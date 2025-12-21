Võrumaal sõitis ringi jõulubuss

Võrumaal sõitis laupäeval ringi jõulubuss. Ligi 300 kilomeetri pikkusel teekonnal peatuti asulates ja suuremates külades, et jagada lastele kingitusi ja maiustusi.

Kui organisatsiooni Saagu Parem meeskond oli hommikul jõulubussi kingipakke täis laadinud, siis peatuti kõigepealt Võru keskväljakul jõulukuuse juures ning seejärel asuti teele.

Saagu Parem keskuse eestvõtja Piret Haljend oli valmis, et sel aastal läheb ettevõtmine keeruliselt.

"Meil on olukord selline, et kõik ütlevad, et meil on raske-raske, kuid vaatamata sellele pole mul kunagi olnud nii palju kommipakke kui tänavu – 544, pluss veel maiustusi peale kauba," sõnas Haljend.

"Kingipakke on hetkel 85 – sellist soovipakki, aga meil on umbes 100 tavalist pakki veel, raamatuid ja legosid ja ämblikmehi ja sokke-kindaid, mida iganes, mida rahvas tõi," rääkis ta.

Millisele lapsele siis ei meeldiks oodata jõuluehtes bussi, kus jõuluvanalt on lootus saada üpris suur kommikott, ja kui oli südikust jõuluvanale kiri kirjutada, siis oodata ka kingisoovi täitumist.

Näiteks Parksepas oli kingisaaja lausa paki saamise ootuses valmis jõuluvanale ette näitama kui mitu kätekõverdust ta jõuab teha – poiss tegi 25 kätekõverdust.

"Peamiselt lapsed tahavad mänguasju, sest nad on ju lapsed. Nad tahavad ka väga palju kommi. Nad mainivad kirjades, et peaasi, et kommi saaks ka," ütles Haljend.

"Kuid soovid on erinevad, kes tahab raamatuid, kes tahab oma hobidega seotud asju, muusikavõimendit, suuski, hantleid või isegi Passatile juppe," lisas ta.