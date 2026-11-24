Energeetikaminister Erkki Keldo sõnul keskendus valitsuse arutelu teisipäeval eelkõige sellele, kuidas pakkuda tuge neile, keda hinnatõus kõige teravamalt tabab.

"Tegime valitsuses põhimõttelise otsuse leevendada eeloleval kütteperioodil ehk detsembrist märtsi lõpuni kõrgete energiahindade mõju tarbijatele. Kõrged energiaarved mõjutavad meid kõiki, kuid kõige valusamalt puudutavad need väiksema sissetulekuga inimesi," selgitas Keldo.

Lisaks kaugküttele hõlmab valitsuse plaan ka teisi energiakandjaid. Ülekoormustasu tulust suunatakse 36 miljonit eurot Eleringi põhivõrgutasu nullini viimiseks, millest saavad kasu nii kodud, ettevõtted kui ka kohalikud omavalitsused.

Kodutarbijatele hüvitatakse ka kogu gaasi võrgutasu kuni 2500 kilovatt-tunni suuruse kuutarbimise ulatuses ning elektri võrgutasu, mille täpsed numbrid selguvad lähipäevil.

Peaminister Kristen Michali kinnitas Vikerraadios, et kaugkütte toetusmeede on suunatud eelkõige kallima kaugküttega piirkondade elanikele, kellel puudub võimalus ise soodsamaid lepinguid sõlmida.

"Valitsusel oli arusaamine, et kodutarbijatele hüvitame kaugkütte hinnast teatud hulga just kallima küttega piirkondades. Sest osades piirkondades, kus investeeringuid veel ei ole tehtud ja kus oleks vaja neid investeeringuid ja kaugküte on kallim, et seda lööki maha võtta. Väga paljud õnneks on tänaseks juba fikseerinud oma paketid, aga kallimates küttepiirkondades see ilmselt ei ole üksiti võimalik," rääkis Michal.

Peaminister märkis ka, et 36 miljoni euro suurune ülekoormustasu kasutamine aitab vähendada inflatsiooni ning ei vaja lisaeelarvet, kuid ülejäänud toetusmeetmete täpne maksumus ja rakendusmehhanismid lepitakse kokku kas sel või järgmisel nädalal.

"36 miljonit on ülekoormustasust, aga selleks meil lisaeelarvet ei ole vaja ja suurusjärk, mida me praegu arutasime, mis puudutab kaugküttehinna, gaasivõrgutasu ja elektrivõrgutasu on suurusjärgus – ja ma rõhutan suurusjärgus, sest see alles täpsustub. Esialgse arvutuse kohaselt ligikaudu 30 miljoni kandis, aga see võib muutuda sõltuvalt sellest, millised mehhanismid me täpselt kokku lepime," lisas Michal.