Kell 21.40 "Esimeses stuudios" välisminister Margus Tsahkna

ETV "Esimeses stuudios" on täna õhtul külas välisminister Margus Tsahkna.

USA tugev surve rahuleppe sõlmimiseks on pannud Ukraina liidrid väga keeruliste valikute ette. Millisele kokkuleppele võiks Kiiev rohelise tee anda? Kuidas lahendada tupikseis Kremli külmutatud varade kasutamiseks? Kas tänane Euroopa Liidu välisministrite erakorraline arutelu andis nendele küsimustele ka vastuseid?

"Esimene stuudio" algab ETV-s kell 21.40. Saatejuht on Andres Kuusk