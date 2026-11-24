Saksamaa meedia andmetel ei soovinud Berliin Kremlit provotseerida ega ärritada ning muutis seetõttu viimasel hetkel plaani tankide ja rasketehnika Leetu toimetamiseks. Nii ei saabunud sõjaväekolonn Leetu maanteed mööda läbi Poola, vaid tehnika transporditi kohale raudtee ja praamiga.