Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Mari-Liis Tori kaitsepolitseist

Venemaa üritab lõhkuda Euroopa julgeolekumaastikku ja luua nende mõjusfääri kuuluv puhvertsoon. Kui tugevatel jalgadel seisab Eesti põhiseaduslik kord? Kuidas kaitsta venekeelseid noori Kremli propaganda eest? Milliseid võtteid kasutavad Venemaa eriteenistused kaastöötajate värbamiseks?

ETV "Esimeses stuudios" on täna külas kaitsepolitseiameti peadirektori asetäitja Mari-Liis Tori.

