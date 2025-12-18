X!

IT-arendusel tekkinud viga kustutas liiklusregistrist mitmed sõidukid

Transpordiamet.
Transpordiamet.
Infotehnoloogilise tõrke tõttu kustutati neljapäeval liiklusregistrist ekslikult nii ajutiselt kui ka lõplikult sõidukeid, mis oleks tegelikult pidanud kustuma 2026. aasta alguses, teatas transpordiamet.

Järgmisest aastast muutuv liiklusseadus tekitab uued alused, et sõidukeid ajutiselt või lõplikult liiklusregistrist kustutada. Automaatse kustutamise arenduses tekkis aga viga, mille tõttu kustutati registrist 18. detsembril nii ajutiselt kui lõplikult sõidukeid, mille tegelik kustutamise aeg pidanuks olema 1. jaanuaril 2026.

Transpordiamet teatas juhtunust ka politsei- ja piirivalveametile, et nad oleksid kursis liikluses osalevate sõidukitega, millele on tehtud ekslik registrikanne ning sõidukiomanik ei pruugi seda teada.

Transpordiameti kinnitusel tegelevad nad ekslikult kustutatud andmete taastamisega.

Tuleval aastal kehtima hakkava seadusemuudatuse kohaselt kustutab transpordiamet edaspidi sõiduki ajutiselt liiklusregistrist, kui sõiduki eraisikust omaniku surmast on möödunud vähemalt üks aasta või juriidilisest isikust omanik on äriregistrist vähemalt ühe kuu eest kustutatud.

Lõplikult kustutatakse sõiduk registrist seitsme aasta möödumisel eraisikust omaniku surmast või ühe aasta möödumisel ettevõttest omaniku kustutamisest äriregistrist.

Pilving: soov riigikaitselisi objekte kiirkorras menetleda kätkeb endas mitmeid ohte

