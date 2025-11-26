Väidetav armukelm on oma lõksu meelitanud vähemalt kümme naist

Kui televisioonis jooksis draamasari " Armukelm ", kus antikangelast kehastab Märt Avandi, siis päriselus mängis väidetavalt sama rolli Hannes Raja, kes võttis kahtlustuse kohaselt vähemalt kümnelt naiselt nende väärikuse ja raha.

Draamasari "Armukelm", mis jooksis hiljuti ka ETV-s, on suures ulatuses päriselust maha kirjutatud. Näiteks 54-aastane Hannes Raja puges suure hulga naiste südametesse ja mitmel puhul ka voodisse ning võttis tagatipuks ka raha. Ehkki muster oli justkui selge, siis kannatanuid nörritas, et politsei algatas kriminaalasja alles pärast seda, kui "Pealtnägija" mullu novembris loo tegi. Nüüd saab raporteerida, et ühelt poolt sai Saaremaa Casanova ametliku kahtlustuse, teisalt otsib jätkuvalt uusi kergeusklikke.

Soliidsel ametikohal töötav naine on viimased aastad elanud nagu kangelanna draamasarjas "Armukelm".

"Need ohvrid on lihtsameelsed ning nad on lahked ja leebed, aga nende kaotused on suured väga mitmes mõttes," lausus kolmas ohver.

Kuna ennast ohvriks nimetavaid naisi on palju, ei pannud "Pealtnägija" intervjueeritavatele varjunimesid, vaid järjekorranumbri. Seda enam, et lood on väga sarnased.

"Seda võiks nimetada rahvakeeli armukelmuseks, kus esineb siis intiimsem suhe ja usaldussuhe. Pärast seda otsitakse või leitakse võimalusi, kuidas nendelt ohvritelt raha kätte saada," sõnas Põhja ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Kristjan Lill.

Mullu novembris tuli "Pealtnägija" välja looga, mille taga oli kümme daami Eesti erinevatest otstest ja Soomest. Kõik nad on 50. eluaastates, mõndagi elus saavutanud ja ka raha kõrvale pannud, kuid tundsid end ühel hetkel üksikuna. Mistõttu langesid sama armukelmi ohvriks, kes puges nende pähe ja tihti voodisse ning sai takkapihta kätte ka säästud. Lugu on nii delikaatne, et ohvrid nõustusid esinema ainult anonüümselt.

"Toimub väga karm pettus! Tal võibki olla kümme "suhet", aga fakt on see, et keegi ei julge avalikult kuskil esineda, sest on häbi ja piinlik. Saad teiste naerualuseks ka veel," sõnas esimene ohver.

Kuna ohvrid ei teadnud pikalt üksteist ning neil oli piinlik ja ka politsei ei hoomanud kohe kogu mustrit, võttis skeem hämmastava mõõtme. Kui siiani on palju räägitud kõikvõimalikest võõramaa libaprintsidest, siis antud loo antikangelane elab peamiselt Saaremaal ja kannab nime Hannes Raja. Kaamera ees esinemisest keeldunud mees möönab, et võttis vastu naiste raha, kuid raskused tagasi maksmisega olevat ainult halbade asjaolude kokkusattumus ja suureks puhutud mull.

"Seal on palju niisugust bla-bla-blad. Nagu üks naiste turu koht. Asjad ei ole ikka päris nii, et ainult Hannes on paha ja kõik teised on sihukesed süütukesed lambakesed. Ei ole need asjad ikka nii," sõnas väidetav armupetis ja sarivõlgnik kunagi intervjuus.

Hannesel olid tihti erinevate nimede all profiilid kõikvõimalikes suhteportaalides - Tinderist Date24-ni ja Rate'ist Iha.ee-ni. Mees väitis, et on lahutatud või abikaasast lahus elav ehitusettevõtja, kes tegutseb Eestis ja Soomes ning jõukuse tõestuseks näitas kuldehteid, autosid ja jutustas korteritest nii Eestis kui Hispaanias.

"See võlgnik lõi endast siis, tänaseks saab öelda, optilise illusiooni, et tema on edukas ettevõtja Soomes ja temal raha liigub. Küllalt uhke Mercedesega sõitis sel ajal ja see kõik kokku, nii sõnad kui pilt, lõidki tervikpildi, mille juurde ka käis usaldus," lausus kannatanu esindaja Tanel Riivits.

Väidetav armukelm Hannes Raja Autor/allikas: "Pealtnägija" materjalid

Tegelikult on Hannese nimega seotud kaks firmat, mis tegutsesid lühidalt ja kahjumlikult. Mehe nimel pole kinnisvara, vaid ta elab kortermajas Saaremaal Ridala külas koos seadusliku abikaasaga. Tagatipuks võeti Hanneselt rohkete liiklusrikkumiste tõttu juhiluba ära, mis aga ei takistanud tal tunnistajate sõnul ringi sõita.

"Kui mina temaga tuttavaks sain ja guugeldasin, siis ma ei leidnud sealt midagi, mis negatiivselt vastu kumaks. Ei olnud ühtegi sellist infokildu, mis võiks arvata, et tegemist on mingi petturiga," sõnas esimene ohver.

"Google ei andnud mitte midagi negatiivset. Ma tõesti uskusin noormehesse. Ma arvasin, et tõesti on suur armastus," lausus neljas ohver.

"Ja võrdlemisi kiiresti läks see jutt edasi selle peale, et peaks ikka koos elama hakkama," sõnas kolmas ohver.

"Kõiki neid naisi liitis ühisosana see, et paljud olid üksikud naised või hiljuti lahutatud, jäänud ilma mehelikust tähelepanust ja õnnetuseks see võlgnik oskas neid asju kombineerides osavalt ära kasutada," ütles Riivits.

"Pealtnägija" käsutuses on üle 500 sõnumi ja kirja Hannese suhtlusest naistega, mis on nagu manipulatsiooni õpik. Tüüpiliselt läks kontakt veebist üle SMS-idesse ja häälkõnedesse, edasi kokkusaamisteni kohvikutes ja ühiste öödeni hotellis või mõnes korteris. Üks tema lemmikkoht randevuudeks oli Asa Spa Kuressaares, Tallinnas Europa hotel ja Go Shnelli.

"Esiteks ta tajub ära, et need naised ei ole väga vaesed või neil on mingi võimekus raha teha. Teiseks, et nad on väga meeleheitel. Sellist olukorda oskab ta väga oskuslikult ära kasutada," sõnas neljas ohver.

Ühel daamil oli vabanenud hoius, teine oli säästnud oma ettevõtte asutamiseks, kolmas juhib väikest edukat äri ehk kõigil oli parasjagu vaba raha. Kirju ja tunnistusi kõrvutades joonistub välja, kuidas Hannesel oli kolm peamist legendi, kuidas raha küsida. Esiteks, et partnerid on talle võlgu ja mingi olulise objekti jätkamiseks on vaja kiiret rahasüsti.

"3. novembril 2022 kirjutas: "Käisin täna EMO-s, pidin tellingult alla kukkuma, töö juures ülepinged, rabelevad töö juures 16 tundi päevas, et objekt valmis saada, objekt peab kahe kuu pärast valmis saama, tema on 800 000 eurot oma raha sisse pannud, aga rahad otsas ja oleks vaja laenu võtta kaheks kuuks, 7000 oleks vaja," luges teine ohver sõnumit.

"Äris läheb täna hetkel halvasti, näed, mul on seda konkreetset summat siin vaja. Ma tõesti olen hädas ja mul on tervisemured ja hädasti-hädasti on vaja, et kui sa nüüd ei aita mind, juhtub mingi mingi variant B," selgitas Lill.

Teine tüüplegend, et temaga juhtus autoavarii ja on vaja leida uus masin või kahju hüvitada. Mõnele ohvrile väitis Hannes isegi, et tema tütar hukkus autoavariis, mis ei vasta tõele.

"Eks see on jälle sellises psühholoogilise mõjutamise mõttes arusaadav, et tekitada endas selline ohvrimeelne arusaam, et olen hädas ja vajaksin abi. Eks see loodus on kuidagi meid nii ehitanud, et naised armastavad kõrvadega," ütles Riivits.

Lemmiklegend oli aga ühise kodu rajamine, mida Hannes pakkus kõigile ohvritele, lisaks mõnedele samaaegselt. Ühele näiteks saatis pildid, et müüakse soodsalt pooleliolevat maja Nasval, teisele, et Orissaares asub kuldaväärt mereäärne krunt, kolmandale rääkis majast Maardu servas. Ainult tehingu jaoks on ruttu vaja seemneraha ja selleks peaks naine kasvõi laenu võtma.

"Kui mina nüüd selle investeeringu teen Saaremaale, Orissaarde, siis tema sellele krundile ehitab meile maja, ameerika stiilis ilusa. Saatis pilte kogu aeg, missugune see maja tuleb ja kõik oli nii ilus," meenutas neljas ohver.

Kui naised kõhklesid või liigselt küsimusi küsisid, hakkas Hannes hädaldama, et tervis on sant ja saatis endast muuhulgas pilte haiglas tilgutite all, siis mängis solvunut ning lõpuks isegi meeleheidet.

Väidetav armukelm Hannes Raja Autor/allikas: "Pealtnägija" materjalid

"Et kui sa mind rohkem ei aita, siis ma poon ennast üles. Head aega, rohkem ei näe, aga paari päeva pärast oli ikkagi meil: anna andeks, et ma sulle niimoodi kirjutasin, et aga mul on ikka halb olukord," rääkis esimene ohver.

"Üks nendest tema nii-öelda ähvardustest oli see, et kui mina teda rahaliselt ei toeta, et siis ta peab otsima ikkagi kellegi, kes teda aitab ja et tal on silmapiiril juba keegi ja kuigi ta mind nii palavalt armastab, peab ta minema selle teise naisega," meenutas kolmas ohver.

Hannes Raja sai naistelt "Pealtnägija" arvutuse kohaselt kokku ligi 200 000 eurot – kusjuures tihti koostati selle kohta ka leping või võlakiri – kuid kui raha käes, muutus järsku raskesti tabatavaks. Tagantjärgi kummastav, aga samal ajal kui mees mitme naisega pesapunumise juttu ajas, ilmus 2024. aasta jaanuaris "Saarte Hääles" artikkel koos videoga, kus Hannes ja tema abikaasa Piret Raja näitasid oma ühist uhket kodu Ridalas ning rääkisid, et neil on ka korter Hispaanias. Ehkki lugu võeti Rajade palvel varsti veebist maha, märkasid osad ohvrid seda ja hakkasid tasahilju läbi kommentaaride üksteist leidma.

Mitmed naised pöördusid ka politseisse, kuid kõigile teatati algul, et kuritegu pole, sest kelmuse puhul tuleks juriidiliselt näidata, et raha küsijal polnud algusest peale kavatsust seda tagasi maksta.

"See teeb vihaseks ausalt öeldes! See tundub imelik, et Eestis ei ole mitte mingisuguseid hoobasid, et sellisele asjale piiri panna. See on õudne!" ütles kolmas ohver.

Kui mullu novembris eetrisse läinud loo taga oli juba hulk kannatanuid, siis pärast saadet ilmus neid veel - ohver number viis ja kuus. Üks elab Tallinnas ja teine väiksemas maakohas.

"Ma arvasin, et ma olen ainus, kes on petta saanud, aga et neid inimesi on niivõrd palju ja inimesed tegelevadki sellega, see oli minu jaoks hästi suur üllatus," lausus kuues ohver.

"Väga kurb oli ausalt öeldes kuulda, et ma ei olnudki ainus. See oli ikkagi niisugune süsteemsus, mitte lihtsalt juhus!" sõnas viies ohver.

Mõlema lugu kokkupuutest armuaferistiga on eelkuulduga äravahetamiseni sarnane, alates ehitusettevõtja legendist ja lõpetades ühise kodu rajamise plaaniga. "Pealtnägijale" teadaolevalt tõstab see ohvrite hulga juba 14-ni, aga ilmselt ei ole see lõplik.

"See võime on tal tõesti olemas ära tinistada. See on väga hea sõna ja õige sõna. Ju ta tabab sellise vanuseklassi näiteks ka, et naised, kes on võib-olla oma pool elu üksinda lapsi kasvatanud ja äkki üks hetk tuleb mees ning hakkab seda armastust läbi kõrvade ikkagi sulle pahvima," lausus viies ohver.

"Põhilegend oli see, et müüme siin Eestis kõik maha ja kolime Hispaaniasse. Hakkame ühist elu elama ja hakkame elama. Kuna mulle väga ju need soojamaa reisid meeldivad, siis minu jaoks oli see lausa muusika kõrvadele," ütles kuues ohver.

Kõiki pöördeid pole mõtet ümber jutustada, aga taaskord õnnestus Hannesel lõpuks laenata kummaltki naiselt 3500 eurot ja kaduda.

"Pärast inimene kadus täielikult! Tal oli kogu aeg kiire, kiire, kiire ja rohkem me ei ole kohtunud," sõnas kuues ohver.

Emotsioone lisab, et kui naised püüdsid raha tagasi küsida ja ähvardasid kohtu või politseiga, läks Hannes tihti vasturünnakule.

"Tuli ikka igasugust sõimu ja ähvardamisi ning ma vaadaku ikka ette ja taha, kui ikka õue lähen ja et ma ei tea, mis asjamehed tal kõik on, kes kõike minuga oskavad teha," lausus viies ohver.

Tagatipuks teatasid Hannes või tema naine, et kui ohvrid palju kobisevad, jõuavad neist tehtud intiimvideod netti.

"Mis mõttes ma olen vasturünnakutele nende suhtes läinud? Olen ma nendele helistanud, olen neid ähvardanud või? Ma pole mitte ühtegi inimest ähvardanud. Ärge ajage asju segamini!" sõnas Raja.

Väidetav armukelm Hannes Raja Autor/allikas: "Pealtnägija" materjalid

"Minul läks asi ähvardusteni ka samamoodi, et tal on video ja see läheb kohe netti ja kui ma veel siin näiteks kobisen ja mul midagi veel öelda on, siis ta saadab minu juurde suured-suured mehed ja siis ise tean, et minust edasi saab," lausus kuues ohver.

"Ma ei ole pärast seda, kui käis "Pealtnägijas", mitte kellegagi ühendust võtnud," ütles Raja, lisades, et tal on videod olemas ja küsitles, et ega naised ei ole hoopiski teda ähvardanud.

"Tal on tõesti hämmastavad oskused ikkagi mängida ja mängida ka ennast väga suureks ohvriks. Pöörata olukorrad täiesti tagurpidi, et ei ole need naised ohvrid, vaid hoopis tema on ohver!" ütles viies ohver.

"Lõppude-lõpuks, kui te mind rahule ei jäta, siis läheb "Pealtnägija" ka… Ma kaeban teid ka. Ega nii need asjad ikka päris ei käi, et te tulete ja lahmite kogu aeg. Kas on ära tõestatud, et ma olen kuskilt midagi või kelleltki võtnud või olen ma süüdi, olen ma juba süüdimõistetud või ma ei saa aru praegu? Teie lihtsalt lambist võtate ja teete saateid," sõimas Raja "Pealtnägija" reporterit.

Läinud detsembris – pärast "Pealtnägija" lugu ja uute kannatanute lisandumist – algatas politsei lõpuks kriminaalasja. Lääne-Harju politsei menetlustalituse juhi Raigo Prantsi ja vanem-prokurör Kristjan Lille sõnul ei torganud pahauskne muster kohe silma, seda enam, et kõik ohvrid ei pöördunud politseisse ja kui ka pöördusid, siis erinevatesse prefektuuridesse.

"On vaja mustreid ja need mustrid joonistavad kõige paremini siis välja, kui meil on ühe kaasuse kõrval kaks juhtumit või on ka kolmas juhtum. Neid kogumeid vaadates saab juba aru, et see ei saa olla enam juhuslik, vaid siin võib olla mingisugune süsteemsus," lausus Lill.

"Kui nüüd aasta aega tagasi juhiti sellele tähelepanu, et tegelikult neid juhtumeid on oluliselt rohkem, siis politsei reageeriski ja otsustas, et loomulikult tuleb sellesse juhtumisse tõsiselt sisse vaadata," ütles Prants.

"Ausalt öeldes väike lootus oli, et kuskilt hakkab midagi hargnema ja hakkas ka," sõnas kolmas ohver.

Ehkki mõned ohvrid leiavad, et uurimine võttis kaua ja on häiritud, et vahepeal pakuti kokkuleppemenetlust, saatis politsei asja septembri keskel prokuratuuri süüdistuse esitamiseks. Kriminaalasjas on ametlikult kümme kannatanut, sest mõned naised ei soovinud lõpuks ikkagi menetluses osaleda. Väidetav kahjusumma kokku on 127 000 eurot. Rajal endal jääb aga õigust ülegi.

"Aga las nad kõige enne tõestavad need asjad ära! Selle jaoks ongi politsei, teie ei ole politsei! Nende asi on tõestada, nii lihtne see ongi!" ütles Raja.

Raja raiub tänaseni, et projektid olid ehtsad, aga väidab nüüd, et hakkab võlgu tasuma alles pärast kriminaalasja lõppu. Paralleelselt kriminaaluurimisega landib mees kohtinguäppides edasi. Näiteks veel novembri algul oli tal Tinderis profiil Sannu, kus ta muuhulgas väidab, et on juhtivtöötaja. Veel naljakam, et selle nime all lähenes ta uuesti ühele naisele, kellele juba külma tegi.

Väidetav armukelm Hannes Raja. Autor/allikas: "Pealtnägija"

"Ja siis ta hakkaski ka pilte saatma ja et saame ikka kokku ning alguses olin ma väga segaduses, et mis, kuidas ja mis võiks edasi minna?" ütles viies ohver.

"Eks see on kurb, et inimene teab, et ta on kahtlustatav, temaga on toimingud tehtud, ütluseid ta oma episoodide kohta ei andnud ja jätkab. See näitab tõeliselt seda pahatahtlikkust ja võib-olla sellist kriminogeensust," lausus Prants.

"Ta rääkis, et ta on oma nime muutnud ja et ta on osaliselt siin Eestis ning ta on täiesti vaba mees. Rääkiski oma loo kõik ära väga peibutavalt. Minu küsimusele ta ütles väga selgelt, et talle ei meeldinud oma nimi enam," sõnas viies ohver.

"Mina võin olla ükskõik kes, Nipi-Tiri ka, aga mis see siia praegu puutub? Mis ma ei tohi inimestega suhelda või? Mis sa mõtled, et kogu aeg jäätegi nüüd mind ründama või? See on antud politseisse, las politsei tegeleb asjaga! Väga lihtne on see ju. Igaüks tuleb ja haugub vä? Mis teil ei ole muid saateid enam teha või?" ütles Raja.

Teoorias saavad ohvrid oma tsiviilnõude liita kriminaalasjaga, kuid Hannes Rajal on sarnastel asjaoludel juba varasemast kuskil mitu täiteasja ja perspektiiv raha saada olematu, sest ametlikult on Saaremaa Casanova töötu ja varatu. Kuigi paragrahvid on paberil justkui olemas, tunnevad ohvrid end hüljatuna.

"Õigusruum ei kaitse meid ja kõik saavad edasi tegutseda. Neid tüüpe tekib iga päevaga juurde ja see on hirmutav," ütles kolmas ohver.

"Ongi täpselt nagu Hannes ise meile nagu näkku irvitab – te ei saa mitte midagi. Ma teen, mis ma tahan ja teie ei saa mitte midagi tagasi. Litsikari, nagu ta nimetab. Teie litsid mitte midagi ei näe," sõnas kuues ohver.

Laiem sõnum on, et raha ja romantika tuleb lahus hoida ja kui prints või printsess küsib kähku raha, siis tuleb olla väga-väga ettevaatlik. "Pealtnägija" lisas oma sotsiaalmeediasse juhendi, kuidas tavainimene saab taustakontrolli teha.