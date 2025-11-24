Narva linnavalitsus sulges ohtlikuks muutunud jalgpallihalli ajutiselt

Seitse miljonit eurot maksnud Narva jalgpallihall avati aasta tagasi, kuid mõne aja möödudes hakkas uus spordirajatis lume raskuse all kokku vajuma ja lisaks on hoone küttekulud oodatust kaks korda suuremad.

Kas viga peitub projekteerimises või ehituses, selgub linna tellitud auditist. Auditi esialgsete tulemuste põhjal otsustati jalgpallihall novembri lõpuni sulgeda.

"Aruande esimene versioon kinnitas, et see kuppel ei ole ohutu nii sees olijatele kui selle puhastajatele. Sealt ei tule korralikult lumi pealt ära ja seetõttu me otsustasime täpsemate asjaolude selgumiseni halli sulgeda," ütles Narva linnapea Katri Raik.

"Kui selgub, et seda kuplit on kuidagi ohutult võimalik siiski puhastada ja teha nii, et ta püsiks stabiilne, siis me püüame muidugi halli avada. Ja lõpuks me peame leidma, kes milles eksis ja leidma, kes vastavad parandustööd kinni maksab," lisas Raik.