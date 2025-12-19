X!

USA politsei leidis Browni ülikooli tulistamises kahtlustatava surnuna

Browni ülikooli tulistamises kahtlustatav Claudio Neves Valente
Relvastatud inimene tappis möödunud laupäeval USA mainekas Browni ülikoolis kaks inimest ja seejärel algas riigis üldine klaperjaht mõrvarile. Politsei teatas neljapäeval, et tulistamises kahtlustatav mees leiti surnuna.

Politsei suutis neljapäevaks tuvastada tulistaja ning teatas, et kahtlustatav tegi enesetapu. Providence'i politseiülem Oscar Perez teatas, et kahtlustatav on 48-aastane Portugali kodanik Claudio Neves Valente, kes varem õppis Browni ülikoolis.

Võimud eeldavad, et Claudio Neves Valente avas möödunud laupäeval Browni ülikoolis tule ning lasi esmaspäeval maha Massachusettsi Tehnoloogiainstituudi (MIT) professori Nuno F.G. Loureiro. 

Võimude teatel pole veel selge, miks kahtlustatav Browni ülikoolis tule avas. Eeldatakse, et ta tegutses üksi. Võimud teatasid, et Loureiro ja Neves Valente õppisid aastatel 1995–2000 koos Portugalis.

Võimude sõnul oli Neves Valente viimane teadaolev aadress Miamis. Eelmise kuu lõpus võttis ta Bostonis hotellitoa (sama linna lähedal tappis ta ka Loureiro). Seejärel rentis ta auto ja sõitis Browni ülikooli. Ta viibis Browni ülikooli piirkonnas kuni laupäevani ja naasis seejärel Bostoni. Ta kasutas krediitkaarte, mis ei olnud tema nimel.

Neves Valente õppis Browni ülikoolis aastatel 2000–2001 füüsikat, seejärel võttis ta akadeemilise puhkuse ja ametlikult lahkus ta Ivy League'i ülikoolist 2003. aastal.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ, New York Post

