Leino Rei: laps kultuuri ja hariduse sillal

Kui me lõhume silla hariduse ja kultuuri vahel, näeme kümne aasta pärast tagajärgi: vähem kultuuripädevust, vähem kriitilist mõtlemist, vähem empaatiat ja lõpuks ka vähem publikut, kirjutab Leino Rei.

Eestis on aastakümnete vältel kujunenud arusaam, et kultuur ja haridus kui lapse ja noore maailmapildi kujundajad on omavahel orgaaniliselt ühendatud: need toetuvad teineteisele ja moodustavad sisulise terviku.

Alates 2025. aasta sügisest on see alus hakanud vankuma vastuoluliste sõnumite ja kooskõlastamata otsuste tõttu. Haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) ettekirjutus Gustav Adolfi gümnaasiumile eskaleerus kiiresti üldiseks tõlgenduseks, mille kohaselt ei tohi vanematelt küsida raha ka õppekäikude tarbeks teatrisse ja muuseumisse.

Tagantjärele võib öelda, et tegemist oli pöördelise hetkega, mis vajas kohest ja põhimõttelist selgeks rääkimist, et ära hoida sellega kaasnevat pikaajalist tagasilööki haridusele, kultuurile ja rahvuslikule identiteedile.

Ühest küljest tõi see teravalt esile olulise sotsiaalse ja kultuuriharidusliku küsimuse: kuidas tagada kõigile lastele võrdne ligipääs kultuurile? Teisalt käivitus protsess, kus otsuseid tehti kiirustades, sisuliste aruteludeta ning ebapiisav kommunikatsioon eri osapoolte vahel süvendas segadust.

Kui vaadata sündmuste käiku kronoloogiliselt, joonistuvad välja mustrid, mida tasub analüüsida.

HTM-i ettekirjutusele järgnes Eesti etendusasutuste liidu 27. novembril ministeeriumidele saadetud ühiskiri, kus juhiti tähelepanu sellele, et HTM-i tõlgendus seab löögi alla laste ja noorte kultuurikogemuse ning on vastuolus riigi enda strateegiate ja kultuuriministeeriumi seatud asutajaootustega oma sihtasutustele. Liit pakkus välja ühise arutelulaua, kuid seda pole seni toimunud.

10. detsembril teatas kultuuriministeerium 1,5 miljoni euro suurusest lisarahastusest, millest pool miljonit on suunatud noorte kultuuriharidusele. See oli avalikkusele oluline signaal, et lahendusi otsitakse. Pressiteatele ei järgnenud selgeid juhiseid, millal, kellele ja millisel kujul see raha jõuab ning kuidas seda praktikas kasutada. Nii jäi paljude koolide ja õpetajate jaoks õhku ootus: ühelt poolt valmidus lapsi teatrisse ja muuseumisse tuua, teisalt aga vajadus saada selge kinnitus, et vanematelt raha küsimine on seadusega kooskõlas.

Samal ajal liikusid kuluaarides jutud haridusministeeriumi ja kultuuriministeeriumi läbirääkimistest. Oodatud ühislahenduseni ei jõutud ning HTM koostas iseseisvalt uue juhendi, mis saadeti detsembri lõpus otse koolijuhtidele.

Juhendi keskne sõnum oli, et kohustuslik õppetöö peab olema tasuta, vanema raha ei tohi kasutada ning kogu rahastuse peab tagama koolipidaja. Koolid tõlgendasid seda nii, et õppeprogrammiga seotud tasulised teatri- ja muuseumikülastused ei ole lubatud. Teadaolevalt ei jagatud seda juhendit samal ajal kultuuriministeeriumi ega kultuuriasutustega.

13. jaanuaril ilmus ERR-is artikkel "Haridusministeerium ei luba ka uues juhendis koolidel tasulisi õppekäike teha", mis kinnitas muljet, et ministeeriumide vahel puudub endiselt ühine arusaam olukorra lahendamise kohta.

20. jaanuaril avaldasid HTM ja kultuuriministeerium ühise pressiteate, milles öeldi, et kultuur on osa õppekavast, annetused on õppekäikude korraldamiseks lubatud ning erinevaid haridusgruppidele mõeldud toetusi võib kombineerida. See oli oluline samm koostöö suunas.

Teade ilmus vaikselt kultuuriministeeriumi kodulehele ega saanud selgitavat meediakajastust. Arvestades teema keerukust, sellega seotud segadust ja asjaolu, et see on juba mõjutanud muuseumide ja teatrite külastusi mitme kuu vältel, olnuks oodatav selge kommunikatsioon nii avalikkuse, koolide kui ka kultuuriasutustega. Loodetavasti jõuab nimetatud ühisavaldus ka laiemalt meediapilti ning saavad vastuse mitmed üles jäänud küsimused:

Veel kord ja üheselt mõistetavalt: kas annetuste kogumine on koolidele lubatud, kui see on kooskõlas annetuste hea tavaga?

Kuidas ja millistest printsiipidest lähtuvalt jaguneb kultuuriministeeriumi allasutustele lubatud lisarahastus (pool miljonit eurot) kultuuri ja hariduse koostöö toetamiseks?

Kuidas on omavahel seotud vanematelt piletiraha küsimine, kultuuriranitsa toetus ja täiendav riigipoolne raha?

Miks kehtib kultuuriranits vaid põhikoolidele ja kas seda on plaanis laiendada ka gümnaasiumiastmele? Praegu pakutav toetus on kindlasti oluline panus, aga tegelikkuses ei kata keskmine toetussumma isegi ühte teatripiletit.

Kas kultuuril on siinses kontekstis oluline roll ainult põhikooli riikliku õppekava õpitulemuste taotlemisel või kehtib see ka gümnaasiumiastmes?

Kuidas edasi ja mida me ise saame teha?

Kui jälgida ülaltoodud sündmuste sisu ja kronoloogiat, siis ootan ministeeriumitelt edaspidi selgemat kommunikatsiooni ja osapoolte tegelikku kaasamist. Hinnates kõrgelt nende tööd ja panust sellesse, et meil on olemas head võimalused nii hariduses kui kultuuris, on olnud kõige keerulisem mõista, kuidas juriidiliselt näpuga järje pidamine seab ohtu meie hariduse ja kultuuri toimimise alustalad.

On oluline, et meil ei eksisteeriks kolme paralleelset reaalsust, nagu eelnevatel kuudel välja joonistus: haridusministeeriumi juriidiline, kultuuriministeeriumi poliitiline ning koolide ja kultuuriasutuste praktiline. Kui need ei ühildu, jääb laps nende vahele. See on meie ühine vastutus, mistõttu peame ühes aeg- ja väärtusruumis kokku saama.

Probleemi tuum ei ole selles, kas kultuur on oluline osa inimese haridusest, selles ollakse üksmeelel. Probleemi tuum on rahastamismetoodikas.

Praktika näitab, et keskmiselt vajab klassis täiendavat tuge kaks–kolm last (piirkonniti võib see muidugi erineda). Aastate jooksul on paljudes koolides kujunenud lahenduseks, et teised vanemad panustavad vabatahtlikult rohkem, teadmata, keda konkreetselt toetatakse. See ei ole ideaalne ega pikaajaliselt institutsionaliseeritav süsteem, kuid see on olnud toimiv üleminekumudel, mis on võimaldanud lastel koos kultuuris osaleda.

"Oleks mõistlikum keskenduda sihitud abile neile vähestele, kellel on raskusi, mitte keelata senist praktikat kõigile."

Alternatiiv, et kool maksab kõik kultuurikülastused õppekäigu raames, eeldab riigi märkimisväärset ja püsivat lisarahastust nii koolidele kui ka kultuuriasutustele. Praegu sellist valmisolekut ei ole. Seetõttu oleks mõistlikum keskenduda sihitud abile neile vähestele, kellel on raskusi, mitte keelata senist praktikat kõigile.

Noorsooteatris oleme analüüsinud hinnapoliitikat, otsinud lahendusi vähekindlustatud perede toetamiseks, pakkunud õpetajatele tööriistu õpiväljundite sidumiseks teatri- ja muuseumikülastusega ning teinud koostööd koolidega.

Tänu pikaajalisele toetajale oleme saanud pakkuda paljudele lastele tasuta muuseumikülastusi. Koostöös heade partneritega oleme toetanud teatrierialade tudengeid, saamaks osa rahvusvahelisest visuaalteatrifestivalist Tallinn Treff. Samuti on praegusel teatri ja muuseumi jaoks keerulisel perioodil meile appi tulnud toetaja, kes on otsustanud panustada vähekindlustatud perede laste teatri- ja muuseumikülastustesse, samuti toetada ligipääsetavate etenduste korraldamist.

Need algatused näitavad, et valmisolek aidata on olemas, kuid ükski teater ega ükski fond ei suuda lahendada süsteemset küsimust üksi.

Seepärast vajame selget ja ühist raamistikku, hübriidmudelit, kus kultuurikülastused saavad toimuda vanemate vabatahtliku panuse toel, samal ajal kui riik, koolipidajad ja toetajad tagavad sihitud abi neile, kes seda vajavad. Selle kõrval tuleb kasvatada kultuuriranitsa mahtu ja laiendada see ka gümnaasiumiastmele ning vaadata üle annetustega seotud maksuküsimused, et võimalikult suur osa toetusest jõuaks päriselt lasteni.

Kui me lõhume silla hariduse ja kultuuri vahel, näeme kümne aasta pärast tagajärgi: vähem kultuuripädevust, vähem kriitilist mõtlemist, vähem empaatiat ja lõpuks ka vähem publikut. Kultuur ei ole vabatahtlik lisa, vaid hariduse loomulik osa, ja selle kättesaadavus ei tohi sõltuda ei lapse pere majanduslikust olukorrast ega administratiivsetest tõlgendustest. Selle hoidmine eeldab koostööd, selgust ja usaldust. Teatrite ja koolide eestvedajad on valmis kaasa mõtlema ja lahendusi pakkuma, nüüd on aeg osapooltel päriselt ühe laua taga kokku saada.