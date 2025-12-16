X!

Mertsina: sissetulekute suurenedes suureneb ka nõudlus teenuste järele

Foto: Priit Mürk/ERR
Teenindussektori osakaal Eesti majanduses kasvas statistikaameti andmetel mullu ajaloo suurimaks, ületades rekordilise 75 protsendi piiri kogu sisemajanduse kogutoodangust. Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina ütles, et see on seotud inimeste sissetulekute suurenemisega.

Teenindussektori osakaal sisemajanduse kogutoodangust Eestis on järsult kasvanud just viimase viie aasta jooksul ja moodustab esmakordselt juba kolmveerandi.

Aga see sektor hõlmab ka väga suurt valikut tegevusalasid: lisaks kaubandusele, transpordile, majutusele ka info ja side, finants- ja kindlustustegevus, samuti haridus, meditsiin või kunst. Kõige kiirema kasvu on viimastel aastatel teinud infotehnoloogia, finantssektor ja tervishoid.

"Kui elatustase suureneb, kui sissetulekud suurenevad, siis tegelikult suureneb ka rohkem nõudlus teenuste järele võrreldes näiteks toiduga või ka paljude teiste kaupadega. Mitte ei suurene ainult inimeste nõudlus teenuste järele, vaid ka ettevõtted suurendavad nõudlust teenuste järele," kommenteeris Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.

Aga ka vastupidi: kui mingis sektoris on kitsas käes, hoiavad inimesed kokku eelkõige just teenuste pealt. Nii koges Carglassi kaubamärgi all 15 aastat autoklaase parandanud-vahetanud ettevõte Widrox, kuidas varasema iga-aastase kasvu asemel toimus sel aastal seisak.

"Tunnen, et see majanduskriis mõjutab kogu autosektorit, mitte ainult automüüki, vaid ka järelteenindust ja hooldust. Paistab, et inimesed lükkavad oma otsuse tarbida või autot hooldada pigem edasi," ütles Widroxi tegevjuht Sven Freiberg.

Et aga kasvu ja laienemist jätkata, võttis ettevõte käsile uue suuna.

"Eelmisel aastal tegime otsuse, et koht, kus laieneda, on veel hulgimüük ja soetasime turult ühe autoklaasi hulgimüügiettevõtte ja järgmisel aastal püüame seal ka kindlamalt oma kanda kinnitada," lausus Freiberg.

Ka Eesti ekspordis on oluliselt vähenenud kaupade ja suurenenud teenuste sektori osakaal. Nii näiteks on logistikaplatvormi loonud idufirma MyDello oma viie tegutsemisaasta jooksul kiiremini arenenud just välisriikides.

"Meie oleme oma lahendust eksportinud väga jõuliselt. Sellel aastal me oleme laienenud juba kaheksasse välisriiki. Sellel kuul lisandub siia veel kaks riiki. Meie eesmärk on fokusseerida just välisturgudele," ütles MyDello tegevjuht Joel Timm.

MyDello ei paku transporti, vaid on loonud põhimõtteliselt logistikateenuste otsingumootori, mille abil saab kiiresti oma kaubale transporditeenust leida. Idufirma loodi ajast ja arust asjaajamise lihtsustamiseks logistikasektoris.

"Me oleme umbes samas kohas, kus turismisektor oli 20 aastat tagasi, kus lennukipileteid ja hotelli broneeringut käidi tegemas turismibüroodes. Ja MyDello ongi digitaalne platvorm logistikalahenduste leidmiseks ja elluviimiseks, kus kahe klikiga on võimalik oma kaubad panna üle maailma liikuma, ilma et oleks vaja saata meeletult e-maile, telefonikõnesid teha ja püüame kogu seda paberimajandust vähendada nii palju kui võimalik," rääkis ta.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

