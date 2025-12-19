X!

Eesti Raudtee uueks juhiks saab Merle Kurvits

Merle Kurvits.
Merle Kurvits. Autor/allikas: Operail
Eesti Raudtee nõukogu valis ettevõtte uueks juhatuse esimeheks Merle Kurvitsa, kes asub ametisse järgmise aasta 1. aprillist. Kurvits juhtis seni Operaili kontserni.

Kurvits võtab ettevõtte juhtimise üle seniselt juhilt Kaido Zimmermannilt, kel täitub viieaastane ametiaeg. 

Kliimaministeeriumi teatel lähtus nõukogu oma valikul Kurvitsa selgest Eesti Raudtee juhtimise visioonist ajal, mil ettevõttel on käsil mitmed suuremahulised arendustööd ja ettevõtte kaubavedude tulemusi on tugevalt mõjutanud Venemaa algatatud sõjategevus.

"Nõukogu kaalus lõppvoorus põhjalikult kahe väga tugeva kandidaadi vahel. Merle valikul sai määravaks tema selge nägemus valdkonda mõjutavatest väljakutsetest ning lahendustest nendega toime tulla, muutmaks Eesti Raudteed veelgi kliendisõbralikumaks ning viimaks reisijateveo kaasaegsetele nõuetele vastavaks," sõnas Eesti Raudtee nõukogu esimees Rene Varek. 

Merle Kurvitsal on üle 20 aasta juhtimiskogemust nii riigi- kui erasektoris. Viimastel aastatel on ta juhtinud Operaili kontserni, töötades tegevjuhi ja juhatuse esimehena ning vastutades ettevõtte strateegilise juhtimise ja organisatsiooniliste ümberkorralduste eest.  

Kurvits on Tallinna Tehnikaülikoolis omandanud elektroenergeetika ning majanduse ja ärijuhtimise magistrikraadi, lisaks täiendanud end viimastel aastatel Oxfordi Ülikooli Saidi ärikoolis. 

20. detsembril lõppevad Eesti Raudtee nõukogu esimehe Rene Vareki volitused ja uue nõukogu esimehe määrab taristuminister Kuldar Leis lähiajal. 

Eesti Raudtee on Eesti riigile kuuluv äriühing, mis vastutab raudteetaristu arenduse, hoolduse ja administreerimise eest. 

Toimetaja: Urmet Kook

