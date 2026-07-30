Kiirhinnang: teises kvartalis kasvas majandus 2,1 protsenti

"SKP kiirhinnangu põhjal jätkus teises kvartalis majanduse elavnemine sarnases tempos esimese kvartali majanduskasvule," ütles statistikaameti rahvamajanduse arvepidamise teenusejuht Robert Müürsepp.

SKP kasv kiirhinnangu põhjal Autor/allikas: Statistikaamet

Võrreldes 2026. aasta esimese kvartaliga kasvas sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud SKP kiirhinnangul 0,4 protsenti.

Ametlikud andmed SKP teise kvartali kohta avaldab statistikaamet 31. augustil.

Kuna SKP kiirhinnang koostatakse statistiliste mudelite abil, ei ole see metoodiliselt võrreldav ametliku SKP-ga, mille arvutamisel arvestatakse kõiki majandustehinguid.