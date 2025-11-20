Otse kell 10 riigikogus: kodanikuühiskonna areng ja demokraatia olukord

Arutelul esinevad ettekandega siseminister Igor Taro (Eesti 200), Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi võrdleva poliitika professor Mari-Liis Jakobson ning Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi teadmussiirde juht, avaliku halduse ekspert ja Eesti Koostöö Kogu nõukogu aseesimees Külli Taro. Põhiseaduskomisjoni algatatud arutelu võtab täiskogus kokku komisjoni esimees Ando Kiviberg (Eesti 200).

Riigikogu liige võib esitada igale ettekandjale ühe küsimuse. Pärast ettekandeid ja küsimuste-vastuste vooru toimuvad läbirääkimised, kus saavad sõna võtta kõik riigikogu liikmed.

Riigikogus regulaarselt peetav kodanikuühiskonna arengu arutelu keskendub sel aastal demokraatia hetkeolukorrale Eestis ja kollektiivsete pöördumiste esitamise võimalusele ning kannab pealkirja "Kodanikuühiskonna arengust. Tugev kodanikuühiskond kui demokraatia alustala. Kollektiivsete pöördumiste roll ja mõju".