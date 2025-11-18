X!

Rahvusvahelise pilveteenuse rikked segavad mitme asutuse tööd

Eesti
{{1763473260000 | amCalendar}}
Teisipäeval olid Cloudflare’i tõttu ajutiselt maas paljud veebilehed.
Teisipäeval olid Cloudflare’i tõttu ajutiselt maas paljud veebilehed. Autor/allikas: ERR
Eesti

Teisipäeva hommikul tekkisid veebilehtedele sisu edastamise teenust pakkuva Cloudflare'i töös tõrked, mistõttu on mitmed Eesti kui ka välismaa veebilehed kättesaamatud.

Alates kella kolmest päeval olid ERR-i portaalide domeeninimed, näiteks etv.ee ja vikerraadio.ee, kättesaamatud, kuid pooleteise tunniga saadi rike likvideeritud.

Samuti esines probleeme Delfi, Eesti Ekspressi, Õhtulehe ja veel teiste tuntud uudisteportaalide veebilehtedel, mis on seotud Cloudflare'i pakutud lahendustega.

Lisaks oli häiritud ka LuxExpressi ja Elroni veebikeskkonna töö, mistõttu ei saanud bussi- ega rongipileteid internetist osta.

Ka energiaettevõtte Enefiti kodulehekülg oli kättesaamatu.

Elroni veebilehelt ei saa ajutiselt pileteid osta. Autor/allikas: Elron

Esimesed tõrked ilmusid juba esmaspäeval, mil mitmetel veebisaitidel kuvati veateateid. Veebilehekülgede tööd jälgiva Downdetectori andmetel on häiritud ka Spotify, Zoomi, Uberi, X-i (endine Twitter), Amazon Web Services'i ja Open AI töö.

"Näeme teenuste taastumist, kuid kliendid võivad jätkuvalt täheldada tavapärasest kõrgemaid veateateid, kuna jätkame parandustöid," sõnas Cloudflare'i pressiesindaja teisipäeval.

Teates lisati, et teisipäeva hommikul märgati tavalisest kõrgemat liiklust Cloudflare'i teenuses ning seni pole tuvastatud, millest säärane tõus tingitud oli.

"Oleme kõik rakkes, et tagada kogu teenuse veatu töötamine. Hiljem pöörame tähelepanu põhjuse uurimisele," lausus pressiesindaja.

Cloudflare'i insenerid pidid teisipäeval teostama hooldustöid Tahiti, Los Angelese, Atlanta ja Tšiili andmekeskustes, kuid pole selge, kas nende tegevus on seotud katkestusega.

Pilveteenuse pakkuja ei kahtlusta hetkel küberrünnakut, kuid ei ole seda veel ka välistanud.

Cloudflare tegeleb probleemi lahendamisega.

Toimetaja: Johanna Alvin





