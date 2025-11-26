X!

Kell 21.40 "Esimeses stuudios" välisminister Margus Tsahkna

Eesti
Eesti välisminister Margus Tsahkna.
Eesti välisminister Margus Tsahkna. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

ETV "Esimeses stuudios" on täna õhtul külas välisminister Margus Tsahkna.

USA tugev surve rahuleppe sõlmimiseks on pannud Ukraina liidrid väga keeruliste valikute ette. Millisele kokkuleppele võiks Kiiev rohelise tee anda? Kuidas lahendada tupikseis Kremli külmutatud varade kasutamiseks? Kas tänane Euroopa Liidu välisministrite erakorraline arutelu andis nendele küsimustele ka vastuseid?

"Esimene stuudio" algab ETV-s kell 21.40. Saatejuht on Andres Kuusk

Toimetaja: Johanna Alvin

tee oma valik!

eesti laul 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:09

Vilniuse lennujaam sulges ajutiselt lennuraja

15:58

Eesti korvpallikohtunik mõistis õigust 3x3 World Touri finaalturniiril

15:45

Narva soojusvõrk lükkas soojuse ostukonkursi pakkumiste tähtaja kahe kuu võrra edasi

15:45

Küsitlus: Prantsusmaa presidendivalimised võidaks parempopulist Bardella

15:40

Pöördumine riigikogule: kvalifikatsioonita õpetaja palk langeks 1820 eurolt 886 eurole

15:30

Raadiouudised (26.11.2025 15:00:00)

15:26

Suusaliit kinnitas murdmaasuusatamise koondise Ruka MK-etapiks

15:17

Peaprokurör Asi süüdistustest prokuratuuri aadressil: mina magan rahulikult

15:15

Kell 21.40 "Esimeses stuudios" välisminister Margus Tsahkna

15:14

Mitmed haridusühendused ei toeta kvalifikatsioonita õpetajate palgamudelit

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

25.11

Väidetavalt nõustus Ukraina rahulepingu põhitingimustega Uuendatud

25.11

Norra kaalub kõrgete elektrihindade tõttu Euroopa elektrivõrgust eraldumist

25.11

Politico: Rubio keeldub kahepoolsest kohtumisest Kallasega

12:39

Ukraina droonid tabasid Venemaa elektroonikatehast Uuendatud

11:58

Siseministeerium ütles hindu kõrgemana näidanud Reisieksperdile lepingu üles

25.11

Hiinlased küsivad Vene sõjakompleksi varustamise eest üha krõbedamat hinda

25.11

Kahtlustuse järgi tehti Isamaale 330 000 euro ulatuses keelatud annetusi Uuendatud

25.11

Sõja 1371. päev. Ukraina teatas rünnakust Novorossiiski sadamalinnale Uuendatud

25.11

Sotsiaalmeediaplatvorm X paljastas kasutajate tegeliku asukoha

11:23

Peeter Kaldre: viimane rahusuvi?

ilmateade

loe: sport

15:58

Eesti korvpallikohtunik mõistis õigust 3x3 World Touri finaalturniiril

15:26

Suusaliit kinnitas murdmaasuusatamise koondise Ruka MK-etapiks

15:10

FBI konfiskeeris endise olümpiasportlase garaažist äärmiselt haruldase auto

14:29

Tartu Ülikool tõi testimisele ameeriklasest mängujuhi

loe: kultuur

13:47

Anu Allas avaldas kirjanike liidu romaanivõistlusel kolmanda koha pälvinud romaani

11:30

Mirko Rajas: mind puudutas igatseva isa ja tema poja käestlibisev suhe

11:12

Sinefiil | Ameerika indie ilmutab ennast auhinnahooaja eel jõuliselt

09:39

Tuleval aastal annab Tallinnas regiooni ainsa kontserdi Kings of Leon

loe: eeter

14:45

Triinu Upkin: punkmässballett väljendab meie arvamust kultuuripoliitikast

12:44

Lauri Räpp: raske haigus muutis treppidel liikumise peaaegu võimatuks

11:30

Mirko Rajas: mind puudutas igatseva isa ja tema poja käestlibisev suhe

10:25

Maiken: ma ei kahetse, et oma lauljakarjääri lõpetasin

Raadiouudised

12:25

Raadiouudised (26.11.2025 12:00:00)

10:00

Pärnu uus koalitsioon tahab varem koostatud eelarve ümber teha

09:55

Tartu Toidupank sattus rahalistesse raskustesse

09:50

Välisministeerium valmistub peahoone rekonstrueerimiseks

09:20

Raadiouudised (26.11.2025 09:00:00)

25.11

Päevakaja (25.11.2025 18:00:00)

25.11

Võrdõigusvolinik saab tulevast aastast õigusi juurde

25.11

Rail Baltic saab aastas 500-600 miljonit eurot investeeringuid

25.11

Raadiouudised (25.11.2025 15:00:00)

25.11

Ida-Viru radarikompleks hakkas tööle plaanitust aasta hiljem

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo