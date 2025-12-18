X!

Soomlased väntavad filmi legendaarsest snaiprist

Välismaa
{{1766046840000 | amCalendar}}
Snaiper Simo Häyhä kuulid tapsid ligi 500 Nõukogude sõdurit
Snaiper Simo Häyhä kuulid tapsid ligi 500 Nõukogude sõdurit Autor/allikas: Antti-Jussi Korhonen / Yle
Välismaa

Soomlased otsustasid tuua kinolinale Talvesõja aegse snaipri Simo Häyhä ning Valge Surma hüüdnime kandnud sõjaväelast kajastava filmi võtted algavad 2027. aasta jaanuaris.

Tulevane film kannab nime "Häyhä" ning selle režissöör ja stsenarist Toni Kurkimäki ütles, et stsenaarium on lõppjärgus ning juba on mõned võttepaigad välja valitud. Võtted algavad eeldatavasti 2027. aasta alguses ning peaksid kestma kolm kuni neli kuud. 

"Kuigi aega on veel aasta, lendab aeg kiiresti. Iga päev tegeleme erinevate asjadega, nagu see, kuidas saada piisavalt rekvisiite ja relvi," tõdes Kurkimäki.

"Häyhä" jutustab loo Simo Häyhäst, keda peetakse ajaloo parimaks snaipriks. Häyhä tappis Talvesõjas snaipervintpüssist mõnede arvestuste kohaselt 542 Vene sõjaväelast. Kõik see toimus saja päeva jooksul, päikesevalgust oli siis vähe. 

Ta sündis 1905. aastal Karjalas, armastas jahil käia ning sai sõja puhkemisel seetõttu snaipriks. Ta sai nädal enne Talvesõja lõppu raskesti haavata ning ärkas koomast sõja viimasel päeval. Soomes kangelase staatusesse tõusnud Häyhä suri 2002. aastal. 

Talvesõda algas 1939. aastal Nõukogude Liidu kallaletungiga Soomele. Talvesõda kestis 105 päeva, vaherahu kestis 1941. aasta juunikuuni. Soomlased panid punaarmeele vapralt vastu ning NSVL-i inimkaotused olid palju suuremad.

Pärast relvarahu algas Jätkusõda, mis lõppes vaherahu sõlmimisega Moskvas 19. septembril 1944. Teise maailmasõja ajal võitles oma riigi eest kogu Soome rahvas, sõjaväe võitlusvaim oli kõrge ning soomlased suutsid säilitada oma iseseisvuse.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Yle

Samal teemal

Raadio pidupäev

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:07

Keeleameti sõber 2025 on ajakirjanik Margus Saar

11:06

Soomlased väntavad filmi legendaarsest snaiprist Uuendatud

10:56

Valitsus kiitis heaks korrigeeritud liiklusohutusprogrammi

10:46

Probleemideta liigakarika poolfinaali jõudnud City kohtub tiitlikaitsjaga

10:33

ERR-i teleuudised kell 9:00

10:24

Hendrik Toompere jr: teatri edu ja ebaedu vahel on õhkõrn piir

10:16

"Plekktrummi" jõulusaates on külas Maria Listra

10:15

Kristjan Ilves võtab ilmselt kasutusele vana lõikega hüppekombe

10:11

"Naerata ometi" linastub Ameerika Filmiakadeemia muuseumis Los Angeleses

09:55

Ilm on täna peamiselt pilves aga sajuta

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

17.12

Vene piirivalvurid ületasid kolmapäeval Vasknarvas Eesti-Vene kontrolljoone Uuendatud

17.12

Meedia: USA, Euroopa ja Ukraina leppisid kokku julgeolekugarantiides

17.12

Lugeja küsib: miks õhtud juba praegu pealtnäha valgemaks lähevad?

17.12

EISA sulgeb kolmveerandi oma teenustest ning keskendub arengu rahastamisele

17.12

Ida-Virumaa kutsehariduskeskus peatab kutseõppe ja hakkab noortele eesti keelt õpetama

17.12

Sotside sõnul jooksis Reformierakond Tallinnas Kõlvarti rüppe

16.12

Kohus käskis Kallasel Vooglaiu tõttu oma väited ümber lükata

17.12

Suurbritanniat kattis kolmapäeval haruldane roosa udu

17.12

USA väljendas rahulolematust EL-i reeglitega ja ähvardas Euroopa firmasid

09:38

Ukraina droonid tabasid Vene tankerit Uuendatud

ilmateade

loe: sport

10:46

Probleemideta liigakarika poolfinaali jõudnud City kohtub tiitlikaitsjaga

10:15

Kristjan Ilves võtab ilmselt kasutusele vana lõikega hüppekombe

09:47

Kaldvee ja Lill: tegime hea sammu edasi mängukvaliteedi tõusuks

09:13

Žalgiris sai kodus suure kaotuse

loe: kultuur

10:24

Hendrik Toompere jr: teatri edu ja ebaedu vahel on õhkõrn piir

10:16

"Plekktrummi" jõulusaates on külas Maria Listra

10:11

"Naerata ometi" linastub Ameerika Filmiakadeemia muuseumis Los Angeleses

17.12

Kristi ja Siim Kallase fondi stipendiumi pälvisid Põldma, Palmiste ja Kasterpalu

loe: eeter

10:24

Hendrik Toompere jr: teatri edu ja ebaedu vahel on õhkõrn piir

09:13

Mart Noorma: kosmoses läheb iga aastaga huvitavamaks, aga ka ohtlikumaks

08:21

Florian Wahl: laval elan välja argielus alla surutud fantaasiaid

17.12

Rahvusvahelised raamatuvargad harjutasid kätt Eestis ja Lätis

Raadiouudised

09:35

Ida-Viru rannakalurid muretsevad räime püügikvoodi karmistamise pärast

09:35

Raadiouudised (18.12.2025 09:00:00)

09:35

Euroopa ülemkogu otsustab Venemaa külmutatud vara kasutamise

17.12

Päevakaja (17.12.2025 18:00:00)

17.12

Pilving: soov riigikaitselisi objekte kiirkorras menetleda kätkeb endas mitmeid ohte

17.12

Raadiouudised (17.12.2025 15:00:00)

17.12

Kohalike jaoks jääb RMK märgalade taastamise mõttekus tihti arusaamatuks

17.12

Raadiouudised (17.12.2025 12:00:00)

17.12

Turbatootjad kardavad konkurentsivõime kadu

17.12

Notarid abieluvara puudutavaid seadusi muutma ei kiirustaks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo