Soomlased väntavad filmi legendaarsest snaiprist

Tulevane film kannab nime "Häyhä" ning selle režissöör ja stsenarist Toni Kurkimäki ütles, et stsenaarium on lõppjärgus ning juba on mõned võttepaigad välja valitud. Võtted algavad eeldatavasti 2027. aasta alguses ning peaksid kestma kolm kuni neli kuud.

"Kuigi aega on veel aasta, lendab aeg kiiresti. Iga päev tegeleme erinevate asjadega, nagu see, kuidas saada piisavalt rekvisiite ja relvi," tõdes Kurkimäki.

"Häyhä" jutustab loo Simo Häyhäst, keda peetakse ajaloo parimaks snaipriks. Häyhä tappis Talvesõjas snaipervintpüssist mõnede arvestuste kohaselt 542 Vene sõjaväelast. Kõik see toimus saja päeva jooksul, päikesevalgust oli siis vähe.

Ta sündis 1905. aastal Karjalas, armastas jahil käia ning sai sõja puhkemisel seetõttu snaipriks. Ta sai nädal enne Talvesõja lõppu raskesti haavata ning ärkas koomast sõja viimasel päeval. Soomes kangelase staatusesse tõusnud Häyhä suri 2002. aastal.

Talvesõda algas 1939. aastal Nõukogude Liidu kallaletungiga Soomele. Talvesõda kestis 105 päeva, vaherahu kestis 1941. aasta juunikuuni. Soomlased panid punaarmeele vapralt vastu ning NSVL-i inimkaotused olid palju suuremad.

Pärast relvarahu algas Jätkusõda, mis lõppes vaherahu sõlmimisega Moskvas 19. septembril 1944. Teise maailmasõja ajal võitles oma riigi eest kogu Soome rahvas, sõjaväe võitlusvaim oli kõrge ning soomlased suutsid säilitada oma iseseisvuse.