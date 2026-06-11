Septembrist on Tallinna munitsipaallasteaiad ja -hoiud pealinlastele tasuta

Tallinna linnavolikogu võttis neljapäeval vastu määruse, mille kohaselt on alates 1. septembrist Tallinna munitsipaallasteaiad ja -hoiud tallinlastele tasuta.

Tallinna linnavolikogu esimehe Mihhail Kõlvarti hinnangul on tegemist olulise sammuga, mis jätkab Tallinna järjepidevat panustamist alusharidusse.

"Tasuta lasteaed ei ole eraldiseisev otsus, vaid osa Tallinna pikaajalisest haridusvisioonist. Oleme viimastel aastatel järjekindlalt renoveerinud ja ehitanud lasteaedu ning parandanud õpikeskkonda üle kogu linna. Oleme loonud lastele paremad tingimused õppimiseks ja arenguks ning nüüd astume järgmise sammu, et vähendada perede rahalist koormust. Need otsused moodustavad ühtse terviku, mille eesmärk on pakkuda igale lapsele võimalikult head algust haridusteel," ütles Kõlvart.

Uue korra kohaselt kaotatakse lasteaia kohatasu peredele, kelle lapse ja mõlema vanema või üksikvanema elukoht on rahvastikuregistri järgi Tallinn ning laps kasutab lasteaiakohta regulaarselt.

Täielik vabastus kehtib ka haridusliku erivajadusega laste puhul, kui laps kasutab tõhustatud või erituge ning vähemalt ühe vanema elukoht on Tallinn. Samuti ei pea vanemad osalustasu maksma perioodidel, mil lasteaed on remondi, kollektiivpuhkuse või nakkushaiguse epideemilise leviku tõttu ajutiselt suletud ja laps ei kasuta asenduslasteaia kohta.

Tallinna linn on osalustasu kaotamiseks vajalikud vahendid ette näinud 2026. aasta eelarves. Muudatuse mõju linnaeelarvele on prognooside kohaselt 2026. aastal 2,46 miljonit eurot ning alates 2027. aastast 7,38 miljonit eurot aastas.

Määrus jõustub 1. septembril 2026.