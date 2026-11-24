Kohus mõistis 2025. aastal 63-aastase skandaalse minevikuga Tiit Kaljumäe süüdi narkootiliste ainete suures koguses ebaseaduslikus käitlemises ning määras talle neli ja pool aastat vangistust, millest tuli ära kanda alla aasta.

Kriminaalasja käigus kuulati tunnistajatena üle korduvalt diileri käest kokaiini ostnud kaks lauljat. Tegu on 30-40-ndates eluaastates Eesti muusikamaailma tippudega, kelle lood olnud edetabelite tipus ja mõlemad üles astunud näiteks Eesti Laulul. Kuna tunnistajate nimed ei ole kohtutoimikus avalikud (toimetusele on need teada - T.E.), ei kajasta me neid nimeliselt ka siin loos ja kasutame läbivalt sõnu naislaulja ja meeslaulja.

Kokaiini hankimine enne esinemist

Kriminaalmenetluse raames andis 2024. aasta septembris tunnistusi tuntud naislaulja, kes viimase paarikümne aasta jooksul esinenud Eesti suurimatel lavadel. Tema sõnul tundis ta Tiit Kaljumäed viimased kaks aastat läbi muusikaringkonna.

"Meid seob selles ringkonnas see, et meil on ühised prooviruumid," tunnistas laulja. "Meie suhtlus oli sellel teemal, kuna sain tuttavate kaudu teada, et tema käest või tema kaudu on võimalik narkootilist ainet kokaiini saada. Ma suhtlesin Tiiduga telefoni teel," kirjeldas naislaulja.

Kuvatõmmis naislaulja sõnumivahetusest diileriga Autor/allikas: Erakogu

Peamiselt suheldi sõnumite teel, millest kümned on ka kohtutoimikus ära trükitud. Sealt on näha, kuidas ostja kirjutab 21. jaanuaril 2024 kell 11 hommikul diilerile: "Kas sa täna millalgi kodune ja saaksin ka 1 asja?" Kokaiiniärikas vastab: "Kodune. Tule läbi." Või mõni aeg hiljem kirjutab ostja: "Okei - ma ise lõpetan studio miski 16.00 ajal. Ja võtaksin ühe lille endale." Kolm päev hiljem on lauljal kontsert Lääne-Virumaa pubis, enne teele asumist kirjutab ta diilerile: "Tsauka! Oled veel Eestis? Ma tee peal Rakverre esinema, kiiruga tuleksin läbi ja võtaksin 1 lille sõbrale. Kuidas sa liigud."

Naislaulja ütles hiljem politseis tunnistusi andes: "Ma kirjutasin Tiidule sõnumi, et sooviksin ühte lille või ühte asja. Selle lille või asja all pidasin silmas kokaiini. Ma ei soovi täpsustada siinkohal kogust, mida ma Tiidu käest ostsin. Ma ei mäleta, mida Tiit mulle tavaliselt vastas. Vahel ei vastanud ta mulle midagi, vahel ta vastas mulle koheselt, et võin järgi tulla. Üleandmine toimus Tiidu kodus. Kokaiini eest pidin mõnikord talle raha maksma, aga oli ka kordi, kus ta andis mulle niisama seda," kirjeldas muusik.

Naislaulja ERR-ile: see on minevik

ERR-ile ei soovinud laulja pikemalt narkootikumide ostmist ja tarvitamist kommenteerida ning ütles kirjalikus vastuses, et see on mitme aasta tagune asi. "Tiit Kaljumäega puutusin kokku toonase ühise tutvusringkonna kaudu, kuid me ei suhtle enam. Ka selle seltskonnaga ei ole mul enam kokkupuuteid," ütles artist. Ta lisas, et andis vajalikud ütlused uurimise käigus. "Politseiga tegin koostööd ja andsin oma ütlused. Rohkem ma seda minevikku jäänud teemat kommenteerida ei soovi," sõnas laulja.

Enda sõnul on ta muutunud ja enam keelatud aineid ei tarvita. "Ma ei tarvita narkootikume ega ole neid tarvitanud juba pikka aega. Samuti ei poolda ma narkootikumide tarvitamist," ütles muusik. "Minu elus on olnud keerulisi perioode, mil olen teinud valikuid, mille üle ma täna uhkust ei tunne. Kahetsen neid otsuseid, kuid minevikku kahjuks muuta ei saa," ütles laulja.

Pühapäeva-tarvitajast meeslaulja

Juba paarkümmend aastat avalikel lavadel esinenud meeslaulja ütles 6. juunil 2024 politseile antud tunnistuse käigus: "Ma olen narkootikumide nö pühapäevatarvitaja ning tarvitanud narkootilistest ainetest vaid kokaiini. Ühiste tuttavate kaudu saingi teada, et Tiidu käest on võimalik kokaiini saada. See info jõudis minuni kaks aastat tagasi (2022)," tunnistas ta.

"Ma olen käinud Tiidu käest kokaiini ostmas kahe aasta jooksul kindlasti alla kümne korra, aga ma ei soovi siinkohal täpsustada kordade arvu ega ostetud koguseid. Kogused olid vaid endale üheks õhtuks tarvitamiseks," ütles laulja.

Kuvatõmmis meeslaulja sõnumivahetusest diileriga Autor/allikas: Erakogu

Ostja sõnumivahetusest Tiit Kaljumäega on näha, kuidas kokaiini huviline kirjutas 29. märtsil 2023 kell 15.13: "Tuleksin umbes tunni jooksul läbi, sobib?" ja müüja vastas: "sobib". Omavahel vahetati kümneid sarnaseid sõnumeid ja lisaks käis 28. augustil 2023 kokaiini ära toomas ka laulja lähedane. "Kas oled u 17 paiku kodus, mu vend tuleks läbi, sobib?"

Mõni sõnum sisaldas ainult küsimärki, aga oli ka hetki, kus huviline soovitud kraami ei saanud. Sõnumivahetus 5. märtsil 2024: "Oled tagasi? - Tagasi aga tühjad pihud nagu Grapsil. - Tohoh ehk siis polegi mõtet läbi sõita? - Jepp".

Meeslaulja tunnistas, et sõnumivahetus oli lakooniline, sest müüja teadis tema soove. "Tiit teadis, millist kogust ma tavaliselt soovin ja seega meil ei olnud sõnumi sisus kuigi palju teksti. Sisu võis olla, kas ta on kodus. Mul ei ole hetkel enam Tiidu telefoninumbrit alles, kuna kustutasin selle peale politseist saabunud telefonikõne ära," tunnistas ta politseis.

ERR-ile kinnitas tuntud laulja kriminaalmenetluses tunnistuse andmist, aga keeldus sisulisemalt teemat kommenteerimast ega avaldanud kahetsust juhtunu osas.

Narkootikumide, sh kokaiini, tarvitamine Eestis on keelatud ja karistatav väärteona. Selles kriminaalasjas süüdistati ja mõisteti karistus narkootilisi aineid vahendanud Tiit Kaljumäele. Muusikud olid kriminaalasjas tunnistaja rollis.

Narkootikumide levikut Eestis analüüsib pikemalt arutelusaade "Impulss" teisipäeval algusega kell 20 ETV-s.