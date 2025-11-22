X!

Brasiilia ekspresident Jair Bolsonaro viidi vanglasse

Jair Bolsonaro koduarestis.
Jair Bolsonaro koduarestis.
Brasiilia endine president Jair Bolsonaro viidi laupäeval ülemkohtu otsuse kohaselt koduarestist vahi alla põgenemisohu tõttu.

Brasiilia endine president Jair Bolsonaro, kes on alates augustist koduarestis olnud, viidi laupäeval vanglasse, ütles tema advokaat. "Ta vangistati, aga ma ei tea miks," ütles advokaat Celso Vilardi uudisteagentuurile AFP.

70-aastase Bolsonaro advokaadid nõudsid varem, et ta kannaks oma 27-aastase vanglakaristuse 2022. aasta riigipöördekatse eest koduarestis, kuna vangistus võib seada ohtu tema tervise.

Kohtu sõnul võeti Bolsonaro vahi alla põgenemisohu tõttu.

Kohtunik Alexandre de Moraesi sõnul on Bolsonaro puhul põgenemise oht suur.

Otsuse kohaselt rikkus endine president elektroonilise valve tingimusi ning kavatses purustada oma jalavõru laupäevase meeleavalduse ajal, mille oli kokku kutsunud tema poeg Bolsonaro maja ette Brasilias.

Toimetaja: Marko Tooming

Allikas: AFP-BNS

