Peaminister Kristen Michali kinnitusel on Eesti-Vene piiri sulgemine sisuliselt tähtajatu otsus, mis peab vajadusel ka kohtus õiguslikult pidama. Raudteepiiripunkti sulgemist pole valitsus veel otsustanud, jättes selle võimaluse järgmiseks sammuks.

Michal rääkis saates "Stuudios on peaminister", et valitsus on piiri sulgemise otsuseni jõudmisel tegutsenud kaalutletult, kuid Venemaa jätkuv vaenulik tegevus ja rünnakud ei jätnud muud valikut.

Peaministri kinnitusel on Eestit rünnatud juba 12 korda viisil, mida saab omistada Venemaale, ning varasemad hoiatused – lahtiolekuaegade lühendamine ja täieliku tollikontrolli kehtestamine – ei sundinud idanaabrit kurssi muutma.

"Me käitusime üsna Eesti moodi – rahulikult, kindlalt, aga võib-olla isegi veidi pikaldaselt. Venemaa sammude vastuseks oleme vähendanud piiripunktide lahtiolekuaega ja kehtestanud täieliku tollikontrolli, saates pidevalt signaali. Kõik see sõnum on olnud seda rada pidi, et saage aru, sõbrad: kui te mõistlikult ei käitu, jõuame ühel hetkel sinnani, et üle piiri enam ei saa," selgitas Michal.

Kuigi ametlikult kannab samm ajutise sulgemise nime, on valitsus seadnud tingimuseks julgeolekuolukorra ümberhindamise poole aasta pärast, mis tähendab praktikas piiri püsivat sulgemist.

"Ametlik pealkiri on piiri ajutine sulgemine, aga sisuliselt tähendab see ikkagi tähtajatut sulgemist – eks me ole ise loonud endale hulga bürokraatlikke reegleid, mida me siis püüame ületada. Panime sisse klausli, et piir on suletud seni, kuni valitsus hindab kuue kuu pärast, kas julgeolekuolukord või alused on muutunud. Ma küll ise ei usu, et kuue kuu pärast oleks Venemaa oht kuidagi vähenenud, nii et piir jääb suletuks, kui [uus] valitsus teisiti ei otsusta," ütles peaminister.

Vastates küsimusele, kas otsus jääb õiguslikult pidama ka juhul, kui näiteks Narva linnavolikogu peaks selle riigipiiriseadusele viidates kohtus vaidlustama, vastas Michal: "Jah, olen."

Peaminister möönis, et piiri sulgemisega kaasnevad mõjud piiriäärsetele aladele, kuhu riik peab suunama leevendusmeetmed, kuid rõhutas, et sulgemine on eelkõige valus Venemaale.

Piiripunkt Narvas Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR

Samuti märkis Michal, et riigisisesed kriitikud, kes otsuse kahtluse alla seavad, pärinevad peamiselt Keskerakonna fraktsiooni ja Aleksandr Tšaplõgini ringkonnast, samas kui rahvusvaheliselt mõistetakse Eesti sammu.

Narva raudteepiiripunkti edasise saatuse ja võimaliku sulgemise kohta pole valitsus Michali sõnul veel lõplikku otsust langetanud. Peaministri hinnangul ei pea vastusammud olema alati sümmeetrilised ning survet saab avaldada ka teiste vahenditega Euroopa Liidu tasandil.

"Selle kohta me täiendavat otsust praegu teinud ei ole ja see jääb järgmiseks sammuks, kui seda on vaja. Sammud ei pea olema alati sümmeetrilised ega ühtemoodi, vaid võivad olla ka teises kohas – näiteks oleme Euroopas pikka aega ajanud Venemaale hästi valusat varade külmutamist, varilaevastiku kontrollimist ja Vene võitlejate viisakeeldu," sõnas Michal.

Michal lisas, et Euroopa Komisjoni värske ettepanek kanda Vene võitlejad viisakeelu nimekirja saadab koos suletud piiriga Venemaale selge sõnumi, et neid Euroopasse ei oodata.

Eesti valitsus tegi otsuse sulgeda Eesti ja Venemaa vahelised maanteepiiripunktid 20. novembril. Piiriületus peatatakse alates 1. detsembrist kella 7 ja piirang kehtib nii jalakäijatele kui ka sõidukitele kõigis maanteepiiripunktides (Narva, Luhamaa, Koidula ja Saatse). Kaubavedudele jääb raudtee avatuks. Põhjusena tõi valitsus välja, et otsus langetati vastusena Venemaa eriteenistuste suunatud sabotaažirünnakutele Eesti kaitsetööstusettevõtete vastu.

Piiripunkt Narvas Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR

Michal: anname Kiievile signaali Läänemere reostamise vältimiseks

Michali sõnul ei luba Eesti oma õhuruumi, merd ega maismaad ühelgi riigil, sealhulgas Ukrainal, rünnakuteks kasutada ning Kiievile antakse signaal Läänemerd ohustava keskkonnareostuse riski kohta, kui Ukraina peaks Läänemerel naftatankereid ründama.

Vastates saatejuhi küsimusele, kas Eesti on palunud Ukrainal lõpetada Soome lahel Vene laevade ja naftatankerite ründamise, märkis peaminister, et Eesti maismaa ja meri on selliseks tegevuseks suletud.

"Oleme oma liitlastele öelnud ja Ukrainale oleme ka öelnud, et meie oma õhuruumi, merd ega maismaad ei jaga – seda ei saa keegi teine kasutada. Kindlasti saab ka keskkonnareostuse riskist Ukrainale signaal antud. Küllap nad on selle saanud juba madalamal lävel kui riigijuhtide tasandil, aga kindlasti saab seda korratud," sõnas Michal.

Peaministri hinnangul tuleb siiski arvestada, et Ukraina rünnakud Venemaa varilaevastiku ja taristu vastu jätkuvad, kuna need alused on Kremli sõjamasina rahastamisel ja relvavedudel võtmetähtsusega.

"Ei maksa eeldada, et need rünnakud Vene taristu või Vene laevade vastu Läänemerel või mõnel teisel merel jäävad viimaseks. Kuna ligi pool Putini sõjarahastusest tuleb nendesamade laevadega ja nendega veetakse ka relvastust, siis mina küll sellist eeldust ei võtaks, et need ühel hetkel jälle pihta ei saa," nentis ta.

Michal tõi esile, et kehvas tehnilises seisukorras olevate tankerite vigastamine kujutab endast Läänemerele ohtu.

"Mõni varilaevastiku laev – need on ju suhteliselt viletsakesed olnud – võib saada viga ja tekib leke. Nii selle viimase laeva, Sparta II, kui ka kõigi teiste riski all olevate või pihta saanud laevade puhul on Läänemere seisundile suur risk just võimalik leke ja sellega tuleb tegeleda," lisas peaminister.