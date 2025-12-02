Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Mari-Liis Tori kaitsepolitseist
ETV "Esimeses stuudios" on täna külas kaitsepolitseiameti peadirektori asetäitja Mari-Liis Tori.
Venemaa üritab lõhkuda Euroopa julgeolekumaastikku ja luua nende mõjusfääri kuuluv puhvertsoon. Kui tugevatel jalgadel seisab Eesti põhiseaduslik kord? Kuidas kaitsta venekeelseid noori Kremli propaganda eest? Milliseid võtteid kasutavad Venemaa eriteenistused kaastöötajate värbamiseks?
Neil teemadel usutleb Mari-Liis Tori saatejuht Andres Kuusk.
"Esimene stuudio" algab ETV-s teisipäeval kell 21.40.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi