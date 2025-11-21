Põhikooli järeleksam asendub erandkorras riikliku lisaeksamiga

Haridusministeeriumi eelnõusse, millega kaotatakse põhikooli järeleksamite kohustus, on muudatused sisse viidud ja see jõuab peatselt allkirjastamiseni. Edaspidi lubatakse järeleksameid teha ainult tervislikel või muudel mõjuvatel põhjustel eksamilt puudujatel ning koolieksami asemel tuleb neil sooritada riiklikult koostatud lisaeksam.

Haridusministeerium saatis septembris asjassepuutuvatele asutustele laiali eelnõu, mis lubab lõpetada põhikooli ka neil, kellel on kahes aines nõrk või puudulik aastahinne või kes ei suuda lõpueksamitel 50 protsendi lävendit saavutada.

Eelnõu tekitas koolides palju küsimusi ning seda kritiseeris ka majandusministeerium, mis tõi välja, et see süvendab probleeme reaalainetes ja annab signaali, et haridust saab lõpetada ka ettenähtud oskusi omandamata.

Nüüdseks on eelnõule antud tagasiside läbi vaadatud ja muudatused sinna sisse viidud, ütles haridusministeeriumi kommunikatsioonijuht Mari Annus ERR-ile.

"Määruse muutmise eelnõu on peagi liikumas allkirjastamisele," lausus ta.

Kui eksamitel läbikukkumine edaspidi enam kooli lõpetamist ei takista ja järeleksameid teha ei võimaldata, siis erandiks on Annuse sõnul need, kes puudusid eksamilt mõjuvatel põhjustel, olgu selleks näiteks tervislikud põhjused või välisvõistlustel viibimine.

Eelnõu kohaselt ei saa sellised õpilased enam sooritada koolieksamit nagu varasemalt, vaid riiklikult koostatud lisaeksami.

"Riigi poolt koostatud lisaeksami võiks õpilane sooritada enne 1. juunit, et neid tulemusi saaks järgmisesse kooli sisseastumisel arvestada. Kui see aga mingil põhjusel, näiteks tervise tõttu, võimalik pole, saab lisaeksami sooritada kuni 25. augustini ning liikuda siis järelvastuvõttu või ettevalmistavasse õppesse," lisas Annus.

Ettevalmistav õpe on samuti uus idee, mille haridusministeerium on samuti värskelt eelnõuks vorminud ning sellega soovitakse aidata järele neid põhikoolilõpetajaid, kellel puuduvad teadmised ja oskused, et kohe kutsekooli või gümnaasiumisse pääseda.

Kui määruse eelnõu vastu võetakse, hakkavad uued tingimused kehtima juba 2026. aasta kevadel põhikooli lõpetavatele noortele.