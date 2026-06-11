X!

Septembrist on Tallinna munitsipaallasteaiad ja -hoiud pealinlastele tasuta

Eesti
Mänguasjad.
Mänguasjad. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Tallinna linnavolikogu võttis neljapäeval vastu määruse, mille kohaselt on alates 1. septembrist Tallinna munitsipaallasteaiad ja -hoiud tallinlastele tasuta.

Tallinna linnavolikogu esimehe Mihhail Kõlvarti hinnangul on tegemist olulise sammuga, mis jätkab Tallinna järjepidevat panustamist alusharidusse.

"Tasuta lasteaed ei ole eraldiseisev otsus, vaid osa Tallinna pikaajalisest haridusvisioonist. Oleme viimastel aastatel järjekindlalt renoveerinud ja ehitanud lasteaedu ning parandanud õpikeskkonda üle kogu linna. Oleme loonud lastele paremad tingimused õppimiseks ja arenguks ning nüüd astume järgmise sammu, et vähendada perede rahalist koormust. Need otsused moodustavad ühtse terviku, mille eesmärk on pakkuda igale lapsele võimalikult head algust haridusteel," ütles Kõlvart.

Uue korra kohaselt kaotatakse lasteaia kohatasu peredele, kelle lapse ja mõlema vanema või üksikvanema elukoht on rahvastikuregistri järgi Tallinn ning laps kasutab lasteaiakohta regulaarselt.

Täielik vabastus kehtib ka haridusliku erivajadusega laste puhul, kui laps kasutab tõhustatud või erituge ning vähemalt ühe vanema elukoht on Tallinn. Samuti ei pea vanemad osalustasu maksma perioodidel, mil lasteaed on remondi, kollektiivpuhkuse või nakkushaiguse epideemilise leviku tõttu ajutiselt suletud ja laps ei kasuta asenduslasteaia kohta.

Tallinna linn on osalustasu kaotamiseks vajalikud vahendid ette näinud 2026. aasta eelarves. Muudatuse mõju linnaeelarvele on prognooside kohaselt 2026. aastal 2,46 miljonit eurot ning alates 2027. aastast 7,38 miljonit eurot aastas.

Määrus jõustub 1. septembril 2026.

Toimetaja: Johanna Alvin

Samal teemal

spordipidu

anna oma hääl

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

21:20

VAATA OTSE | Jalgpalli MM algab Mehhiko ja Lõuna-Aafrika kohtumisega Uuendatud

21:13

Kullamäe klubi kaotas pronksiseerias viimase sekundi viskest

20:56

Trump loobus kavandatud rünnakust Iraani vastu Uuendatud

20:44

Glinka saab mängida nimekate vastastega

20:29

Läti seim kiitis heaks rändereeglite karmistamise

20:18

Tallinna linnavaraameti juht peab koostööd arhitektidega heaks

20:10

Eesti naiste ragbikoondis paneb end proovile rahvusvahelisel turniiril

20:10

Ukraina süütas õhurünnakuga naftatöötlemistehase Krasnodari krais Uuendatud

20:07

Septembrist on Tallinna munitsipaallasteaiad ja -hoiud pealinlastele tasuta

19:37

NATO tippkomandör: Venemaa rünnak Baltimaadele kukuks läbi

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

10.06

Droonilepe Ukrainaga jäi Eestil sõlmimata Uuendatud

12:54

Siseturism ja ettevaatlik tarbijakäitumine on tekitanud spaaturul plahvatuse

06:21

USA ründas uuesti Iraani

08:20

Sakala: Martin Helme kangutab ametist erakonnakaaslasest abilinnapead

09:57

Eestis ehitatud päästelaevad langesid Mustal merel Vene droonide saagiks

10.06

Tallinna värske kommunikatsioonijuht lahkub ametist

10.06

TalTech tahab erimeelsuste tõttu ministeeriumiga lepingu lõpetada

10.06

Veidenberg: tülgastav on tühistada inimest selle eest, mis 20 aastat tagasi tehti

20:10

Ukraina süütas õhurünnakuga naftatöötlemistehase Krasnodari krais Uuendatud

14:07

Tallinn pani kesklinna püsti moodul-varjumiskoha

ilmateade

SPORT

21:20

VAATA OTSE | Jalgpalli MM algab Mehhiko ja Lõuna-Aafrika kohtumisega Uuendatud

21:13

Kullamäe klubi kaotas pronksiseerias viimase sekundi viskest

20:44

Glinka saab mängida nimekate vastastega

20:10

Eesti naiste ragbikoondis paneb end proovile rahvusvahelisel turniiril

loe: kultuur

16:18

Carolyn Jacqueline Raba: EKA tudengite varjualune näitab teise ringi materjalide potentsiaali

15:47

Aavik: kõige erilisemad hetked sünnivad siis, kui laval jääb ruumi ettearvamatusele

15:15

Arne Merilai: Ain Kaalep oli universaalne renessansilik vaim

14:23

Pildid: Tartus algas tänavakunsti festival Stencibility

loe: eeter

17:07

Tarbijakaitse: edasi lükatud ürituse puhul võib tarbija raha tagasi küsida

16:21

Epp Petrone: "Minu" raamatusari sündis kirglikust usust lugudesse

15:47

Aavik: kõige erilisemad hetked sünnivad siis, kui laval jääb ruumi ettearvamatusele

12:12

Kilekotiga ümbermaailmareisile minev Andreas Melts: teen sellest oma show

Raadiouudised

18:35

Euroopa Liit leppis kokku, kuidas uute saastetasude hinnatõusu pidurdada

18:35

Päevakaja (11.06.2026 18:00:00)

18:35

Riigikogu maaelukomisjon ei pea puurikanade sundkeelamist vajalikuks

16:25

Riik ajakohastab kohustuste komplekti, et töötu kiirest uuesti tööle naaseks

16:10

Kinodes linastuvate filmide heli on paljude jaoks liiga tugev

15:20

Raadiouudised (11.06.2026 15:00:00)

14:10

Lähipäevadel palavust oodata ei ole

12:40

Eesti Lennuakadeemia kõrval avati droonide testala

12:30

Algava jalgpalli MM-ga kaasnevad probleemid viisadega

12:20

Raadiouudised (11.06.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo