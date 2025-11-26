Hongkongis süttis põlema kõrghoonete kompleks, hukkus vähemalt 36 inimest

Tulekahju sai alguse kolmapäeval Hongkongi põhjapoolses Tai Po linnaosas asuvas Wang Fuk Courti elamukompleksis. Reutersi teatel on tegu kaheksast hoonest koosneva, umbes 2000 korteriga elurajooniga.

Tulekahju puhkes ajal, mil hooneid renoveeriti.

Sündmuskohalt tehtud videotelt on näha vähemalt viit lähestikku asuvat põlevat hoonet.

Politsei sai mitmeid teateid inimestest, kes jäid põlevatesse hoonetesse lõksu. Reutersi teatel on vigastatute seas ka tuletõrjujaid, kes püüdsid leeke kustutada.

Hongkongi ringhäälingu RTHK teatel on mitu inimest majades lõksus. Umbes 700 inimest on evakueeritud.

Viimaste teadete kohaselt on põlengus hukkunud vähemalt 36 inimest. Ametnike sõnul on puudub 279 inimesega kontakt. Haiglas viibib 29 inimest, kellest seitsme seisund on kriitiline.

Kustutamiseks on välja saadetud 767 tuletõrjujat.

Võimude teatel tegemist 5. taseme tulekahjuga, mis on kõige kõrgem kategooria.

Hongkongi viimane 5. taseme tulekahjust toimus 17 aastat tagasi, kui 2008. aastal süttis Mong Koki äripiirkonnas asuv Cornwall Court. Toona hukkus neli inimest.

Hongkong on üks väheseid kohti maailmas, kus ehitusel kasutatakse endiselt laialdaselt bambusest tellinguid.

Valitsus teatas märtsis, et kavatseb bambustellingud ohutuse kaalutlustel järk-järgult kasutusest kõrvaldada.

Hongkongi transpordiamet teatas, et tulekahju tõttu on suletud terve lõik Tai Po maanteest – ühest linnriigi kahest põhimaanteest – ning bussiliinid on ümber suunatud.