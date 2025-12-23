Kohus jättis rahuldamata kaebuse seoses Ämari kaitsetööstuspargi hankega

2024. aastal korraldas Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) valikpakkumise, et leida Ämari sõjaväelinnakusse laskemoonatootja.

Valikpakkumisel osales kolm ettevõtet – Nitrotol OÜ, ESTDEFIN Production OÜ ja Estonian Ammunition Plant OÜ.

Pakkumise võitis Nitrotol, kes sai enda kasutusse Ämari sõjaväelinnakus ligi 8900 ruutmeetri suuruse ala, kuhu pidi ajutise iseloomuga tootmisruumid ja varustama need vajalike seadmetega.

Estonian Ammunition Plant vaidlustas aga hanke tulemuse ja saavutas esialgse õiguskaitse, mis seiskas ajutiselt tehase rajamine.

Ettevõtte juht Even Tudebergi sõnul oli pakkumine suunatud laskemoonale, võitis aga miinide tootja.

Esmaspäeval jättis Tallinna halduskohus kaebuse rahuldamata.

"Kohus luges läbi mõlemad tegevuskavad ning leidis, et kolmanda isiku (Nitrotol – toim) pakkumine oli põhjalikum ja selgem kui kaebaja oma. Ühtlasi leidis kohus, et kogu protsessi käigus koheldi mõlemaid pakkujaid võrdselt, andes neile mõlemale võimaluse vastata täpsustavatele küsimustele," selgitas kohtu pressiesindaja.

Otsus ei ole jõustunud.

Nitrotol alustas Ämaris lõhkematerjalide tootmisega detsembri alguses.

Toodete katsetamist alustas ettevõte kümme aastat tagasi ning 2019. aastast alates on firma tootnud sõjalisi lõhkematerjale, sealhulgas miine, kuid varem ei lubanud Eesti seadused lõhkematerjalide sisse panna lõhkeainet – seda tuli teha välismaal.

Ettevõte plaanib tootmist laiendada ka tulevasse Tõstamaa kaitsetööstusparki.