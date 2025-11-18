Jõhvis suudeti üks kortermaja korda teha

Jõhvis aadressil Puru tee 20 asuv viiekorruseline maja renoveeriti sel aastal täielikult. Korteriühistu esimees Oodo Neevits loodab, et juba esimene talv tõestab elanikele, et renoveerimisse panustamine tasub end pikas perspektiivis ära.

"Oktoobrikuus, kui kõikides majades läks küte sisse, oli meie majas keskküte hind 0,43 senti ruutmeetrilt.

Nendes majades, mis siin naabruskonnas on osaliselt renoveeritud, oli 0,6 kuni 0,8 senti ruutmeetrilt. Nendes majades, kus üldse mingit niisugust tööd tehtud ei ole, oli keskkütte arve ruutmeetri eest üle euro," rääkis Neevits.

Majaelanik Marius-Daniel Vähk jäi tulemusega väga rahule.

"Maja iseenesest on väga modernse disainiga ja ma olen rahul. See maja oleks nagu noortele elamiseks perfektne koht, sest võrreldes teiste majadega näiteks siin rajoonis on see minu arust üks kõige ilusamaid maju üldse," sõnas Vähk.

"Ütleks, et enne oli külm, aga nüüd on põhimõtteliselt niimoodi, et toad on palavad ja peab isegi riided vähemaks võtma, et oleks natukenegi jahedam," lisas majaelanik.

Kõik maja 85 korteri omanikud nii positiivselt renoveerimisse ei suhtunud.

"Me oleme ühe elanikuga sellepärast isegi kohtus käinud ja tööde tegemise ajal pidime kasutama kohtu abi selleks, et saada tööd ära teha," sõnas ühistu esimees Oodo Neevits.

Maja renoveerimine läks maksma üle 3 miljoni euro. Sellest kaks kolmandikku maksis riik, ülejäänu kattis ühistu laenuga, mis võeti 30 aastaks.