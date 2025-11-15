Eesti annab Ukrainale Starlinki sidesüsteemide ostmiseks 3,5 miljonit eurot

Eesti otsustas Eesti ja Luksemburgi juhitava IT-koalitsiooni kaudu eraldada Ukrainale Starlinki sidesüsteemide soetamiseks 3,5 miljonit eurot, et parandada Ukraina IT-võimekust ning aidata neil sõda võita.

Starlinki sidesüsteemide ostmiseks eraldatud 3,5 miljonit eurot tuleb Eesti 2025. aastal Ukraina abistamiseks mõeldud paketist, teatas kaitseministeerium.

Starlinki ühishankeks mõeldud raha suunatakse Ukrainale Eesti ja Luksemburgi juhtimisel loodud IT-koalitsiooni kaudu.

Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul on Ukraina kinnitanud, et vajab Starlinki ühenduse tagamiseks toetust ja see annab neile lahinguväljal märgatava efekti.

"Starlinki võimekus on iseäranis kriitiline, arvestades Ukraina soovi kasvatada märkimisväärselt drooniüksuste arvu, mis vajavad suure võimekusega internetiühenduvust," ütles Pevkur.

Ta lisas, et Ukraina võitleb iga päev kogu Euroopa, sealhulgas ka Eesti vabaduse eest ning seetõttu on lisaks relvadele väga tähtis ka infotehnoloogiline tugi.

Eesti on sel aastal Ukrainat toetanud sõjaliselt ligi 0,3 protsendiga oma SKT-st. Toetus on olnud suunatud Eesti ettevõtete kaudu Ukraina sõjalise abi soetamisse, kaitseväe antavasse väljaõppesse ning IT-koalitsiooni abil infotehnoloogia arendamisesse.