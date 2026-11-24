Tallinna loomaaia direktor Kaupo Heinma lahkub omal soovil ametist järgmise aasta 10. jaanuaril. Loomaaia juhtimisprobleemide analüüs näitas, et asutuse juhtimiskorraldus ja meeskonnatöö vajavad olulisi muutusi, märkis linnavalitsus.

Novembri alguses sai avalikuks, et Tallinna loomaaia kuus osakonnajuhti ja viimased kolm aastat direktori ametis olnud Kaupo Heinma on põhjalikult tülli pööranud. Keskseks vaidluseks on kerkinud küsimus, mis loomad tänapäeval peaks loomaaias üldse olema.

Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti analüüsi järgi on loomaaia juhtimises kujunenud probleemid, mis takistavad organisatsiooni tõhusat toimimist ja koostööd. Analüüs tõi esile, et direktori otsealluvuses on liiga palju üksusi, mistõttu on otsustamine liigselt koondunud juhi tasandile. See on mõjutanud vahejuhtide rolli ja usaldust ning raskendanud ühtse meeskonnatunde kujunemist.

Probleemide põhjuste väljaselgitamiseks kaasati sõltumatu vahendaja, kes vestles loomaaia direktori ja üle kümne töötajaga. Vahendaja hinnangul ei ole tõenäoline, et konflikti lahendamise jätkamine viiks osapoolte kokkuleppe ja koostööni.

Analüüs tunnustab samas direktori algatatud muudatusi, mille tulemusel on saavutatud majanduslikku kokkuhoidu ja suurendatud madalama palgatasemega töötajate töötasu. Samuti on direktor pööranud tähelepanu loomade heaolule ja kaasaegse loomaaia arendamisele.

Järvani sõnul näitab analüüs, et loomaaia probleemide lahendamiseks ei piisa üksnes direktori vahetumisest.

"Kaupo Heinma on algatanud mitmeid positiivseid muudatusi, kuid sõltumatu vahendaja hinnangul ei vii senisel viisil jätkamine tõenäoliselt vajaliku kokkuleppe ja koostööni. Austan Kaupo Heinma otsust ametist lahkuda, kuid üksnes direktori vahetusest ei piisa. Peame üle vaatama ka loomaaia juhtimiskorralduse ning leidma lahendused, mis tagavad loomade heaolu, toimiva meeskonnatöö ja asutuse pikaajalise arengu," lausus Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan.

Järvan lisas, et ta peab nüüd leidma loomaaiale uue juhi ning olukorraga tutvumiseks läheb ta ise nädalaks loomaaeda tööle.

"Selleks, et mõista paremini loomaaia igapäevatööd ja töötajate vajadusi, olen otsustanud koos oma meeskonnaga nädalaks loomaaeda kohapeale tööle minna. Soovin vahetult tutvuda töökorraldusega ja kuulata töötajate seisukohti, et järgmised otsused lähtuksid loomaaia tegelikest vajadustest. Loomulikult täidan ma loomaaia tööga tutvumise nädalal ka kõiki teisi abilinnapea tööülesandeid," lisas Järvan.

Heinma ütles, et ta on soovinud kujundada tänapäevast Tallinna loomaaeda nii sisult kui ka vormilt, seades otsuste keskmesse loomade ja töötajate heaolu, väärtused ning organisatsiooni pikaajalise arengu.

"Mõistan, et senisel viisil ei saa loomaaia juhtimine jätkuda ning uus arenguetapp vajab muudatusi nii juhtimises kui ka struktuuris. Soovin tänada kõiki töötajaid nende pühendumuse, professionaalsuse ja loomaaia igapäevase toimimise tagamise eest," lausus Heinma.

Loomaaial on kehtiv arengustrateegia aastani 2038, kuid selles ette nähtud viieaastane tegevuskava puudub. Eelmine tegevuskava lõppes 2023. aastal. Edaspidi tuleb loomaaiale luua selge ja realistlik arengusuund, mis arvestab nii asutuse vajaduste kui ka linna rahaliste võimalustega. Vajalik võib olla ka praeguse, 2038. aastani kehtiva arengustrateegia ajakohastamine, märkis linnavalitsus.

Tallinna linnavalitsus peab võimalikuks kujundada loomaaed tulevikus ümber sihtasutuseks, mis toetaks pikaajalist loomaaia strateegilist arengut.