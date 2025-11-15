X!

Analüüs näeks metsade looduskaitse piirangute leevendamist

Majandus
Foto: Karin Koppel
Majandus

Riigikantselei majanduskasvu nõukoja tellimusel valminud analüüs peab looduskaitse piiranguid Eesti metsades liiga rangeteks ja soovitab neid leevendada. Looduskaitsjate hinnangul on töö eesmärk lõhkuda aastakümnete jooksul väljakujunenud looduskaitsesüsteemi metsatööstuse kasuks.

Advokaadibüroos Sorainen koostatud analüüs võtab aluseks Euroopa Liidu looduskaitsenõuded, võrdleb Eesti seadusi Läti, Soome ja Rootsi omadega ning leiab mitmes Eesti sättes ülereguleerimist.

Töö üks põhiline järeldus on, et Eestis on looduskaitselised piirangud rangemad ja samas hüvitised nende eest madalamad. See seab Eesti metsamajanduse kehvemasse olukorda, või nagu ütleb Soiraineni partner, vandeadvikaat Allar Jõks, me kaitseme end vaesemaks.

"Senises õigusloomes on need kaalukausid minu arvates looduskaitse poole kaldu, meie ettepanek on seda tasakaalu nüüd leida teiste riikide näidetel. Ma tuletan meelde, põhiseadus näeb ette, et kaitsta tuleb nii loodust kui ka eraomaniku omandit või ettevõtlusvabadust, mitte ei ole põhiseaduses ette nähtud, et looduskaitse domineerib kõikvõimalike teiste õiguste üle," rääkis Jõks.

Bioloog ja riigikogu keskkonnakomisjoni liige Tiit Maran (SDE) ütleb, et selle analüüsi eesmärk on ilmselgelt näidata, kuidas vähendada Eestis elukeskkonna kaitset metsatööstuse toorme tarbeks.

"Looduskaitseseadust analüüsida, siis kuna see baseerub bioloogilisel ja ökoloogilisel kohateadmisel, peaks ju vaatama, mis nende sätete sisu on, miks nad sellisel kujul on tehtud. Sest kõik on kuidagi kujunenud, seal on mingid põhjused olnud. Aga nüüd võtta kõrvale teine riik, kus on täpselt samuti mingitel põhjustel kujunenud, ja selle põhjal hakata ütlema, mis on mõistlik ja mis ei ole, ma näen siin ainult argumentatsiooni, kuidas meil aastakümnete jooksul välja kujunenud head looduskaitsesüsteemi lõhkuma hakata," kommenteeris Maran.

Majanduskasvu nõukoja juht Viljar Arakas ütleb, et analüüsi tellimise eesmärk ei lähtunud eeldusest, et Eesti looduskaitse on ülereguleeritud.

"Mida me oleme taotlenud laiemalt, et kui võetakse üle Euroopa Liidu direktiive Eesti õigusruumi, siis tehakse seda minimaalsel nõutaval tasandil, et siseriiklikud piirangud ei oleks karmimad kui see, mida Euroopa Liit nõuab, sest muidu meie vastav sektor – jällegi, see ei puuduta ainult metsandust, see puudutab kõiki sektoreid – siis see vastav sektor on ebavõrdselt koheldud Euroopa-ülesel mänguväljakul," sõnas Arakas.

Metsa- ja puidutööstuse liidu tegevjuhi Henrik Välja sõnul on just viimase viie aasta jooksul hakanud looduskaitseliste piirangute laienemine konkurentsivõimet häirima ja investeeringuid takistama.

"See, kuhu me tõmbame ühiskonnas selle tasakaalupunkti majanduse ja looduse vahel, on suuresti poliitiline otsus. Täna oleme me selle võrreldes lähiriikidega, nagu me teame, pannud looduse kasuks. Me võime seda teha, aga oluline, et see oleks stabiilne ja et me ühiskonnana teadvustaksime," ütles Välja.

Maran ei pea aga analüüsist tulenevaid ettepanekuid vastuvõetavateks. "Ja kui ma vaatan kõiki erinevaid ettepanekuid, siis mul küll tekib küsimus, kuidas juristid saavad otsustada asjade üle, mida saab otsustada ainult lähtudes bioloogilisest ja ökoloogilisest teadmisest. Tänu sellele jääb ta väga pinnapealseks," lausus Tiit Maran.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

UUS HOOAEG

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:58

ETV spordisaade, 15. november

21:52

Rootsi ehitab kaks uut allveelaeva

21:23

Piusa külastuskeskus näitab 3D-s liivakaevanduse käike

21:17

Pühapäeval sajab vihma ja lörtsi

21:15

ERR Kiievis: ukrainlased on korruptsiooniskandaalist väga löödud

21:08

Analüüs näeks metsade looduskaitse piirangute leevendamist

20:58

Annuk: kaotusel ja kaotusel on suur vahe, tüdrukud panid endast kõik välja

20:39

Kalev/Cramo püstitas uue peatreeneri debüütmängus hooaja punktirekordi

19:43

Asi: Holland tõi meid põntsuga maa peale, aga vastasime positiivselt

19:34

Saaliliiga liider FC Bunker Partner sai neljanda võidu

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06:18

Majanduskasvu nõukoda lõpetab uuel aastal ettepanekute tegemise

14.11

Kaitsevägi kutsub järgmisel aastal ajateenistusse oluliselt vähem noori

14.11

Stockholmis sõitis buss inimeste sekka, kolm inimest hukkus Uuendatud

14.11

Tehumardi monumendist sai Eesti esimene ümbermõtestatud monumentaalmälestis

13:55

Andrus Veerpalu töötab Ukraina laskesuusakoondise hooldemehena

14.11

Riik ehitab Imavere ristmiku ümber

14.11

Haapsalus tekkis kehtiva detailplaneeringuga alale ehituskeeluala

14.11

PPA alustas Isa Khalilovi elamisloa tühistamist

14.11

Kinno jõuab eesti näitlejate osalusel Eestis filmitud Hollywoodi märul

14.11

Sotsiaalministeerium plaanib tõsta pensioniea 65 aastale ja kolmele kuule

ilmateade

loe: sport

21:58

ETV spordisaade, 15. november

20:58

Annuk: kaotusel ja kaotusel on suur vahe, tüdrukud panid endast kõik välja

20:39

Kalev/Cramo püstitas uue peatreeneri debüütmängus hooaja punktirekordi

19:43

Asi: Holland tõi meid põntsuga maa peale, aga vastasime positiivselt

loe: kultuur

15:26

Galerii: lauluväljakul avati Heino Kaljuste nimeline mälestuspink

12:13

Tuuli Peremees: balletis kuulutatakse sind 30-aastaselt vanaks tantsijaks

11:25

Arvustus. Sõnateatri avamine, tammepuust langeva käbiga

11:18

Heino Kaljuste nimelised stipendiumid pälvisid Ingrid Kõrvits ja Ingrid Orumaa

loe: eeter

14:08

Emili Rohumaa debüütlühialbumist: mu lauludes on sõna hästi olulisel kohal

13:49

Lembe Lokk: Prantsusmaal on põhjamaistel naistel väga vabameelne kuvand

11:30

Galerii ja video: R2 minilaivil esines ansambel Angus

10:49

Mart Juur AI abil kirjutatud uuest raamatust: see on leksikoni paroodia

Raadiouudised

19:15

Isamaa ja Reformierakond moodustasid Otepääl võimuliidu

19:15

Eesti avas Berliinis ettevõtluskeskuse

18:35

Päevakaja (15.11.2025 18:00:00)

14.11

Haapsalus tekkis detailplaneeringuga kinnistule ehituskeeluala

14.11

Euroopa Liit plaanib kaotada väikepakkide tollimaksu erandi

14.11

Päevakaja (14.11.2025 18:00:00)

14.11

Kartulikasvatajad võtsid Roosna-Allikul kasutusele Eestis ainulaadse pakkimisroboti

14.11

Tuleval aastal võetakse ajateenistusse vaid 1200 kutsealust

14.11

Keskerakond ja Isamaa jõudsid Tallinnas haridusteemades kokkuleppele

14.11

Kiviselg: Ukrainas Oleksandrivka piirkonnas võib tekkida venelaste läbimurde oht

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo