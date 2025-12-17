X!

Otse neljapäeval kell 14: selgub Kuldmikrofoni võitja

Eesti
Kuldmikrofon 2025
Kuldmikrofon 2025 Autor/allikas: ERR
Eesti

Eesti Rahvusringhääling ja Eesti Ringhäälingute Liit kuulutavad 18. detsembril välja tänavuse Kuldmikrofoni laureaadi. Otseülekannet saab kuulata Vikerraadiost ja Klassikaraadiost ning vaadata ERR.ee portaalist.

Ringhäälingu 99. aastapäeval, 18. detsembril tunnustatakse silmapaistvaid raadiotöid ja -tegijaid ning pikaajalise silmapaistva töö eest antakse üle Kuldmikrofon. Eesti Rahvusringhääling koostöös Eesti Ringhäälingute Liiduga jagab tänavu välja auhinnad neljas kategoorias: aasta raadioajakirjanik, aasta raadiointervjuu, aasta meelelahutuslik saade ja aasta raadiohetk. 

Aasta raadioajakirjaniku tiitlile on nomineeritud:

Ainar Ruussaar, Kuku raadio tegevtoimetaja
Johannes Voltri, ERR-i raadiouudiste vastutav toimetaja, Vikerraadio
Miina Pärn, Klassikaraadio vastutav toimetaja

Aasta raadiointervjuu nominendid:

Klassikaraadio / Miina Pärna intervjuu Tõnu Kaljustega enne Arvo Pärdi kontserti BBC Promsil
Raadio 4 / Jevgenia Savina-Loštšina ja Petr Sushkovi intervjuu Nora Pärdiga saatesarjas "Maestro. Heli vaikuses. Arvo Pärt 90"
Rock FM / Robert Kõrvitsa ja Kristjan Rabi intervjuu Meelis Karmoga, teemaks raamat "Heldur Karmo. Elu muusikas"

Aasta meelelahutusliku saate nominendid:

Klassikaraadio "Hommikumäng"
Raadio 2 "Rahva Oma Kaitse"
Sky Plus hommikuprogramm

Aasta raadiohetke võitja avalikustatakse koos teiste auhindade ja Kuldmikrofoni laureaadiga 18. detsembril Eesti Raadio 1. stuudios toimuvas otsesaates. Kuldmikrofoni otsesaade on ringhäälingu aastapäeval kell 14 eetris korraga nii Vikerraadio, Klassikaraadio, Kuku raadio, Kadi raadio, Äripäeva raadio, Raadio 7 kui ka Rock FM eetris.

Kuldmikrofoni varasemad laureaadid:

1996 Lembit Lauri
1997 Anne Erm
1998 Harri Tiido
1999 Vello Lään
2000 Enn Eesmaa
2001 Fred Jüssi
2002 Valter Ojakäär
2003 Helgi Erilaid
2004 Vahur Kersna
2005 Erki Berends
2006 Riina Eentalu
2007 Hubert Veldermann
2008 Mati Talvik
2009 Tiit Karuks
2010 Erik Lillo
2011 Sirje Eesmaa
2012 Lembitu Kuuse
2013 Tõnis Erilaid
2014 Toomas Lasmann
2015 Reet Linna
2016 David Vseviov
2017 Owe Petersell
2018 Tõnis Kipper
2019 Olav Osolin
2020 Hendrik Relve
2021 Ulla Länts
2022 Allan Roosileht
2023 Kaja Kärner
2024 Neeme Raud

Toimetaja: Urmet Kook

Raadio pidupäev

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:27

USA väljendas rahulolematust EL-i reeglitega ja ähvardas Euroopa firmasid

09:25

Raadiouudised (17.12.2025 09:00:00)

09:11

Euroliiga tiitlikaitsja võiduseeria katkes

09:01

ERR-i teleuudised kell 7:00

08:55

Pildid: Rakvere teatris algasid Priit Põldma lavastuse "Lõputu suvi" proovid

08:47

Töötukassa juht lubab pöörata suuremat tähelepanu noorte tööle aitamisele Uuendatud

08:42

Otse kell 12.15: Ursel Velve tutvustab EISA uusi tegevussuundi

08:38

Shiffrinile ei leidunud taas vastast

08:37

Otse neljapäeval kell 14: selgub Kuldmikrofoni võitja

08:26

Otse kell 12: riigikogu infotunnis Kallas, Ligi ja Tsahkna

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

16.12

Kohus käskis Kallasel Vooglaiu tõttu oma väited ümber lükata

16.12

Võimupoliitikute kriitika presidendi aadressil üha teravneb

16.12

Terras tegi valitsusele ettepaneku vabastada ametist kantsler Marko Gorban

16.12

Automaks jäi tähtajaks tasumata 60 000 isikul

15.12

Sõja 1391. päev: Ukraina droonid tabasid Vene allveelaeva

16.12

Vene naftahinnad kukkusid viimaste aastate madalaimale tasemele

16.12

Läti ja Ukraina võimud tabasid telefonipetturite võrgustiku

16.12

Riik annaks sõjaajal 56 000 erasektori inimesele kriisiülesanded

16.12

Tallinna linnavalitsus vabastas ametist Kesklinna vene gümnaasiumi direktori Uuendatud

16.12

Trump kuulutas fentanüüli massihävitusrelvaks Uuendatud

ilmateade

loe: sport

09:11

Euroliiga tiitlikaitsja võiduseeria katkes

08:38

Shiffrinile ei leidunud taas vastast

08:05

Veesaar püstitas North Carolina võidumängus punktirekordi

16.12

Keila KK sai tabelisse kolmanda võidu

loe: kultuur

08:55

Pildid: Rakvere teatris algasid Priit Põldma lavastuse "Lõputu suvi" proovid

08:22

Muusikal "Ooperifantoom" jõuab järgmisel aastal Euroopa tuuriga ka Eestisse

16.12

Muuseumid tõstavad uuest aastast piletihinda euro kuni paari võrra

16.12

Tõnu Õnnepalu Pessoa "Rahutuse raamatust": seda raamatut polegi õigupoolest olemas

loe: eeter

16.12

Rahva Raamatu tegevjuht: eestlased hindavad Eesti raamatuid, kvaliteeti ja sügavat sisu

16.12

Raadio 4 "Jõulurõõmu kuulutus" toetab vähihaigete laste ravi

16.12

ESTCube-3 kuupsatellit võiks jõuda orbiidile 2029. aastal

15.12

Tekstiilikunstnik Elna Kaasik: kangasteljed viivad mu mõttelisse vaikusesse

Raadiouudised

16.12

Tsahkna: Berliini ühisavalduses on nii häid kui halbu punkte

16.12

Päevakaja (16.12.2025 18:00:00)

16.12

Kohtla-Järve korruptsiooniskandaalis anti kohtu alla üheksa inimest

16.12

Riik plaanib sõjaajal võtta erasektorist 56 000 inimest kriisiülesandeid täitma

16.12

Raadiouudised (16.12.2025 15:00:00)

16.12

Julgeolekuekspertide hinnangul ei jõutud Berliinis Ukraina rahule lähemale

16.12

Raadiouudised (16.12.2025 12:00:00)

16.12

Euroopa liidrid: Ukrainat peaksid toetama rahvusvahelised jõud vabatahtlikkuse alusel

16.12

Tartu plaanib rattateede põhivõrgustiku rajamises pausi

16.12

Raadiouudised (16.12.2025 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo