Meedia: Berliin ei soovinud Kremlit ärritada ja viis ringiga tankid Leetu
Saksamaa meedia andmetel ei soovinud Berliin Kremlit provotseerida ega ärritada ning muutis seetõttu viimasel hetkel plaani tankide ja rasketehnika Leetu toimetamiseks. Nii ei saabunud sõjaväekolonn Leetu maanteed mööda läbi Poola, vaid tehnika transporditi kohale raudtee ja praamiga.
Saksa väljaande Bild andmetel kardeti, et avalikult nähtavad Saksa tankikolonnid Poola ja Leedu teedel annaksid Vladimir Putinile võimaluse kujutada NATO vägede liikumist Venemaa-vastase provokatsioonina.
Bundeswehri allikad kinnitasid ajakirjale Der Spiegel, et otsustati loobuda plaanist saata 10. tankidiviisi sõjaväekolonn läbi Poola Leetu.
Lisaks eelmainitud põhjustele tõi väljaanne esile veel ühe asjaolu. Nimelt on Poolas hiljuti toimunud üksikute parempoolsete parlamendiliikmete proteste Saksa relvajõudude kohaloleku vastu. Seetõttu ei soovitud vaenulikke meeleolusid veelgi süvendada.
Saksamaa kaitseministeeriumi teatel ei ole transpordiviisi muutmine midagi ebatavalist, sest sõjavägi peab harjutama erinevaid võimalusi tehnika ümberpaigutamiseks ka kriisiolukorras.
Tankid, jalaväe lahingumasinad, veoautod ja maasturid pandi lõpuks Saksamaal laevale ning transporditi parvlaevaga üle Läänemere otse Klaipėda sadamasse.
Sadamas laaditi ratassõidukid maha. Soomukid Fuchs, maasturid ja veoautod jätkasid teekonda mööda Leedu maanteid õppuste toimumiskohtadesse. Roomikutega rasketehnika transporditi rongiga Pabradėsse, kus asub üks õppuste peamistest harjutusaladest.
Toimetaja: Karl Kivil
Allikas: Lrt