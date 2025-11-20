PÖFF-il kirjutati toetussõnumeid Ukraina küüditatud lastele

Pimedate Ööde Filmifestival avaldas toetust Ukraina lastele, kes on sunniviisiliselt Venemaale viidud. Tallinna Muusika ja Balletikoolis toimunud kontserdi ja filmiõhtu raames võisid külastajad kirjutada soove küüditatud lastele. Hiljem volditakse soovidega paberid liblikateks. Kokku on plaanis rahvusvahelise algatuse raames koguda 20 000 liblikat - just nii palju on küüditatud Ukraina lapsi.

Ümbrikus oli sinine ja kollane paberileht ning juhis, mida nendega teha. Lehekestele võib kirjutada sõnumi küüditatud Ukraina lapsele.

"Ma olin seal. Ma tean, mida see tähendab. Kirjutan toetussõnu. Ma kallistaks neid kõiki. Ma tahaks neid kõiki siia tuua. Mul on hea meel, et ma oma lapselapsed sealt ära viisin," sõnas Nataša.

Liza ütles, et tal oli üritusel veider olla. Ta ei usu, et sõnumid lasteni kunagi jõuavad.

"Kõik on siin reipas meeleolus, rõõmustavad ja naeratavad. Mulle tundub, et me unustame, milleks me siia kogunesime. Seetõttu on mul imelik tunne. Ma arvan, et selle ürituse peale kulutati raha. Kas poleks olnud etem see raha annetada? Me oleme praegu raskes olukorras Ukrainas," lausus Liza.

20 000 Ukraina last on küüditatud Venemaale, väheseid on õnnestunud tagasi tuua. Rahukõnelusi oodates räägivad meedia ja poliitikud territooriumidest, vähem lastest.