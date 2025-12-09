Otse kell 13: kliimaministeeriumi ülevaade tuumaenergia seadusest
Kliimaministeerium saadab teisipäeval avalikule kooskõlastusele tuumaenergia ja -ohutuse seaduse (TEOS). Eelnõule eelnenud ja järgnevatest tegevustest räägivad avalikkusele energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt ning elurikkuse ja keskkonnakaitse asekantsler Antti Tooming.
Kell 13 algavat pressikonverentsi näeb otsepildis ERR-i portaalis.
Muu hulgas räägivad Sutt ja Tooming, kuidas TEOS-ega luuakse Eestis esmakordselt terviklik õigusraamistik tuumaenergia rahumeelseks kasutamiseks, tuumakütusetsükli reguleerimiseks ning kõrgeima ohutuse ja julgeoleku taseme tagamiseks.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi