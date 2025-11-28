Etendusasutuste liit: laste teatrikülastuste keelamine vähendab piletitulu

Eesti etendusasutuste liit on enda sõnul tõsises mures, et haridusministeerium laidab maha lastevanemate raha eest tehtavad õppekäigud teatrisse, sest see vähendab nende piletitulu ja kitsendab laste silmaringi.

Etendusasutuste liidu juht Velvo Väli kirjutas kirjas haridusminister Kristina Kallasele ja kultuuriminister Heidy Purgale, et otsus keelata õppekäigud õppetegevuse osana, kui nende eest peab maksma lapsevanem, on saanud avalikkuses kajastust, aga sellega pole kaasnenud selgeid sõnumeid.

"Sellised muudatused mõjutavad valusalt mitte ainult teatrite tegevust, vaid nende üht põhilist eesmärki: noore vaataja teatri missioon on olla lapse ja noore kõrval, aidata tal tundma õppida iseennast ja avastada maailma," kirjutas Väli.

Väli kirjeldas, et etendusasutuste liitu kuulub 22 etendusasutust ja -organisatsiooni, kes kõik annavad etendusi ka lastele ja noortele, üle pooltel on välja töötatud hariduslikud programmid, mille külastatavus on nüüd ohus.

"Juhime tähelepanu, et riigi osalusega sihtasutusena töötavatel teatritel on riigi kehtestatud asutajaootused, kuhu kuuluvad laste- ja noortelavastused, töö noortega ning sellega seotud publikuarvud. Tekkiv muudatus on loonud selge vastuolu haridus- ja kultuuriministeeriumi ootustes," lausus Väli.

Väli sõnul on Eestis on väljakujunenud traditsioon, et valdav osa lasteetendustest toimuvad argipäevade hommikutel, mil laps on koolis või lasteaias - Eesti noorsooteatril on neid 50 protsenti, VAT Teatril koguni 80 protsenti.

"Praktika näitab, et laste ja noorte külastusi üksi või perega on õhtuti pigem harva. Külastusi mõjutab ka piletihind. Kui kogu perega teatris käia, siis see on kordades suurem kulu pere eelarves kui lapse teatrikülastus koos klassiga. Eriti keeruline on jõuda perega teatrisse lastel, kes elavad keskustest kaugemal," lausus Väli.

Väli märkis, et nädalavahetustel on märgata, et laps tuleb küll vanemaga teatrisse, aga pilet on ainult lapsel ja saali läheb ta üksi.

"Seepärast oskavad pered ka hinnata kooligruppide ühiskülastusi – neile kehtivad hinnasoodustused, samuti saab vähendada transpordikulutusi," lisas ta.

Väli kutsus ministreid ühise arutelulaua taha, mitte kiirustama otsustega ning leidma õiguslik lahendus end aastate jooksul tõestanud praktikale.

Väli nentis, et on ka põhjendatud vajadus leida täiendavaid võimalusi, kuidas toetada just neid lapsi, kelle perel pole vahendeid kultuurisündmuste külastamiseks.