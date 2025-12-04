Läti parlament toetas hasartmängumaksu määrade tõstmist

Maksutõus puudutab nii mänguautomaate, mängulaudu kui ka veebikasiinosid. Näiteks mängulaudade aastane maksumäär tõuseb 33 696 eurolt 40 440 eurole, vahendas LSM.

Kaughasartmängudelt (online kasiinod) tuleb edaspidi tasuda 15 protsenti mängu korraldamise tuludest, praegu on see määr 12 protsenti.

Läti rahandusministeerium hindab, et muudatused toovad riigikassasse juurde 9,2 miljonit eurot. Sellest 175 000 eurot peaks minema kohalike omavalitsuste eelarvetesse.

Uued maksumäärad jõustuvad 1. jaanuaril 2026. Varem oli selliste maksumäärade tõusuks ette nähtud üheaastane üleminekuperiood, kuid see on nüüdseks tühistatud.