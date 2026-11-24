Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Ukraina eriväed viisid Vahemerel läbi mitu kuud kestnud ulatusliku operatsiooni, mille käigus hävitati Venemaa sõjalaev ning rünnati relvavedudega seotud kaubalaeva.

Liibüas tegutsevad Ukraina eriüksused jälgisid Venemaa laevade liikumist mitu kuud, kogudes rünnakuks vajalikku luureinfot. Selle tulemusel viidi läbi üks julgemaid sõjalisi operatsioone, mille Kiiev on korraldanud väljaspool Venemaa ja Ukraina territooriumi, teatas The Wall Street Journal.

Ukraina sõjaväeametniku sõnul kasutati rünnakus seitset lõhkeainega varustatud meredrooni, mis lasti teele Vahemerel Põhja-Aafrika ranniku lähedal asunud emalaevalt. Droone püüti automaatrelvade tule abil tõrjuda, kuid need tabasid Venemaa mereväe korvetti Merkuri ja kaubalaeva Angara.

Ukraina sõjaväeametniku sõnul oli rünnaku peamine sihtmärk korvett, kuid vähemalt üks droon tabas ka kaubalaeva. Plahvatuse tagajärjel uppus Merkuri ning kaubalaeval puhkes tulekahju.

Ajaleht The Wall Street Journal hindab, et viimane rünnak näitas Ukraina suutlikkust anda lööke Venemaa laevandusvõrgustiku pihta, mille abil veetakse relvi konfliktipiirkondadesse, kus tegutsevad Kremli väed.

"Ukrainlased on alati olnud tuntud piiride kompamise poolest," ütles Londoni mõttekoja RUSI (Royal United Services Institute) julgeolekuanalüütik Jalel Harchaoui.

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul hävitati operatsiooni käigus ka lahinguhelikopter Ka-27. Zelenski märkis, et Venemaa kasutas kaubalaeva relvastuse transportimiseks.

"Me vastame, kui Venemaa meid ründab. Ja täna tunneb Venemaa meie vastust kõikjal, alates Lääne-Siberist, kus põlevad naftatöötlemistehased, kuni Liibüa rannikuni, kus upuvad sõjalaevad," ütles esmaspäeval Zelenski NATO parlamentaarsele assambleele peetud kõnes.

Liibüat on vaevanud vägivald ja poliitiline ebastabiilsus alates kauaaegse diktaatori Muammar Gaddafi kukutamisest 2011. aastal. Riik on jagunenud kaheks. Tripolis asuvaks valitsuseks ning riigi idaosas tegutsevaks konkureerivaks administratsiooniks, mida juhib Moskva-meelne sõjapealik Khalifa Haftar.

Venemaa otsib samas pärast Bashar al-Assadi režiimi langemist uusi sõjalisi tugipunkte Vahemere piirkonnas. Seetõttu on Moskva huvi Liibüa vastu kasvanud, kuna riik pakub Kremlile võimalust varustada Aafrikas tegutsevaid palgasõdureid.

Venemaa on viimastel kuudel hoogustanud sõjatehnika tarnimist Liibüasse, kasutades selleks kaubalaevu, mida saadavad Vene sõjalaevad.

"Nad suurendasid sõjalise varustuse tarnete mahtu. Nad ei kartnud tuua kohale tuhandeid tonne varustust, kasutades seejuures Vene mereväe eskorti. Ukrainlaste tähelepanu köitis mitte niivõrd tarnete sisu, vaid just Vene mereväe enda kohalolek," ütles Harchaoui.