik ja me kõik oleme erinevad, erinevate lubadustega ja ka valijad ootavad ju erinevaid asju. Osa asju on ühised, aga osa asju erinevad. Ja ootused, ambitsioonid olid ka igaühel omad. Tegelikult tähendab koalitsiooniläbirääkimine samm-sammult oma unistustes, ambitsioonides järele andmist," ütles Reimaa, lisades: "Et saada keskpõrandale kokku, pidi igaüks millestki loobuma. Ja neid loobujaid oli meil viis, sest ega keegi ei saanud seda, millega ta unistades välja läks. Loobumisprotsessid pole lihtsad. Ja mida suuremad ambitsioonid olid, seda raskem oli loobumine ning see võtabki aega. Ja see kõik, mis riikliku valimiskomisjoniga toimus, et meie õnneks oli vaidlustusi, siis oli meil ka selleks kõigeks aega."

Reimaa ütles, et palju pingeid oli koalitsioonikõnelustel ka persoonide tasandil. "Aga on hea tava, et neid asju räägitakse kunagi palju aastaid hiljem memuaarides. Selleks, et me neli aastat koos püsiksime, tuleb hakata nüüd seda kõike unustama, suruda need emotsioonid jälle alla ja ehitada üles koostöiseid emotsioone. Selliste läbirääkimiste temperatuur võib kõrge olla, sest peab mingitest asjadest loobuma ja see ei ole lihtne. Selleks, et ühiseid asju kokku leppida, on vaja nüüd luua hoopis teist temperatuuri, mis on loov ja ühendav. See üleminek peaks olema võimalikult ruttu, et me pigem ei pea meenutama, vaid peame unustama neid päevi," ütles vallavanema kandidaat, tunnistades, et pingeid ja erinevaid arusaamu oli tal ka oma valimisliidu sees.

Reimaa valimisliidu Ühise Jõhvi Eest vallavanema kandidaat oli abivallavanem Ilmar Aun. Reimaa ei nõustunud väitega, et ta on nüüd ise Auna asemel vallavanemaks hakates oma valijaid petnud. "Nagu meedia ütles, et tegu oli Vallo Reimaa nimekirjaga, paraku see nii oligi. Asi oleks olnud teisti, kui me oleks saanud üksteist häält. See on nagu igasuguste valimislubadustega. Lubati ka ju jäähalli ja kui oleks neil olnud 11 häält, siis oleks vaadanud, kuidas nad seda ehitama hakkavad, aga nüüd seda koalitsioonilepingus pole," rääkis Reimaa, lisades, et kuna nende nimekirjale jäi üks juhtiv koht, siis saigi ta vallavanema koha.

Valimised võitnud ja 21-liikmelises volikogus kolmandiku kohti saanud valimisliidu Ühise Jõhvi Eest kõrval on koalitsioonis ka 3 kohta saanud VL Ühtne Vald, 2 kohta saanud Reformierakond ning 1 koha saanud Isamaa ja EKRE.

Opositsiooni jäid viis kohta saanud Keskerakond ja kaks kohta saanud Kogukondade Valimisliit.