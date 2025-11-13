Karjalas kukkus alla Vene hävitaja Su-30

Ministeeriumi kohaselt toimus lennuõnnetus umbes kell 19 Moskva aja järgi (Eesti aja järgi kella 18 paiku).

"Lennuk kukkus alla asustamata alal. Lennuk ei kandnud relvastust. Lennuki meeskond hukkus," seisis avalduses.

Suhhoi Su-30 on kahekohaline mitmeotstarbeline hävituslennuk.

Päästemeeskonnad suunduvad parasjagu sündmuskohale, mis asub Karjala Vabariigis Prionežski rajoonis, ütles Karjala juht Artur Parfjonšikov.

"Sain teate sõjalennuki allakukkumisest Prionežski rajoonis. Saatsin Karjala päästeteenistused arvatavasse allakukkumispaika," kirjutas Parfjonšikov oma Telegram-kontol.

Venemaa Telegrami kanalite SHOT ja 112 teatel kukkus lennuk alla Petrozavodski lähedal metsaalal, mitte kaugel linna tsiviillennujaamast.

Intsidendist teatanud kanalid märkisid, et vrakk leiti metsast ning tsiviiltaristule viitavaid kahjustusi ei tuvastatud.