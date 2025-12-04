Suurbritannia trahvis pornolehte vanusekontrolli puudumise eest miljoni naelaga

Suurbritannia määras neljapäeval veebipornoettevõttele AVS Group miljoni naela suuruse trahvi, kuna ettevõttel puudusid laste kaitsmiseks tõhusad vanusekontrolli meetmed. Tegemist on seni suurima trahviga, mis on määratud riigi uue veebiturvalisuse seaduse alusel.

Meediajärelevalveasutus Ofcom teatas, et AVS-i, mis haldab 18 täiskasvanutele mõeldud veebilehte, trahviti vanusekontrolliga seotud puudujääkide eest. Lisaks määrati ettevõttele 50 000 naela suurune lisatrahv teabepäringutele vastamata jätmise eest.

Veebiturvalisuse seadus (Online Safety Act), mis jõustus sel aastal, on mõeldud laste ja haavatavate kasutajate kaitsmiseks ebaseadusliku veebisisu eest, kuid see on tekitanud pingeid USA tehnoloogiafirmade ja Suurbritannia vahel.

Seaduse kriitikute hinnangul ohustab see sõnavabadust ja on suunatud USA ettevõtete vastu. AVS on kolmas ettevõte, keda Ofcom uue seaduse alusel trahvinud on. Esimene oli USA internetifoorum 4chan, keda trahviti oktoobris 20 000 naelaga.

4chan esitas augustis Ofcomi vastu hagi, väites, et meetmete rakendamine rikub ameeriklaste õigust sõnavabadusele.

Suurbritannias on kolmveerand veebipornost vanusekontrolli all

Ofcomi teatel alustati AVS-i jälgimist juulis seoses uurimisega, mis puudutas kümneid täiskasvanutele mõeldud veebilehti.

Ofcomi veebiturvalisuse grupi direktor Oliver Griffiths märkis, et AVS on märkimisväärne tegija – oktoobris külastas nende veebilehti umbes 2,5 miljonit Briti kasutajat.

"Neil oli küll mingisugune vanusekontroll, kuid see polnud piisav, mistõttu määrasimegi trahvi," ütles Griffiths intervjuus.

Ofcomi sõnul võib AVS-i trahvisumma suureneda 1000 naela võrra päevas, kui 72 tunni jooksul ei võeta kasutusele tõhusaid vanusekontrolli meetmeid.

Griffithsi sõnul on Ofcom teinud pornotööstusega koostööd, aitamaks teenusepakkujatel uut seadust täita. "Pole ühtegi teist samaväärset riiki, kus nii suur osa pornoliiklusest oleks vanusekontrolli taga – see moodustab umbes kolmveerandi kogumahust," ütles ta.

"Oleme näinud külastatavuse langust umbes kolmandiku võrra ja hakkame andmeid analüüsima, et kindlaks teha, kui suure osa sellest moodustavad lapsed," lisas Griffiths.