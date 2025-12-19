Politsei otsis korruptsioonijuurdluse käigus läbi Prantsuse ministri kodu

Prantsusmaa prokuratuur teatas, et politsei otsis neljapäeval korruptsioonijuurdluse käigus läbi kultuuriminister Rachida Dati kodu ja kontorid.

Prokuröri sõnul otsis politsei läbi nii Dati kodu kui ka kultuuriministeeriumi. Samuti otsiti läbi Pariisi seitsmenda linnajao linnavalitsuse hoone, mida ta samuti juhib.

Uudisteagentuuri AFP teatel süüdistatakse ministrit 299 000 euro suuruse deklareerimata tasu vastuvõtmises energiakontsernilt GDF Suez (nüüd Engie), väidetavalt sai ta raha siis, kui ta oli aastatel 2009–2019 Euroopa Parlamendi liige. Dati ise eitab kõiki süüdistusi.

President Emmanuel Macroni liitlane Dati on varem teatanud, et kavatseb järgmisel aastal kandideerida Pariisi linnapeaks. Nicolas Sarkozy presidentuuri ajal oli Dati Prantsusmaa justiitsminister.