Otse neljapäeval kell 14: selgub Kuldmikrofoni võitja
Eesti Rahvusringhääling ja Eesti Ringhäälingute Liit kuulutavad 18. detsembril välja tänavuse Kuldmikrofoni laureaadi. Otseülekannet saab kuulata Vikerraadiost ja Klassikaraadiost ning vaadata ERR.ee portaalist.
Ringhäälingu 99. aastapäeval, 18. detsembril tunnustatakse silmapaistvaid raadiotöid ja -tegijaid ning pikaajalise silmapaistva töö eest antakse üle Kuldmikrofon. Eesti Rahvusringhääling koostöös Eesti Ringhäälingute Liiduga jagab tänavu välja auhinnad neljas kategoorias: aasta raadioajakirjanik, aasta raadiointervjuu, aasta meelelahutuslik saade ja aasta raadiohetk.
Aasta raadioajakirjaniku tiitlile on nomineeritud:
Ainar Ruussaar, Kuku raadio tegevtoimetaja
Johannes Voltri, ERR-i raadiouudiste vastutav toimetaja, Vikerraadio
Miina Pärn, Klassikaraadio vastutav toimetaja
Aasta raadiointervjuu nominendid:
Klassikaraadio / Miina Pärna intervjuu Tõnu Kaljustega enne Arvo Pärdi kontserti BBC Promsil
Raadio 4 / Jevgenia Savina-Loštšina ja Petr Sushkovi intervjuu Nora Pärdiga saatesarjas "Maestro. Heli vaikuses. Arvo Pärt 90"
Rock FM / Robert Kõrvitsa ja Kristjan Rabi intervjuu Meelis Karmoga, teemaks raamat "Heldur Karmo. Elu muusikas"
Aasta meelelahutusliku saate nominendid:
Klassikaraadio "Hommikumäng"
Raadio 2 "Rahva Oma Kaitse"
Sky Plus hommikuprogramm
Aasta raadiohetke võitja avalikustatakse koos teiste auhindade ja Kuldmikrofoni laureaadiga 18. detsembril Eesti Raadio 1. stuudios toimuvas otsesaates. Kuldmikrofoni otsesaade on ringhäälingu aastapäeval kell 14 eetris korraga nii Vikerraadio, Klassikaraadio, Kuku raadio, Kadi raadio, Äripäeva raadio, Raadio 7 kui ka Rock FM eetris.
Kuldmikrofoni varasemad laureaadid:
1996 Lembit Lauri
1997 Anne Erm
1998 Harri Tiido
1999 Vello Lään
2000 Enn Eesmaa
2001 Fred Jüssi
2002 Valter Ojakäär
2003 Helgi Erilaid
2004 Vahur Kersna
2005 Erki Berends
2006 Riina Eentalu
2007 Hubert Veldermann
2008 Mati Talvik
2009 Tiit Karuks
2010 Erik Lillo
2011 Sirje Eesmaa
2012 Lembitu Kuuse
2013 Tõnis Erilaid
2014 Toomas Lasmann
2015 Reet Linna
2016 David Vseviov
2017 Owe Petersell
2018 Tõnis Kipper
2019 Olav Osolin
2020 Hendrik Relve
2021 Ulla Länts
2022 Allan Roosileht
2023 Kaja Kärner
2024 Neeme Raud
Toimetaja: Urmet Kook