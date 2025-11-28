Hongkongi põlenguohvrite arv tõusis 128-ni, 200 on endiselt kadunud

Hongkongis kolmapäeval süttinud suupõlengus hukkunute arv on tõusnud 128-ni ja umbes 200 inimest on kaheksat kõrghoonet haaranud tulekahju järel endiselt kadunud, teatasid võimud reedel.

Tulekahju Hongkongi põhjaosas asuvas Tai Po linnaosas Wang Fuk Courti elamurajoonis, kus on kaheksa 32-korruselist tornelamut, algas kolmapäeva pärastlõunal ja levis kiiresti kõigile hoonetele.

"Me ei välista võimalust, et kui politsei hoonetesse üksikasjalikuks uurimiseks siseneb, võidakse avastada veel surnukehi," ütles Hongkongi turvaülem Chris Tang pressikonverentsil, lisades, et 128 hukkunust on tuvastatud vaid 39.

Tangi sõnul ei töötanud korralikult kompleksi tulekahjusignalisatsioon.

Päästetööd on nüüdseks lõppenud ja vigastada on saanud vähemalt 79 inimest, sealhulgas 12 tuletõrjujat, ütles ta.

"Meie eesmärk on nüüd tagada hoone temperatuuri langus ja kui kõik on ohutuks tunnistatud, kogub politsei tõendeid ja viib läbi edasise uurimise," ütles Tang.

Rohkem kui 4600 inimesele mõeldud elurajoon oli renoveerimistöödeks mähitud bambusest tellingutesse ja rohelisse võrku, mida peetakse tule kiire leviku põhjuseks.

Politsei teatas, et nad arreteerisid kolm ehitusfirma juhtivtöötajat tapmises kahtlustatavana ohtlike materjalide, sealhulgas aknaid blokeerivate tuleohtlike vahtplastplaatide kasutamise eest.

Tulekahju on viimase 77 aasta ohvriterohkeim

Tulekahju on Hongkongi kõige ohvriterohkem põleng alates 1948. aastast, mil ühe laohoone põlengus hukkus 176 inimest, ja see on tekitanud võrdlusi 2017. aasta Londoni Grenfell Toweri tulekahjuga, milles hukkus 72 inimest. Selles süüdistati ettevõtteid, mis kasutasid hoone fassaadis tuleohtlikku materjali, samuti valitsuse ja ehitustööstuse puudujääke.

Hong Kongi juht John Lee ütles, et valitsus loob elanike abistamiseks 300 miljoni Hongkongi dollari (39 miljoni USA dollari) suuruse fondi, samal ajal kui mõned Hiina suurimad börsil noteeritud ettevõtted teatasid annetustest.

Hongkong, üks maailma tihedamini asustatud linnu, on täis kõrghoonete komplekse. Selle taevani tõusnud kinnisvarahinnad on pikka aega tekitanud rahulolematust ja analüütikute sõnul võib tragöödia õhutada võimude vastu pahameelt, hoolimata pingutustest tugevdada poliitilist ja riikliku julgeolekukontrolli sealse rahva üle.

Nii Hongkongi valitsuse kui ka Hiina Kommunistliku Partei juhtkond tegutses kiiresti, et näidata, et nad peavad tragöödiat äärmiselt oluliseks, mida peetakse Pekingi võimalikuks proovikiviks poolautonoomse piirkonna haardele.