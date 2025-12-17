Suurbritanniat kattis kolmapäeval haruldane roosa udu

Vaatepildi põhjustas füüsikaline nähtus, mis tekib, kui päikesevalgus läbib õhus hõljuvat materjali, näiteks tolmu või niiskust, mis filtreerib lühema lainepikkusega värvid.

"Kui päikesevalgus läbib mitmeid kihte, filtreerub sinine valgus välja ja hajub, jättes alles punase spektri," selgitas Suurbritannia ilmateenistuse esindaja Graham Madge.

Ta lisas, et sisuliselt on tegemist läbi atmosfääri ja udu filtreeritud päikesetõusuga, mis annabki sellele roosaka varjundi.

Varem, 2019. aasta veebruaris kattis roosa udu Inglismaa edelaosa, sealhulgas Somerseti ja Shropshire'i piirkondi.

Roosa udu levikuga samal ajal hoiatasid sünoptikud võimalike lennuliikluse häirete ja tühistamiste eest, kuna Londonis ja mujal Ühendkuningriigis anti uduhoiatused.

Ilmateenistuse teatel valitses kolmapäeval riigi mitmes piirkonnas tihe udu, kus nähtavus langes kohati vaid 100 meetrini. See tõi kaasa mitmete lendude tühistamise ja hilinemise.

Häired puudutavad tuhandeid reisijaid, sest London City lennujaamas on tühistatud seitse saabuvat ja väljuvat lendu. Udu tõttu on tugevalt hilinenud ka Southamptonisse suunduvad lennud.