"Pealtnägija": rahapesu pole Eestist kuhugi kadunud

Enamik mäletab Danske ja Swedbanki skandaale, kus Eesti kaudu liikus miljardeid musta raha ja mis pani põntsu kogu riigi mainele. Selgub, et väiksemas mahus pole rahapesu kuhugi kadunud. Eelmisel aastal võeti kinni ja kevadel mõisteti süüdi 45-aastane Anton Prektold, kes muutis kuritegeliku raha näiliselt seaduslikuks. Taavi Eilat tundis huvi, kuidas rahapesu tänapäeval üldse välja näeb?

Anton Prektold on pealtnäha tavaline Lasnamäel elav pereisa, kes sõidab pidevalt Soome vahet, sest tema ettevõte toimetab seal ehitusvaldkonnas. Mees satub politsei huviorbiiti 2024. aasta suvel, mil teda kahtlustatakse rahapesus.

"Rahapesu on kuritegeliku päritoluga raha muutmine erinevate tehingutega näiliselt tavapäraseks ja puhtaks rahaks," lausus rahapesu andmebüroo asejuht Markko Kard.

"On selliseid tegelasi, kes näevad oma nii-öelda kriminaalse tulu teenimise võimalust just sellise rahapesuteenuse pakkumises. Nad võtavad oma protsendi sõltuvalt juhtumist, konkreetse skeemi keerukusest või vara päritolust, kas viis kuni 15 protsenti näiteks, selle eest, et kurjategijale muuta see raha hiljem kasutatavaks," sõnas juhtiv riigiprokurör Alar Lehesmets.

"Kui sul on natukene hämarat raha, mida sa ei saa panka viia, aga tahaksid kasutada, näiteks autode või kinnisvara ostmiseks või ükskõik, kuidas tagasi legaalsesse käibesse viia, siis tema (Prektold - toim) oli nii-öelda võluvõtmeke, mis muutis illegaalse raha näiliselt legaalseks rahaks," ütles riigiprokurör Vahur Verte.

Nagu näitavad uurimise jooksul kogutud sõnumivahetused, siis suhtles Prektold juba 2022. aastast alates erinevate isikutega raha liigutamisest. Mees saatis näiteks ka videoid sellest, kuidas ta oma kodus suuri rahapakke läbi rahalugemise masina ketras. See üksi ei tõenda midagi, sest rahapesu uurimise vaates on oluline näidata, et isiku käest läbi käiv raha on saadud kriminaalsel teel.

"Rahapesuga tegelevad kurjategijad, aga nad võivad osta ka teenust sisse ehk on olemas nii-öelda finantsvahendajad, kes teenust pakuvad ja on erinevaid kaasaaitajaid erinevatest sektoritest. Kes aitab luua ettevõtteid, otsida variisikuid, valmistada ette lepinguid, sest kontrollide jaoks peavad nad valmistama ette dokumendid ja näilisuse, et see vastaks tõele. Kui see oleks ilmselgelt vale tehing ilma majandusliku seoseta, siis peataksid selle pangad või mõned teised varade liigutajad," lausus Kard.

"Tõsi on see, et kuskil Postimehe või Delfi veergudel sellist teenust ei reklaamita, sest see liigub vastavates ringkondades. Kindlasti leiab seda infot nii-öelda süvaveebist või internetiavarustest, pluss ikkagi vastavad kontaktid. Kuritegelikes ringkondades on oma nn infogrupid, kus nad mingisugust teavet vahendavad ja paljuski liigub see kogemusega," sõnas Lehesmets.

19. augustil 2024 kohtub Prektold ühes pealinna smuutibaaris potentsiaalse kliendi Matiga. Mati otsis ise Prektoldiga kontakti ja soovib tema abil puhtaks pesta ehk legaalseks muuta miljon eurot Venemaale pagenud Ukraina oligarhilt varastatud raha. Esimesel kohtumisel selgitatake, kuidas asi toimib.

"Ütles, et niisugust teenust on võimalik tema käest saada ja sisuliselt löödi käed," kirjeldas Verte.

Järgmine kohtumine meeste vahel toimub juba päev hiljem Ülemiste keskuse parklas. Jutt käib väheke läbi lillede, aga läheb asjaks. Prektold saab kätte esimese summa, 20 000 eurot, mis tuleb muuta legaalseks. Tema enda teenustasu on viis protsenti ehk antud juhul 1000 eurot. Esialgu näib peamine keerukus olevat, et Mati soovib raha saada eraisiku kontole.

"Prektold selgitas kliendile erinevaid alternatiive, kuidas on võimalik seda raha puhtaks pesta ja andis ka võimaluse valida, kas klient soovib seda saada arve tulemusena ehk siis tekib arve, mille tulemusena laekub summa kontole või siis töötasuna. Mingil ajahetkel oli isegi jutuks, et on võimalik läbi krüpto seda puhtaks pesta, et sisuliselt see tööriistakast, mida siis klientidele valikuks anti, oli võrdlemisi lai," lausus Verte.

Prektold lahkub rahapakk peos ja järgmise kahe nädala jooksul jõuab summa jupphaaval Mati erinevatele pangakontodele.

"Prektold kasutas enda käsutuses olevaid pangakontosid või firmasid, kuhu ta siis kandis selle raha sisse erinevate fiktiivsete tehingutega. Olid erinevad kontod, tehingute ahelad ja see raha liikus läbi erinevate kontode ja firmade ning lõpuks potsatas politseiagendi pangaarvele," sõnas Verte.

"Kui me võtame praegu väga levinud pettuse juhtumid, siis paljudel juhtudel toimub ülekanne ja on vaja kiiret tehingute ahelat, et näiliselt legaalseks teha ja kättesaamatuks varaarestijatele. Teised juhtumid, mida meil on ka hästi sagedasti praegu, on need, kus tullakse ukse taha, võetakse sularaha välja ja on vaja kuidagi see sularaha muundada ja üle kanda, et võib ju nii-öelda tassida kohvritega seda Lätti, aga mingil hetkel on vaja see viia finantssektorisse. Olgu see nii-öelda krüpto ostmine pangakontodele või makseasutustele kandmine, et seda raha liigutada, sest paljudel juhtudel on, kas teenusepakkujad või organiseerijad ka välisriikides. Ka nemad soovivad oma osa saada," lausus Kard.

Esimene töö oli edukas ja ühtekokku on plaanis sellisel viisil pesta miljon eurot. Järgmistel nädalatel toimuvad juba sarnased kohtumised, kus raha üle antakse.

Rahapesijal on oma abilised, kes kasutavad enda ja oma lähedaste pangakontosid raha keerutamiseks. Muuhulgas luuakse jälgede peitmiseks fiktiivseid firmasid nii Eestis, Inglismaal kui ka Dubais. Ühtlasi pakub Prektold vahepeal raha jälgede peitmiseks ka selle liigutamist krüptos.

Oktoobris, järjekordse 20 000 euro puhtaks pesemisel, vormistatakse Mati hoopis mitme Londoni ettevõtte alla tööle ja talle makstakse näiliselt legaalset palka. Summa 4900, mis ei pidavat tekitama mingeid küsimusi.

"Näiline tööleping. Seal oli siis konsultant ja hakkas töötasu saama. Niisugused viisakad summad ja seeläbi legaliseeriti see sularahas antud kuritulu," ütles Verte.

Novembri alguses lepitakse sõnumite teel kokku järjekordne kohtumine. Sel korral on kuritegeliku raha omanikul plaan Eestist pikemaks ajaks lahkuda ja seetõttu ootab rahapesijat juba 200 000 eurot, mida Prektold saaks rahulikus tempos legaliseerida. Raha on asjade all pagasnikus.

Pärast väikest vestlust õues kolitakse autosse.

Selleks hetkeks on politseil ja prokuratuuril piisav ülevaade rahapesuskeemist ja kui mehed autost väljuvad, et kohver üle anda, peab keskkriminaalpolitsei nad kinni.

Nüüd saab rahapesija teada, et teda on viimastel kuudel pidevalt pealt kuulatud, kohtumisi filmitud ja mees, kes tema teada vedas Eestisse Ukrainast ebaseaduslikku raha, ei ole Mati, vaid politseiagent, kes skeemi näitlikustamiseks pesi tema kästusse antud riigi raha.

"Mati tegutseb kriminaalmenetluses vastava jälituse määruse alusel ja määrus ütleb, tema tegelik identiteet peab jääma lõpuni salastatuks, kaitsmaks teda ennast, kaitsmaks tema tegelikku identiteeti, aga kaitsmaks ka tema lähedasi, aga sisuliselt võib politseIagent olla ükskõik kes. Ta ei pea olema politseiametnik. Seadus ütleb, et politseIagent tähendab lihtsalt seda, et sa ei pea ütlema suhtluses kurjategijaga, mis on sinu tegelik nimi ja sa võid kasutada leppenime, väljamõeldud tausta ja legendi enda kohta, aga põhimõtteliselt ka televaataja võib-olla politseiagent," sõnas Verte.

"Eesti riigi tähelepanu finantskuritegude tuvastamisele suureneb ja järjest rohkem tähelepanu on ka vara konfiskeerimisel. Teine võib-olla tähelepanuväärne moment on see, et kui keegi tuleb ja küsib teenust, et ma annan teile raha ja te annate mulle raha tagasi ning te saate selle eest viis protsenti, see ei ole loogiline. Seal peab tekkima kahtlus, et mis on raha päritolu või miks soovib inimene seda varjata. See on nii-öelda laiemalt avalikkusele ja ohustatud isikute sektoritele soovitus, et otsige majanduslikku loogikat tehingutes," lausus Kard.

Ehkki oli viiteid, et tema käest liikus läbi palju suuremaid summasid, siis Prektold jäi süüdi ainult siin loos nähtud summade illegaalses liigutamises ning sai kokkuleppe korras üks aasta ja neli kuud, mis asendati suures osas üldkasuliku tööga.