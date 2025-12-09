Otse kell 13: kliimaministeeriumi ülevaade tuumaenergia seadusest

Kliimaministeerium saadab teisipäeval avalikule kooskõlastusele tuumaenergia ja -ohutuse seaduse (TEOS). Eelnõule eelnenud ja järgnevatest tegevustest räägivad avalikkusele energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt ning elurikkuse ja keskkonnakaitse asekantsler Antti Tooming.