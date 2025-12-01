X!

MKM: tarbijakindluse uuringute edasine läbiviija selgub aasta lõpus

Eesti
Konjunktuuriinstituudi peadirektor Peeter Raudsepp uuringut tutvustamas.
Konjunktuuriinstituudi peadirektor Peeter Raudsepp uuringut tutvustamas. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Rahandusminister Jürgen Ligi vihjas sotsiaalmeedias, et konjunktuuriinstituut, mille senisest juhist Peeter Raudsepast on saamas Tallinna linnapea, edaspidi enam tarbijakindluse uuringuid läbi ei vii, kuid majandusministeeriumi kinnitusel pole see veel selge, sest Euroopa Komisjon paneb uuringute läbiviija paika alles aasta lõpus.

Kaubandus-tööstuskojale kuuluv konjunktuuriinstituut avaldab regulaarselt Eesti majanduse olukorra ülevaateid, kuid viimastel aastatel on need näidanud majanduse seisu nukrana ning MKM on loobunud varasemast tavast analüüse ühiselt koos instituudiga avalikkusele tutvustada.

Raudsepast sai konjunktuuriinstituudi juht 2023. aasta mais. Nüüd kirjutas Ligi sotsiaalmeedias, et pärast seda on kindlustundenäitajad, mida instituut mõõdab, olnud kaugelt kõige halvemad nii trendilt kui ka riigiti erinevat statistikat ja prognoose kõrvutades.

Ligi märkis, et seda on seletatud metoodikamuudatustega, mistõttu pole andmed enam päris võrreldavad, kuid viitas süüdlasena Raudsepale.

"Instituudi kaubamärk on ära määritud ja ka küsitluste leping läbi," kirjutas minister, kelle hinnangul varjas Raudsepp instituudi sildiga parteitööd.

"Nende kindlustunnetega, mida konjunktuuriinstituut mõõdab, on väga erilised lood. Fakt, et temalt neid järgmisel aastal enam ei ostetaks ja tööd Raudsepal tarvis oli. Nagu eelmistelgi kordadel, millest ajalugu vaikib," lausus rahandusminister.

Majandusministeeriumist öeldi ERR-ile, et väide, nagu see otsus oleks juba tehtud, ei vasta siiski tõele.

"Järgmise kahe aasta tarbijakindluse uuringute tegija valib välja Euroopa Komisjon eelduslikult aasta lõpus. Enne selle otsuse ametlikku kinnitamist ei saa öelda, milline asutus uuringuid läbi viib," lausus MKM-i strateegiaosakonna juhataja Joonas Pärenson.

Hiljem silus ka Ligi oma väljaütlemist. Postimehele antud kommentaaris ütles ta, et esialgu on fakt ainult konjunktuuriinstituudi läbikukkumine usaldusväärsuses, aga kes hanke võitis, on ametlikum asi ja sellega pole tal puutumust ega ka siseinfot.

"Kasutasin postituses sõna "fakt" mittejuriidiliselt ja koos tingiva kõneviisiga, ent siiski teadlikult seetõttu, et ei kahtle oma hinnangus ega hanke tulemuses," lisas Ligi.

Toimetaja: Karin Koppel

Samal teemal

jõuluootus

eesti laul 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:10

Vene varilaevastiku ründamisele pole selget õigushinnangut

16:10

Mari Peegel: kultuuri rahastamises lihtsaid lahendusi pole

16:04

Kohtus süüdi mõistetud Dijev Kohtla-Järve volikogus töötada siiski ei saa

15:43

Bedard kogus Blackhawksi võidus neli resultatiivsuspunkti

15:41

Lukoili välisvarasid himustanud Törnqvist teatas Gunvori müügist

15:29

Inimestel ja kuldsetel retriiveritel on üllatav geneetiline sarnasus

15:25

Raadiouudised (01.12.2025 15:00:00)

15:22

Vene varilaevastiku ründamisele pole must-valget õigushinnangut

15:22

Kallas: erineva keeleoskusega laste eri koolidesse suunamine on vale

15:13

Elering ja Enefit Power sõlmisid saartalitlusvõime tagamise lepingu

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

30.11

Laneman: Ukraina kasutab Pokrovskit hakklihamasinana Vene vägede hävitamiseks

30.11

Tallinna börsilt lahkuvad nii investorid kui kaubeldavad ettevõtted

30.11

Sõja 1376. päev: Ukraina droonid halvasid Novorossiiski naftaterminali töö Uuendatud

13:02

Kaljulaidi sõnul ei ole USA-d mõnitava Jürgen Ligi koht valitsuses

30.11

Esmaspäeval kerkib elektri hind pärast tööpäeva lõppu väga kõrgele

30.11

USA peatas sisserände kolmanda maailma riikidest

09:53

Venemaal nurjus mandritevahelise raketi katsetus

12:53

Trump Florida kõneluste järel: Ukraina ja Venemaa leppeks on võimalus Uuendatud

06:55

Tartu Holmi kvartali võidutöö leidis tasakaalu avaliku ja erahuvide vahel

06:30

NATO-s kaalutakse vastulööke Venemaa hübriidrünnakutele

ilmateade

loe: sport

15:43

Bedard kogus Blackhawksi võidus neli resultatiivsuspunkti

15:11

Väravasöödu andnud Palumets ja Saarma kolkisid hõbedameeskondi

14:40

Itaalia tennise suurkuju suri 92 aasta vanuselt

14:01

Eesti trikitõukeratturid näitasid MM-il tugevat taset

loe: kultuur

16:10

Mari Peegel: kultuuri rahastamises lihtsaid lahendusi pole

14:49

Rekordeid purustanud "Zootropolis 2" tegi Eesti kinolevis aasta teise tulemuse

13:00

Marju Lauristin: ilma kultuuriajakirjanduseta kultuur ei arene

11:39

Minu elu muutnud raamat | Sandra Saar ja "Kuu teine pool" ning "Peenar"

loe: eeter

14:55

ETV-s ja Jupiteris näeb Soome parima sarja tiitliga pärjatud "Konflikti"

14:15

Aarne Saluveer: mu ema oli karm melomaan

13:00

Marju Lauristin: ilma kultuuriajakirjanduseta kultuur ei arene

12:11

Erik Richard Salumäe: mind väga intrigeerib mu perekonna religioosne taust

Raadiouudised

14:40

Tulevasse Holmi kvartalisse mahuvad kohvikud, baarid, elu-, büroo- ja äriruumid

12:25

Raadiouudised (01.12.2025 12:00:00)

10:25

Kristiine ristmiku kava selgub kevadel

09:20

Raadiouudised (01.12.2025 09:00:00)

30.11

Valmis on saanud eesti-liivi sõnastik

30.11

Hiiumaal tuli kokku uus vallavolikogu

30.11

Päevakaja (30.11.2025 18:00:00)

29.11

Musta Reede kampaania suurendab Eesti e-poodide käivet mitu korda

29.11

Setomaal, Värskas toimus õpilasfirmade laat

29.11

Päevakaja (29.11.2025 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo