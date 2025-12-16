Automaks jäi tähtajaks tasumata 60 000 isikul

Teisipäeva hommiku seisuga on kaheksa maksumaksjat kümnest automaksu õigeaegselt tasunud, öeldi ERR-ile maksu- ja tolliametist (MTA).

Esmaspäeval oli mootorsõidukimaksu teise osamakse tähtaeg. Teisipäeva hommiku seisuga oli kaheksa maksumaksjat kümnest mootorsõidukimaksu õigeaegselt ära tasunud, ütles MTA tulude osakonna võlahalduse juht Kadri Kööp.

Rahas tähendab see seda, et automaksukohustuste summa oli kokku 69,9 miljonit eurot, millest teisipäeva hommiku seisuga oli tasumata 6,1 miljonit eurot.

15. detsembriks oli maksukohustus kokku ligi 327 100 isikul, kellest 60 000-l jäi tähtajaks maks tasumata.

Kui maksukohustust ei ole võimalik tähtajaks tasuda, soovitas amet taotleda maksuvõla ajatamist. Sel juhul saab maksusummat tasuda osade kaupa, kuid sellele lisandub intress, mis on 0,06 protsenti päevas ehk 21,9 protsenti aastas.

Kööp ütles, et teisipäeva hommiku seisuga oli 60 000 inimesest, kel tähtaeg ületatud, maksuvõla ajatanud ligi 2500 isikut enam kui 517 000 euro ulatuses.

"Nendele inimestele ja äriühingutele, kel jäi maks tähtajaks tasumata või ajatamata, hakkame varsti saatma meeldetuletusi üldjuhul e-kirjade või tekstisõnumitega. Neile, kel pole lähiajal võimalik maksu tasuda, soovitame maksu tasumise ajatada. Ajatamise taotluse saab esitada kaheks kuni 24 kuuks," lausus Kööp.

Kõige kiirem ja mugavam võimalus on esitada ajatamise taotlus koos ajatamisgraafikuga e-teenuste keskkonnas e-MTA, lisas ta. Maksuvõla ajatamisel on võimalik taotleda ka intressimäära vähendamist kuni 50 protsendi võrra alates ajatamise otsuse kinnitamisest. Selline soov tuleb märkida ajatamise taotlusele.

Kui MTA saadetud korralduses määratud tähtaja jooksul jääb maksukohustus tasumata või ajatamata, siis seaduse järgi tuleb MTA-l asuda seda sisse nõudma. Üldjuhul antakse selleks 10 päeva, mille möödumisel alustab amet sundtäitmisega.

"Nii kaugele ei soovi me aga ühegi maksuvõlaga sissenõudmisel minna. Hea meelega nõustame iga maksumaksjat ja püüame koos leida lahendusi, kuidas maksukohustused täita ja vajadusel ajatada," ütles Kööp.

Lastega peresid 15. detsembri tähtaeg ei puudutanud

15. detsembri tähtaeg ei kehti sõidukiomanikele, kelle maksukohustus arvutati ümber seoses lastega peredele ette nähtud maksuvähendusega või sõiduki kustutamisega liiklusregistrist.

Lastega peredele ettenähtud maksuvähendus puudutas ligi 169 000 maksumaksjat, ütles Kööp.

"Inimestel, kes said maksuvähendust, tühistasime varasema maksuteate ja kandsime varem tasutud summa ettemaksukontole e-teenuste keskkonnas e-MTA. Neile inimestele arvutasime maksukohustuse ümber ja vajadusel väljastasime uue maksuteate. Uuel maksuteatel on vähendatud maksusumma ja uus tähtaeg," lausus ta.

Kööp lisas, et tasumisele kuuluva summa arvutamiseks soovitab MTA kontrollida ettemaksukontol olevaid vahendeid. Kui tulevikukohustuste summa on väiksem kui ettemaksukontol olev summa, pole tarvis ettemaksukontole raha juurde kanda.