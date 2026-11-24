Saabuval ööl taandub madalrõhuala kaugemale Venemaale. Selle mõjul sajab aga mitmel pool Läänemere ääres veel lund ja lörtsi, rannikualadele ka vihma. Päeval laieneb Skandinaaviast Läänemerele kõrgrõhuala idaserv. Eestis on taevas veel üsna pilvine, kuid sadusid juba hõredamalt.

Öö tuleb pilves selgimistega. Mitmel pool sajab lund ja lörtsi, rannikul ka vihma. Tuul puhub põhjakaarest 3-9, põhjarannikul kirdest iiliti 15 m/s. Õhutemperatuur on -4 kuni +1, läänerannikul kuni +3 kraadi. Märjad teepinnad jäätuvad, muutes tänavad libedaks!

Kolmapäeva hommikul on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab lund ja lörtsi, rannikul ka vihma. Puhub nõrk, rannikul iiliti mõõdukas põhjakaare tuul. Õhutemperatuur on -3 kuni 0, rannikul kuni +3 kraadi. Teed on mitmel pool libedad.

Ka päev tuleb pilves selgimistega ning kohati sajab lund, lörtsi ja vihma. Puhub nõrk, rannikul iiliti mõõdukas põhjakaaretuul ning õhutemperatuur on -1 kuni +3 kraadi.

Neljapäeval on pilvisus vähene ja vahelduv. Ennelõunal sajab kohati veel vähest lund ja lörtsi, rannikul ka vihma. Reede tuleb Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega, Ida-Eestis pilvisem ning seal võib kohati ka lund langeda. Nädalavahetus tuleb muutliku taevaga. Kui laupäeval koonduvad lume-, lörtsi- ja vihmasajud pigem rannikualadele, siis pühapäeval on kohatisi sademeid oodata üle Eesti. Õhutemperatuur kõigub järgnevail päevil pluss- ja miinuskraadide vahel.