Reformierakond hääletas vastu lasteaia kohatasude kaotamisele üle Eesti

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna algatatud alushariduseseaduse muutmise eelnõu järgi oleks alates 2026. aasta 1. septembrist tagatud Eestis igale lapsele tasuta lasteaiakoht.

Riigikogu suurele saalile eelnõu tutvustanud Heljo Pikhof (SDE) tõi välja, et umbes kümnendik Eesti lastest on jäänud alusharidusest kõrvale ja selle peamine põhjus on kõrge lasteaia kohatasu, mis siis varieerub omavalitsustes 10 eurost kuni 123 euroni, millele lisandub veel toiduraha.

Pikhof selgitas, et praegune seadus näeb ette, et kohalikud omavalitsused võivad lasteaia kohatasu küsida kuni 20 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast, kuid kuna kohatasu suuruse ja selle tingimuste kehtestamine on omavalitsuste ainupädevuses, on see põhjustanud väga suuri erinevusi üle Eesti.

2024.–2025. õppeaastal omandab Eestis alusharidust 66 676 last ning seadusmuudatuse kulu riigieelarvele oleks ümmarguselt 66 miljonit eurot aastas, märkis ta.

Parlament eelnõu ei toetanud – tagasilükkamise poolt hääletas 39 saadikut, vastu 25 ja erapooletuks ei jäänud ühtegi riigikogulast. 19 istungil osalenut otsustasid mitte hääletada. Istungilt puudusid 18 saadikut.

23 reformierakondlast hääletas tagasilükkamise poolt ning üheksa ei võtnud hääletusest osa.

Reformierakonna riigikogu fraktsiooni juht: lasteaia kohatasu on kohaliku omavalitsuse küsimus

Riigikogu saalis juhtisid opositsioonierakondade saadikud tähelepanu, et Reformierakond, kes veel möödunud suvel võitles Tallinnas lasteaia kohatasude kaotamise nimel, on riiklikul tasandil kohatasude kaotamise vastu.

ERR uuris Reformierakonna riigikogu fraktsiooni juhilt Õnne Pillakult, mis põhjustel erakond lasteaia kohatasude kaotamist üle riigi ei toeta.

"Lasteaia kohatasu ja lasteaedade alghariduse küsimused on kohaliku omavalitsuse küsimused, need ei ole riiklikud küsimused ja iga omavalitsus saab ise otsustada, kas neil on lasteaia kohatasu või ei ole," rääkis Pillak.

Küsimusele, kas see ei lähe vastuollu erakonna suvise tegevusega Tallinnas, vastas Pillak: "Veel kord – alusharidus on kohaliku omavalitsuse vastutada. Me ei ole riigis muutnud seadust, et alusharidus oleks riigi vastutada küsimus ja sellepärast iga alusharidusasutuse kohatasu, lasteaiakoha tasu otsustab omavalitsus ise."

Suvel võitles Reformierakond Tallinnas tulihingeliselt tasuta lasteaiakohtade nimel

Möödunud suvel asus Tallinnas toona võimuliitu kuulunud Reformierakond ootamatult koos opositsiooni kuulunud Keskerakonnaga toetama lasteaia kohatasu kaotamist. Lasteaia kohatasu küsimus ajas lõpuks pealinna valitsenud koalitsiooni lõhki.

Suve alguses esitasid Reformierakond ja Keskerakond samal päeval ettepaneku tühistada linna lasteaedades kohatasu. Koalitsioonipartnerid sotsiaaldemokraadid (SDE), Isamaa ja Eesti 200 sellega ei nõustunud ning süüdistasid Reformierakonda kokkuleppes Keskerakonnaga.

Järgnesid arutelud lasteaia kohatasu kaotamise ajastuse teemal, ent toonane linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE) ja abilinnapea Pärtel-Peeter Pere (RE) omavahelised süüdistused läksid järjest teravamaks.

26. juunil teatas Reformierakond, et ei nõustu enam SDE linnapea Ossinovski jätkamisega. Järgmisel päeval valis Reformierakonna Tallinna juhatus Tallinna linnapeakandidaadiks ettevõtja Urmas Sõõrumaa – see tähendas võimuliidu lõppu ning Jevgeni Ossinovski laskis Reformierakonna abilinnapead lahti.

Samal ajal kõlasid Pärtel-Peeter Pere väljaütlemised, mis kutsusid üles koostööle Keskerakonnaga. Reformierakond lubas toetada ka linnapea Jevgeni Ossinovski umbusaldamist. Reformierakonna juht Kristen Michal teatas, et Reformierakond läheb Tallinnas opositsiooni.

3. juulil loobus Urmas Sõõrumaa ootamatult Tallinna linnapeaks pürgimisest.

Seejärel kutsus Ossinovski Reformierakonda koalitsiooni tagasi, ametliku ettepaneku selleks tegi ta 7. juulil. Reformierakond võttis kutse vastu ning 8. juulil toimunud Jevgeni Ossinovski umbusaldamist ei toetanud. Samal päeval taastas Ossinovski Reformierakonna abilinnapeade Viljar Jaamu ja Pärtel-Peeter Pere volitused.

Ühiselt otsustati kaotada alates 1. septembrist lasteaia kohatasu. Samuti Tallinna koalitsiooni kuuluv Eesti 200 kohatasu kaotamist ei toetanud.

21. juulil kukkus aga Tallinna linnavolikogus lasteaia kohatasu kaotamine läbi, sest Keskerakond ja EKRE ei hääletanud selle poolt. Järgmisel päeval teatas Reformierakond, et ei jätka Tallinna võimuliidus.