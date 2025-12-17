Otse neljapäeval kell 14: selgub Kuldmikrofoni võitja

Eesti Rahvusringhääling ja Eesti Ringhäälingute Liit kuulutavad 18. detsembril välja tänavuse Kuldmikrofoni laureaadi. Otseülekannet saab kuulata Vikerraadiost ja Klassikaraadiost ning vaadata ERR.ee portaalist.

Ringhäälingu 99. aastapäeval, 18. detsembril tunnustatakse silmapaistvaid raadiotöid ja -tegijaid ning pikaajalise silmapaistva töö eest antakse üle Kuldmikrofon. Eesti Rahvusringhääling koostöös Eesti Ringhäälingute Liiduga jagab tänavu välja auhinnad neljas kategoorias: aasta raadioajakirjanik, aasta raadiointervjuu, aasta meelelahutuslik saade ja aasta raadiohetk.

Aasta raadioajakirjaniku tiitlile on nomineeritud:

Ainar Ruussaar, Kuku raadio tegevtoimetaja

Johannes Voltri, ERR-i raadiouudiste vastutav toimetaja, Vikerraadio

Miina Pärn, Klassikaraadio vastutav toimetaja

Aasta raadiointervjuu nominendid:

Klassikaraadio / Miina Pärna intervjuu Tõnu Kaljustega enne Arvo Pärdi kontserti BBC Promsil

Raadio 4 / Jevgenia Savina-Loštšina ja Petr Sushkovi intervjuu Nora Pärdiga saatesarjas "Maestro. Heli vaikuses. Arvo Pärt 90"

Rock FM / Robert Kõrvitsa ja Kristjan Rabi intervjuu Meelis Karmoga, teemaks raamat "Heldur Karmo. Elu muusikas"

Aasta meelelahutusliku saate nominendid:

Klassikaraadio "Hommikumäng"

Raadio 2 "Rahva Oma Kaitse"

Sky Plus hommikuprogramm

Aasta raadiohetke võitja avalikustatakse koos teiste auhindade ja Kuldmikrofoni laureaadiga 18. detsembril Eesti Raadio 1. stuudios toimuvas otsesaates. Kuldmikrofoni otsesaade on ringhäälingu aastapäeval kell 14 eetris korraga nii Vikerraadio, Klassikaraadio, Kuku raadio, Kadi raadio, Äripäeva raadio, Raadio 7 kui ka Rock FM eetris.

Kuldmikrofoni varasemad laureaadid:

1996 Lembit Lauri

1997 Anne Erm

1998 Harri Tiido

1999 Vello Lään

2000 Enn Eesmaa

2001 Fred Jüssi

2002 Valter Ojakäär

2003 Helgi Erilaid

2004 Vahur Kersna

2005 Erki Berends

2006 Riina Eentalu

2007 Hubert Veldermann

2008 Mati Talvik

2009 Tiit Karuks

2010 Erik Lillo

2011 Sirje Eesmaa

2012 Lembitu Kuuse

2013 Tõnis Erilaid

2014 Toomas Lasmann

2015 Reet Linna

2016 David Vseviov

2017 Owe Petersell

2018 Tõnis Kipper

2019 Olav Osolin

2020 Hendrik Relve

2021 Ulla Länts

2022 Allan Roosileht

2023 Kaja Kärner

2024 Neeme Raud