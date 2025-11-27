Mõjuisikut reklaamis kasutanud turismiklaster rõõmustab suure tähelepanu üle

Viimastel päevadel on sotsiaalmeedias palju tähelepanu pälvinud Lõuna-Eesti turismiklastri reklaamfilm jõuludest Lõuna-Eestis, milles teeb kaasa sotsiaalmeedia mõjuisik Brigitte Susanne Hunt. Klastri esindaja sõnul valiti Hunt reklaamnäoks tema sobivuse tõttu ameerikalikku formaati ning klipi valmimiseks kulus alla 10 000 euro.

Kaks päeva tagasi Youtube'i laetud klippi "Jõulud Lõuna-Eestis: Väikesed linnad, suured armastuslood" on kolmapäeva lõunaks vaadatud üle 53 000 korra.

Üks idee ja stsenaariumi autoreid, Lõuna-Eesti turismiklastri kommunikatsioonijuht Liis Hainla ütles ERR-ile, et reklaami eesmärk on lihtne: kutsuda inimesi veetma jõulupuhkust Lõuna-Eestis.

"Hallmarki jõulufilmide temaatika andis meile võimaluse tutvustada Lõuna-Eesti väikelinnasid läbi huumori ja heasüdamliku satiiri. Oleme väga rõõmsad, et see reklaam on nii palju positiivset tähelepanu pälvinud," sõnas Hainla.

Hainla lisas, et Hunt valiti video naispeategelaseks seepärast, et reklaamklipi idee sobitus hästi tema "Vallalise kaunitari" rolliga, mis on sarnaselt ameerikalik ja romantiline formaat.

"Oma enesekindluse ja hea huumoritajuga kandis ta rolli hästi välja. Samuti sobis tema kõrvale ideaalselt Erik Vent, kes kehastab lihtsat ja toredat flanellsärgis Võru poissi," lisas Hainla.

Koos näitlejate tasudega maksis reklaami valmistamine tema sõnul alla 10 000 euro, kuna loovagentuuri kampaaniasse ei kaasatud. Reklaam filmiti ühe võttepäevaga, sest kulusid taheti võimalikult madalal hoida.

"Lisan ka, et rahastasime reklaami ainult meie klastrisse kuuluvate ettevõtete liikmemaksudest. Video eesmärk on meelitada külastajaid meie kampaanialehele joulud.visitsouthestonia.com, kus on linnade kaupa välja toodud erinevad ägedad hotellid, restoranid ja tegevused Lõuna-Eestis, mis loodetavasti inspireerivad inimesi meile külla tulema," sõnas Hainla.

Kommunikatsioonijuhi sõnul on nende lõppeesmärk alati külastajate kasv, selle nimel tehakse kõvasti tööd ja jälgitakse hoolikalt majutusstatistikat.

"Teame samas, et video vaatamise ja Lõuna-Eestisse tuleku vahele jääb veel üpris pikk ja kaootiline külastajateekond. Seega saame vaid loota, et kui keegi puhkust planeerib, oleme tänu kampaaniale tal esimesena meeles. Et Lõuna-Eesti seostuks talle pühadeaja ja talverõõmudega," lausus Hainla.

Lõuna-Eesti turismiklaster tegutseb alates 2021. aastast, mil see turismiettevõtjate ja kohalike omavalitsuste ning võrgustike koostöös loodi.

2023. aastal ühendati maakondlike arenduskeskuste turismitöötajad ühe juhtimise alla ning nii lisandus klastri alla laiem Lõuna-Eesti-ülene turismikoostöö.

Nende tegevusi rahastab lisaks omavalitsustele, maakondlikele arenduskeskustele ja klastri liikmetele ka ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus (EISA).

EISA toetab Eesti sihtkohti arendavaid turismiorganisatsioone aastas 1,9 miljoni euroga.

Sihtasutuse kommunikatsioonispetsialist Piret Malv rõhutas, et selle siht on aidata eri piirkondade ettevõtetel oma teenuseid välisturule atraktiivsemaks muuta.

Nimelt on kõik EISA toetused ja programmid suunatud Eesti eksporditulu suurendamisele turismist ehk välisturistide külastuste kasvatamisele.

"Siseturistidele pakume ainult reisiinspiratsiooni riiklikus turismiinfoportaalis puhkaeestis.ee," lisas Malv.