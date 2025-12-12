X!

Õhtuleht: liigne napsitamine pani riigikogu liikmed India-visiidil piinlikku seisu

Riigikogu delegatsiooni liikmed dalai-laamaga kohtumisel
Riigikogu delegatsiooni liikmed dalai-laamaga kohtumisel Autor/allikas: Erakogu
Eesti

Õhtulehe andmetel sattus Eesti rahvasaadikute delegatsioon hiljutisel visiidil Indiasse piinlikku olukorda, kuna kaks Eesti 200 liikmest parlamendisaadikut – Juku-Kalle Raid ja Marek Reinaas –, lisaks siseministri nõunik Kadri Napritson-Acuna (samuti Eesti 200) alkoholiga liialdasid, nii et ka võõrustajad selle kohta märkuse tegid.

Juku-Kalle Raid ja Marek Reinaas Eesti 200-st, Margit Sutrop (Reformierakond), Anti Poolamets (EKRE) ja Tiit Maran (SDE) lendasid 20. novembril Indiasse, et kohtuda Dharamsalas Tiibeti eksiilvalitsusega, sealhulgas tiibetlaste eksiilis elava kõrgeima juhi dalai-laama endaga.

Peale rahvasaadikute reisis kaasa kaheksa saatjat, teistes seas siseminister Igor Taro (Eesti 200) nõunik Kadri Napritson-Acuna (E200).

Napritson-Acuna, kes maksis reisi eest omast taskust, rääkis Õhtulehele, et sõitis enda arvates puhkusele ning polnud kuidagi Eesti riigi esindaja. Passi kirjutati talle aga siiski, et on Eesti delegatsiooni liige.

Reisikaaslased olid aga tunnistajaks Reinaasa, Raidi ja Napritson-Acuna liiglähedasele suhtele alkoholiga, mida kolmik ka ei eita.

Eesti 200 liikmete napsilembust puudutati visiidi ametlikul kohtumisel, kus iroonilisel kombel Reinaasa, Napritson-Acunat ja Raidi polnud, mistõttu jõudis sõnum nendeni hiljem kirjalikult.

Õhtulehe andmetel öeldi sisuliselt eestlastele: "Me saame aru, et teie kultuuri osa on palju juua ja suitsetada, aga te peate aru saama, et Dalai-laama on väga vana ega talu läppunud alkoholi ja suitsu lõhna. Kas te saaksite olla viisakad ja sel päeval mitte alkoholi tarbida ega suitsetada?"

Säärast nooti kinnitasid ka visiidil osalenud Eesti 200 liikmed ise. Kõige rahulikumalt võttis asja Reinaas: "Ma usun, et nad loevad sõnad peale kõikidele külalistele, mitte ainult meile, see ongi selline protokoll, et kuidas see protseduur käib."

Pikemalt saab lugeda Õhtulehest.

Kadri Naprit­son-­­Acuna Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Siseministri nõunikuna töötav Napritson-Acuna tegi sotsiaalmeediasse ka postituse, kus muuhulgas jätkulõimes kirjutas, et oli ametlikul puhkusel, tööandjaga kooskõlastatult ja maksis reisi ise kinni.

"Ei ole üldse piinlik, et vabal ajal puhkust nautides jõin mõned klaasid
veini, proovisin ka kohalikku rummi õhtusöögi kõrvale, mida eeldan, et teeksid väga paljud teised täiskasvanud inimesed puhkusel olles," kirjutas ta.

Ta kirjutas ka, et "Juku-Kalle on tiibetlaste linnas kangelane ja moonutatud info ajakirjanikule edastaja saab olla vaid kade, et temast ei saa mitte kunagi, ei siin ega mujal maailmas, sellist rokkstaari, nagu seda on Juku". 

Siseminister Igor Taro (samuti Eesti 200) sedastas samas lõimes elutargalt: "Ma ei tea, kas just seal pildil miskit on valesti, aga meie puhkuste kord näeb ette, et tööst vabal ajal tuleb lõõgastuda. Tavaliselt käib see hea söögi ja veiniga, muidu saab noomituse."

Talle sekundeeris siseministeeriumi kommunikatsiooniosakonna juhataja Kaja Sepp: "Aga loo avakujundusse pole leitud Sinust, Kadri, mitte ühtegi klaasiga fotot ja oled peidetud klaasiga kaaslaste taustale. Nagu mis mõttes? Laisk ajakirjandus!"

Juku-Kalle Raidi sõnul ei tarbinud delegatsioon enne dalai-laamaga kohtumist alkoholi

Juku-Kalle Raidi sõnul ei vasta tõele, et keegi nende delegatsioonist oleks dalai-laama ja parlamendiliikmetega kohtudes purjus olnud või suitsetanud, kirjutab Postimees.

Raid ei eitanud, et delegatsioon välisreisil alkoholi tarbis, kuid ta rõhutas, et seda ei tehtud dalai-laama ega valitsusliikmetega kohtumise ajal või eel. "See on täiesti välistatud," sõnas ta.

"Meie ülesanne oli kohtuda spiikriga, asespiikriga, parlamendiliikmetega ja välisministriga. Kõik see toimus täiesti korralikult. Vastupidine jutt on ajuvaba," lisas Raid.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi, Valner Väino

