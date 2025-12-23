X!

Kohus jättis rahuldamata kaebuse seoses Ämari kaitsetööstuspargi hankega

Eesti
Ämari lennurada.
Ämari lennurada. Autor/allikas: RKIK/Kermo Pastarus
Eesti

Ettevõte Estonian Ammunition Plant vaidlustas hanke tulemuse, millega sai õiguse hakata Ämaris lõhkematerjale tootma konkureeriv firma Nitrotol. Tallinna halduskohus jättis kaebuse rahuldamata.

2024. aastal korraldas Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) valikpakkumise, et leida Ämari sõjaväelinnakusse laskemoonatootja.

Valikpakkumisel osales kolm ettevõtet – Nitrotol OÜ, ESTDEFIN Production OÜ ja Estonian Ammunition Plant OÜ.

Pakkumise võitis Nitrotol, kes sai enda kasutusse Ämari sõjaväelinnakus ligi 8900 ruutmeetri suuruse ala, kuhu pidi ajutise iseloomuga tootmisruumid ja varustama need vajalike seadmetega.

Estonian Ammunition Plant vaidlustas aga hanke tulemuse ja saavutas esialgse õiguskaitse, mis seiskas ajutiselt tehase rajamine.

Ettevõtte juht Even Tudebergi sõnul oli pakkumine suunatud laskemoonale, võitis aga miinide tootja.

Esmaspäeval jättis Tallinna halduskohus kaebuse rahuldamata.

"Kohus luges läbi mõlemad tegevuskavad ning leidis, et kolmanda isiku (Nitrotol – toim) pakkumine oli põhjalikum ja selgem kui kaebaja oma. Ühtlasi leidis kohus, et kogu protsessi käigus koheldi mõlemaid pakkujaid võrdselt, andes neile mõlemale võimaluse vastata täpsustavatele küsimustele," selgitas kohtu pressiesindaja.

Otsus ei ole jõustunud.

Nitrotol alustas Ämaris lõhkematerjalide tootmisega detsembri alguses.

Toodete katsetamist alustas ettevõte kümme aastat tagasi ning 2019. aastast alates on firma tootnud sõjalisi lõhkematerjale, sealhulgas miine, kuid varem ei lubanud Eesti seadused lõhkematerjalide sisse panna lõhkeainet – seda tuli teha välismaal.

Ettevõte plaanib tootmist laiendada ka tulevasse Tõstamaa kaitsetööstusparki.

Toimetaja: Valner Väino

JÕULUTUNNEL

MENULAVASTUS

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:21

Väravat lüües viga saanud Liverpooli äss taastub operatsioonist mitu kuud

13:14

Hiina tollide mõju Eesti piimandusele on kaudne

13:03

Ukraina droonid tabasid Venemaa naftakeemiatehast Uuendatud

12:53

ETV2 muusikaõhtud viivad legendidega maailma suurimatele lavadele

12:47

Venemaa majandus jaheneb ning palgakasv aeglustub

12:44

Lilander lõi saalijalgpalli debüüdis värava esimesel minutil

12:20

Raadiouudised (23.12.2025 12:00:00)

12:16

Vahur Kersna: tele on julm, aga samas ka vastupandamatult võluv töökoht

12:07

Solberg: unistustes olen nagu Ogier

11:55

Ülevaade: kuidas liiguvad pühade ajal pangamaksed

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

22.12

Ülemiste pommimees on häkker Artur Boiko Uuendatud

22.12

Gripi levik on jõudnud Eestis epideemilisele tasemele

22.12

Sõjapäev 1398: Ukraina ründas suurt naftaterminali Krasnodari krais Uuendatud

22.12

Moskvas hukkus autopommiplahvatuses kõrge Vene kindral

22.12

Uus aasta toob kaasa mitmed aktsiisitõusud

22.12

Suri Briti laulja ja laulukirjutaja Chris Rea

13:03

Ukraina droonid tabasid Venemaa naftakeemiatehast Uuendatud

22.12

Kevadtormile on kutsutud ligi 9000 reservväelast

22.12

Ministeerium soovib nihutada ajateenistusse võtmise õppuritele sobivamale ajale

22.12

USA määras ametisse eriesindaja Gröönimaal

ilmateade

loe: sport

13:21

Väravat lüües viga saanud Liverpooli äss taastub operatsioonist mitu kuud

12:44

Lilander lõi saalijalgpalli debüüdis värava esimesel minutil

12:07

Solberg: unistustes olen nagu Ogier

11:28

Warriors sattus vaidluse järel hoogu, Charlotte'i snaiper tegi ajalugu

loe: kultuur

11:13

Maria Listra: ärevatel aegadel on kõige lihtsam haarata kinni eesti keele ilust

10:24

Suri kunstnik Imbi Lind

09:05

Ülevaade. Kirjandusaasta 2025

22.12

Järgmisel aastal kaupade ja teenuste hinnatõus aeglustub

loe: eeter

12:53

ETV2 muusikaõhtud viivad legendidega maailma suurimatele lavadele

12:16

Vahur Kersna: tele on julm, aga samas ka vastupandamatult võluv töökoht

10:15

Rannaväli: sisuloomest poliitikasse liikudes peaks toimuma käiguvahetus

08:05

Havryil Sydoryk: koduigatsus ei kustu, aga kodus olemise tunne ununeb ajaga

Raadiouudised

09:20

Raadiouudised (23.12.2025 09:00:00)

09:15

Operail katsetab aheraine vedu Ida-Virumaalt Pärnusse

22.12

Päevakaja (22.12.2025 18:00:00)

22.12

Pühadeks Venemaale sõitvad inimesed tekitasid Narvas pika piirijärjekorra

22.12

Ajateenistuse uus keelenõue puudutab 5 protsenti kutsealustest

22.12

Eelnõu tõstaks notariteenuste tasusid keskmiselt 74 protsenti

22.12

Raadiouudised (22.12.2025 15:00:00)

22.12

Europol hoiatab: kuritegelikud võrgustikud värbavad lapsi

22.12

Ministeerium: ametnike asemel võiks maksuviiviseid määrata robot

22.12

Raadiouudised (22.12.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo