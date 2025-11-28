Paldiskis põles metallijäätmete kogumispunkt

Paldiski linnas Rae põigu metallijäätmete kogumispunktis oli tulekahju. Tugev tuul raskendas öösel puhkenud tulekahju kustutamist ning suits levis alguses Paldiski linna poole.

Kustutustööde käigus sai vigastada üks päästja, kes toimetati haiglasse kontrolli.

Kell 9.30 teatas päästeamet, et jäätmekuhjas enam lahtist põlengut ega suitsu näha ei ole.

"Päästjad tõstavad kuhja ümber koos kohaliku rasketehnikaga abiga viimaste tulekollete otsimiseks. Töö võib kesta veel vähemalt paar tundi, aga oht Paldiski elanikele on möödas," lisas amet.

"Esimesena sündmusele jõudnud Paldiski päästjad nägid, et metallihunnikud põlesid lahtise leegiga. Alustati kustutustöödega ning kohale saabus ka kogumispunkti töötaja, kes aitab rasketehnikaga hunnikuid lahti kaevata. Paraku on kustutustööd tugeva tuule tõttu raskendatud. Päästjad pingutavad, et tulekahju kontrolli alla saada," teatas päästeamet varem.

Põles metallijäätmete hunnik hinnangulise suurusega 1500 ruutmeetrit.

Sündmusele reageerisid päästjad kõrgeima väljasõiduastme järgi. Kohale sõitsid Paldiski, Keila, Nõmme, Jüri, Pirita ja Lasnamäe kutselised koos Hüüru ja Saku vabatahtlike, politsei ja kiirabiga.