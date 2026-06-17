Tallinna linnavalitsus pani paika majanduskasvu nõukoja liikmed

Tallinna linnavalitsus kinnitas teisipäevasel istungil pealinna majanduskasvu nõukoja liikmed, kelle seas on näiteks Indrek Neivelt, Raivo Vare ja Priit Alamäe ning nõukogu juhib linnapea Peeter Raudsepp.

Tallinna soov luua pealinnale sarnane majanduskasvu nõukoda, nagu käib koos riigikantselei juures, on kirjas koalitsioonileppes ning teisipäevasel linnavalitsuse istungil kinnitati nõukoja koosseis.

Nõukoja esimeheks on linnapea Peeter Raudsepp ning liikmeteks Indrek Neivelt, Raivo Vare, Piret Mürk-Dubout, Indrek Laul, Valeria Kiisk, Hugo Osula, Priit Alamäe, Rain Palmiste, Helery Tasane ja Miko Niinemäe.

Komisjoni tööd korraldab Tallinna strateegiakeskuse ettevõtlusteenistuse majandusanalüütik.

Raudsepp on varem öelnud, et nõukoja eesmärk on vastata küsimustele, kuidas parandada ettevõtluskeskkonda Tallinnas, muuta ettevõtlus investoritele, sealhulgas välisinvestoritele atraktiivsemaks ja mida selleks peab tegema.